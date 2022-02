Para limpiar de verdad los suelos de tu casa no basta con aspirar. También es necesario fregar. Si te da pereza hacer estas dos cosas, aquí te traemos una aspiradora que te simplifica el trabajo, aspirando y fregando a la vez: la Roborock Dyad. Es una de las más nuevas del mercado y también una de las más avanzadas.

Usa un cepillo con tres rodillos impulsados por dos motores para limpiar la suciedad tanto seca como húmeda con una sola pasada. ¡Adiós al trabajo doble! Aparte, tiene una función de autolimpieza y detección automática de suciedad. Es la aspiradora más completa y potente que hemos probado, así que acompáñanos a analizarla.

Aspiradora Roborock Dyad: la review completa en español

La Roborock Dyad es una aspiradora de tipo escoba totalmente inalámbrica (no tiene cables). Sus funciones principales son aspirar, fregar y barrer. Puede realizar las tres al mismo tiempo y no tienes que limpiarla después de usarla, ya que es capaz de autolimpiar sus rodillos con solo pulsar un botón.

Como ves en las imágenes, es una aspiradora voluminosa, pero a pesar de ello no se hace difícil de manejar. De hecho, diríamos que es bastante cómoda. Antes de seguir entrando en detalles, veamos su ficha técnica.

Características Roborock Dyad Dimensiones y peso Aspirador: 1112 x 270 x 191 mm. Pesa 5,1 kg.

Estación de carga: 320 x 240 mm. Funciones Aspira, friega y seca. Potencia 230 W. 13000 Pa de succión. Modos de limpieza Automático, máximo y secado de suelo. Nivel de ruido 78 dB. Batería 5000 mAh. Duración de la batería 35 minutos en automático y 25 minutos en máximo. Puede limpiar casas de hasta 280 metros cuadrados con una sola carga. Tiempo de carga 4 horas. Depósito 620 ml de suciedad y 850 ml de agua limpia. Extras Limpia con tres rodillos a la vez, su cepillo puede moverse hasta en 180°, tiene alertas de voz en español e indicadores LED.

¿Cómo es la Roborock Dyad?

A diferencia de la gran mayoría de aspiradoras del mercado, esta Roborock Dyad es muy fácil de montar. Literalmente, solo tienes que colocarle el mango y está lista para usar. Su cuerpo es bastante robusto y parece duradero. Todas sus piezas están bien hechas y acopladas. Vamos, que es un producto de calidad.

No mezcla agua limpia con sucia gracias a que incluye dos depósitos: uno de agua limpia de 850 ml y otro de agua sucia de 620 ml. ¿Y cómo hace para no limpiar con agua sucia? Sencillo: usa un cabezal con tres rodillos que giran en direcciones opuestas para autoescurrirse y arrancar la suciedad con más fuerza. Y te podemos asegurar que funciona de verdad. ¡Es una pasada!

Este sistema de rodillo triple potenciado por dos motores de 230 W es lo que el fabricante llama DyadPower: la tecnología diferenciadora de la Roborock Dyad. Un detalle genial del sistema es que está compuesto por un rodillo frontal de larga longitud y dos rodillos traseros que llegan a ambos extremos del cabezal para que limpiar bordes y esquinas no sea un dolor de cabeza.

Partes y detalles de la aspiradora Roborock Dyad 1 de 17

Por cierto, el cabezal de la Roborock Dyad gira en 180°, lo que facilita mucho su manejo a la hora de limpiar entre las patas de una mesa o alrededor de objetos. Además, dispone de un mango con botones para controlarla, así como una pantalla LED donde puedes ver el estado de su batería, el modo de limpieza en uso y el nivel de suciedad que está detectando en tiempo real.

Incluso, cuenta con alertas de voz para notificarte cuando es necesario vaciar la suciedad o rellenar el depósito de agua. Por esta vía también te dirá todos los errores que pueda tener, así que no tendrás que andar memorizando códigos ni leyendo el manual de usuario a cada rato.

Gracias a todas estas características y a su diseño ergonómico, su peso de 5 kg no se siente para nada. Realmente puedes limpiar con la Roborock Dyad durante media hora y tu mano no se cansará, te lo garantizamos. Aparte, el ruido máximo que hace es de 78 dB (el típico de una aspiradora así de grande), así que no molesta ni en eso.

Aunque su batería de 5000 mAh impresiona en los papeles, en realidad solo te permite limpiar durante unos 30 minutos aproximadamente. De todas formas, con la carga completa te alcanzará para aspirar / fregar un espacio de 280 metros cuadrados, lo cual es suficiente para la limpieza de una casa normal.

