Los altavoces inteligentes se han apoderado de nuestros hogares y han llegado para quedarse. Tener un altavoz inteligente en nuestro salón o en nuestro cuarto puede parecer algo innecesario, pero cuando ves todo lo que puede hacer por ti, la cosa cambia. Si hablamos de asistentes hay dos que lo están haciendo muy bien y esos son Alexa y el asistente de Google.

Del primero existen varios altavoces en el mercado a precios bastante competitivos pero hasta la fecha, no existía ninguna opción con el asistente de Google tan buena como el nuevo altavoz de Xiaomi, el Mi Smart Speaker. Y es que este altavoz ha venido, como no podía ser de otra forma, a romper el mercado por un precio que no pasa la barrera de los 50€. Tendrás mucho más de lo que ofrece cualquier otro por ese dinero.

¿Cómo es el Mi Smart Speaker? 100% Xiaomi

Ya te adelantamos que nuestra sensación tras probarlo ha sido la de, quiero uno como este en casa. Y es que, pese a su bajo precio, ofrece un sonido muy bueno y una capacidad de reconocimiento genial. Además, gracias al ecosistema de Google, es muy fácil de configurar y se integra a la perfección con tu móvil.

Pero antes de hablar de su funcionamiento, hagamos un repaso de sus características:

Altavoz de 63,5 mm y 12 W de potencia .

. Procesador de audio TAS5805M Hi-Fi Audio Texas Instruments .

. 2 micrófonos.

Dimensiones: 151 x 131 x 104 mm.

Peso: 853 gramos.

Conectividad: WiFi 5 y Bluetooth 4.2 .

. Compatibilidad: Android 4.4 y superiores e iOS 9.0 y superiores.

El Mi Smart Speaker tiene un diseño muy elegante

Este altavoz, con unas dimensiones bastante contenidas, tiene un aspecto muy elegante. En este caso solo hay la opción de color blanco y gris, aunque se integra muy bien en cualquier habitáculo. Y en la parte superior cuenta con 4 botones táctiles en los que podrás controlar el volumen, la reproducción (parar o reanudar) y también silenciar el micrófono. Para interactuar con él basta con decir Ok Google y el altavoz se iluminará de color blanco, mientras está escuchando tu voz.

Una de las pocas pegas que le he visto es que no cuenta con una entrada de audio o salida para otro altavoz, ya que solo tiene una conexión física para que puedas conectar el cable de la fuente de alimentación y nada más.

Mi Smart Speaker 1 de 3

La calidad de sonido del altavoz Xiaomi es genial

Describir la calidad de sonido es bastante “complicado” con palabras, pero vamos a decir que es bastante superior a un Amazon Echo Dot, tanto en calidad como en cuerpo, y que ofrece un sonido sin igual para su precio (la filosofía de Xiaomi, dar mucho por poco dinero). Esta calidad se debe a su altavoz combinado con altos estándares de la industria como la certificación DTS.

Es un altavoz que ofrece un sonido con bastante cuerpo (sobre todo en los bajos), bueno en todos los rangos y que no describiría como el perfecto para los audiófilos. Sin embargo, estoy seguro de que a la gran mayoría de los mortales les encantará. Lo que sí he notado es que es importante donde lo sitúes, pues si lo pones en un sitio bueno creará un sonido mucho mejor que si lo dejas oculto en una esquina (y se nota muchísimo). No distorsiona aunque lo pongas al máximo, y eso es genial.

Puedes emparejar otros dispositivos por Bluetooth, e incluso otro altavoz

Otra de las cosas que me gustó (aunque no pude probarlo), es que se puede conectar a otro Mi Smart Speaker para crear un sistema de sonido estéreo en tu hogar con el cual tendrás potencia de sobra para escuchar música o ver películas. Hacerlo es tan fácil como enviarle el comando “Ok Google, empareja el Bluetooth”. Y también podrás usarlo para conectarlo como cualquier otro altavoz Bluetooth a tu móvil, y de esta forma podrás escuchar la música de YouTube gratis y pudiendo elegir las canciones (por poner un ejemplo).

El asistente de Google es muy útil, y sigue mejorando

Configurar el altavoz es muy fácil, ya que con la app Google Home solo tendrás que seguir los pasos para conectar un nuevo dispositivo y listo. Además, gracias a eso disfrutarás de toda la personalización de tu cuenta de Google. Y, una vez conectado, podrás usar el asistente de Google para todo lo que te puedas imaginar:

Apuntar cosas en tus notas.

Programar eventos en el calendario.

Decirle que busque cualquiera cosa en Google por ti.

Pedirle canciones en Spotify o YouTube Music.

Le puedes pedir que te cuente un chiste.

Pedirle que ponga una serie concreta en Netflix. Esto es muy útil, ya que podrás controlar tu cuenta de Netflix con la voz.

Y muchas cosas más.

El asistente de Google ha ido mejorando y cada vez son más los sistemas que se pueden integrar con él. Incluso lo podrás usar para controlar todos aquellos dispositivos que tengas de domótica y que sean compatibles. Una de las cosas que no me ha gustado es que necesitarás algún servicio de música premium para poder pedirle una canción en concreto, o por lo contrario solo podrás usar tanto YouTube Music como Spotify a través de listas en las que no podrás seleccionar las canciones. También es compatible con Deezer, pero necesitarás una suscripción Premium.

Para controlar el asistente de Google podrás usar tu voz o hacerlo a través de la app Google Home. En cuanto al reconocimiento de la voz este funciona realmente bien, e incluso con el altavoz a máxima potencia reconoce perfectamente el comando “Ok Google” o “Hey Google” (puedes elegir el que prefieras). Y si eres un poco celoso de tu privacidad podrás usar uno de sus botones hápticos para desactivar el micrófono, y este se iluminará en rojo todo el tiempo mientras esté silenciado (lo mejor de todo es que se mantendrá así en todo momento, hasta que vuelvas a pulsar el botón, incluso si lo desconectas de la corriente y lo vuelves a conectar).

¿Vale la pena el Mi Smart Speaker?

Si quieres un altavoz con el asistente de Google para tu hogar, este es perfecto por el precio que tiene. Por menos de 50€ no solo tendrás un altavoz ideal para escuchar música en tu casa e incluso conectarlo a la TV, sino que además tendrás un asistente como compañero al que podrás quitarle mucho partido.

¿Te imaginas que la próxima canciones que pones la invocas con un solo comando de voz? ¿Enviar notas a tu móvil con solo pedírselo al asistente mientras estás sentado en el sofá? Es cierto que si no estás acostumbrado a usar el asistente al principio puedes sentirte un poco perdido pero una vez le vas dando uso y memorizando sus comandos, rápido empezarás a pensar cómo habías podido vivir sin algo así en tu casa.