En todo caso, lo bueno es que se carga de 0 a 100 % en unas 4 horas. Para ello, tienes que llevarlo a su estación de carga. Allí mismo, puedes pulsar un botón del mango para que se limpien los rodillos automáticamente. De esa manera, tú solo tendrás que vaciar el depósito de agua sucia y rellenar el otro. ¡No será necesario que ensucies las manos!

Una aspiradora para suelos duros, y nada más

Si bien puede hacer muchas cosas a la vez, la Roborock Dyad no es la aspiradora más versátil del mercado. Solo sirve para limpiar suelos duros. Y por eso no trae tantos accesorios como las aspiradoras que solo aspiran y no friegan.

En concreto, esto es lo que incluye la caja de la Roborock Dyad:

La aspiradora en seco y húmedo con su mango

Un filtro adicional

El cargador

La base de carga

Un cepillo de limpieza

El manual de usuario

¡Ah! Y es importante que sepas que esta aspiradora no cuenta con WiFi, Bluetooth ni ningún otro tipo de conectividad. Por ello, no puedes controlarla con una aplicación desde tu móvil. Tampoco es algo que le haga falta, la verdad.

Así que ya lo sabes: con esta Roborock Dyad no podrás aspirar el techo, muebles, objetos o coches. Solo es útil para limpiar superficies duras en profundidad. Si eso es justamente lo que necesitas, te vendrá de lujo.

¿Qué tal funciona y aspira la Roborock Dyad?

El funcionamiento de la Roborock Dyad es muy sencillo, ya que solo tiene tres modos que se cambian desde el mando:

Automático : la aspiradora ajusta automáticamente la potencia de succión según el nivel de suciedad detectado. Es decir, solo funcionará al máximo si detecta mucha suciedad. Cuando no detecte nada, aspirará con una potencia baja para ahorrar energía.

: la aspiradora ajusta automáticamente la potencia de succión según el nivel de suciedad detectado. Es decir, solo funcionará al máximo si detecta mucha suciedad. Cuando no detecte nada, aspirará con una potencia baja para ahorrar energía. Máximo : te permite limpiar a todo lo que da la aspiradora; 13000 Pa de potencia de succión. Este es el modo que consume más batería y hace más ruido, así que úsalo para casos puntuales.

: te permite limpiar a todo lo que da la aspiradora; 13000 Pa de potencia de succión. Este es el modo que consume más batería y hace más ruido, así que úsalo para casos puntuales. Secado de suelo: ideal para después de fregar, pues aspira y sopla hasta dejar el suelo totalmente seco. También es perfecto para secar el agua limpia derramada, como la que queda en el cuarto de baño después de una ducha.

En nuestra experiencia, el modo automático hace el trabajo a la perfección. Con solo pasar la aspiradora una vez, se llevará cualquier líquido y todo tipo de polvo, pelos o restos de comida. Aunque si ves una mancha que no se quita, tendrás que ponerla tú mismo al máximo, pues su sistema de detección de suciedad no es infalible.

Tiene un modo específico de secado, pero tampoco creas que moja mucho cuando friega. En realidad, apenas humedece los suelos con la mínima cantidad de agua necesaria para dejarlos relucientes. Así que es ideal para suelos de madera.

Vale la pena destacar que la aspiración en seco es muy efectiva, no deja rastros, pese a tener tres rodillos que se están moviendo todo el tiempo. En definitiva, el nivel de limpieza de la Roborock Dyad es altísimo: el más alto que puedes obtener de una aspiradora doméstica en seco y húmedo.

Opinión final sobre la Roborock Dyad: ¿Vale la pena?

La Roborock Dyad es una aspiradora muy potente que dejará tu suelo impecable. Te ahorra tiempo y esfuerzo porque barre, aspira y friega con una sola pasada y hasta se autolimpia. Eso sí, solo sirve con superficies duras pues no trae ningún tipo de accesorio para aspirar alfombras, muebles, techos, etc.

Su falta de versatilidad la compensa con un diseño muy ergonómico, un nivel de limpieza altísimo y un funcionamiento inteligente. No encontrarás otra aspiradora en el mercado con la tecnología DyadPower que tiene esta.

¿La recomendamos? Claro que sí. Pero no olvides que solamente la podrás usar en suelos duros. Si necesitas una aspiradora para limpiar tapicería, alfombras, objetos, entre otras cosas, esta no es para ti. La Roborock Dyad es más bien un sustituto de la fregona. Cuesta 387 euros, lo cual nos parece justo por su tecnología innovadora.

Y si prefieres comprarla en Amazon, justo hoy la tienes por solo 399 € con un descuento de 50 €.