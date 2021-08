Tener unos buenos auriculares con ANC que te aíslen del ruido externo y te permitan concentrarte en tu música, podcast o lo que sea que escuches, hoy en día es indispensable. El problema es que este tipo de auriculares suelen ser bastante caros. Por suerte, existen marcas como Tronsmart que tienen un catálogo de auriculares Bluetooth con ANC a buen precio.

Nosotros probamos los Tronsmart Apollo Air y Air+, que tienen cancelación de ruido activa y nos parecieron geniales. Sin embargo, la marca ahora ha lanzado los Tronsmart Onyx Apex con ANC que son aún más baratos y hemos dicho… ¡Tenemos que probarlos! Pues aquí estamos.

En las siguientes líneas te contaremos cómo son estos nuevos auriculares Tronsmart Onyx Apex, sus cosas buenas y malas, y si realmente valen la pena.

Tronsmart Onyx Apex: cancelación de ruido correcta y excelente sonido con tecnología Qualcomm

Los Tronsmart Onyx Apex son auriculares inalámbricos y ligeros, muy cómodos de llevar y usar en cualquier parte. Funcionan realmente bien sin lag ni fallos en la conexión gracias al uso de un chip Qualcomm.

Su característica estrella es la cancelación de ruido activa de hasta 28 dB que se realiza con los dos micrófonos que cada uno de los auriculares tienen incorporados.

Ah, y cuentan con un driver personalizado de 10 mm con tecnología de decodificación de audio adaptativa de Qualcomm para un buen sonido con bajos bastante potentes. Para conocer más en profundidad sus especificaciones, mira la siguiente ficha técnica.

Especificaciones de los Tronsmart Onyx Apex

Características Tronsmart Onyx Apex Dimensiones del estuche 41,85 x 63 x 30,1 mm. 46 gramos (auriculares + estuche). Driver 10 mm personalizado. Chip Qualcomm QCC3040. Tecnologías de audio Cancelación de ruido activa de hasta 28 dB con 4 micrófonos, decodificación Qualcomm® aptX™ y compatibilidad con los códecs SBC y AAC. Impedancia 32 Ω. Batería Auriculares: 35 mAh. Estuche de carga: 400 mAh. Autonomía Hasta 5 horas con una sola carga y más de 24 horas (con el estuche de carga). Tiempo de carga Cerca de 2 horas. Conectividad Bluetooth 5.2 con soporte para AVRCPv1.5, A2DP v1.3, HFP v1.7. Distancia de transmisión Hasta 10 metros (32,8 pies). Resistencia al agua IP45.

¿Cómo son los Tronsmart Onyx Apex?

En comparación a los Apollo Air, estos auriculares han sido fabricados con un plástico más básico. No tienen un aspecto prémium, pero lo bueno es que son ligeros (4,92 gramos pesan cada uno) y cómodos. De hecho, son más compactos que los Apollo Air. Se sostienen muy bien en los oídos y traen dos pares de gomas extras de diferentes tamaños para adaptarlos a ti.

En su caja incluyen el cable USB-C para cargarlos y el estuche de carga que tiene 4 luces LED. Dichas luces te indican el estado de carga de forma visual. El material de fabricación del estuche tampoco es lujoso, es más bien un mate básico, pero se ve resistente. Además, el estuche es compacto (62 x 41 x 30 mm) y eso está genial, aunque es un poco más grande que el de los Apollo Air.

La tapa del estuche se abre y se cierra sólidamente con la ayuda de un imán que la mantiene cerrada. Al sacar los auriculares del estuche, estos se encienden automáticamente y se conectan al dispositivo con el que has de emparejarlos. ¡Son facilísimos de usar!

Diseño de los Tronsmart Onyx Apex y comparativa 1 de 4

También hay que destacar que los auriculares tienen protección IP45, lo que significa que resisten gotas de agua. Se pueden usar para entrenar sin ningún tipo de problema. De hecho, su diseño compacto con bastoncito hace posible que no se caigan en movimiento y no molesten al usarlos durante mucho tiempo.

En general, nos parece que tienen un diseño ergonómico excelente, su calidad de fabricación es buena, pero su apariencia quizás no guste a los que buscan algo más premium. Eso sí, si das más prioridad a la calidad que a la estética, no te decepcionarán.

Con respecto a las funciones, tienen cancelación de ruido activa que funciona bien, pero no está a la altura de auriculares más caros. Suprime sin problemas el ruido de las voces y el tráfico, pero les cuesta cancelar el ruido del viento, por ejemplo. También cuentan con un modo normal y un modo Ambiente. Este último te permite escuchar lo que te rodea sin quitarte los auriculares.

Los controles son realmente intuitivos y precisos, pero no tienen app

Los Tronsmart Onyx Apex se conectan muy fácil por Bluetooth 5.2 a tu móvil. Solo debes sacarlos del estuche, seleccionarlos en el apartado Bluetooth del dispositivo y listo. Por otro lado, sus controles táctiles funcionan de maravilla. Son sensibles y su tiempo de respuesta es casi instantáneo.

Esto es lo que puedes hacer con los controles táctiles de los Tronsmart Onyx Apex:

Toca dos veces uno de los auriculares para reproducir/pausar la música (o atender una llamada).

Toca el auricular derecho para subir el volumen.

Toca el auricular izquierdo para bajar el volumen.

Mantén pulsado durante 2 segundos el auricular derecho para saltar a la siguiente canción.

Mantén pulsado durante 2 segundos el auricular izquierdo para volver a la canción anterior.

Toca y luego mantén pulsado un auricular para activar al asistente de voz (Google Assistant, Alexa o Siri).

Toca tres veces cualquier auricular para cambiar entre ANC activado, modo ambiente y ANC desactivado.

Como puedes ver, los controles disponibles cubren absolutamente todas las funciones que pueden realizar los auriculares. Quizás por eso estos Onyx Apex no son compatibles con la app de Tronsmart (de momento), lo cual es un punto negativo porque con dicha app se podrían personalizar los controles y ecualizar el sonido.

¿Cómo es la calidad de sonido y conectividad de estos Tronsmart Onyx Apex?

En nuestras pruebas, los Tronsmart Onyx Apex no se han desconectado ni hemos sufrido lag en ningún momento. La verdad es que sí se nota que usan el chip Qualcomm QCC3040 porque la conexión entre los auriculares y la fuente de audio es bastante robusta en una distancia no mayor a 10 metros.

Asimismo, hay que decir que son compatibles con la tecnología Qualcomm aptX Adaptive que les permite ofrecer un mejor audio mediante el uso de una tasa de bits adaptativa con baja latencia dinámica. Esto hace que sean perfectos para jugar y ver vídeos. No notarás ningún retraso entre el audio y lo que ves.

La calidad general de su sonido es bastante buena para este rango de precios. A volúmenes moderados, el sonido es agradable y con mucho cuerpo. Eso sí, hay que destacar que sus bajos (potenciados por drivers personalizados de 10 mm) son muy profundos y contundentes. No es algo malo, pero quizás a algunas personas no les agrade (si tienes una app para ecualizar el sonido puedes corregirlo).

Al escuchar música, la cancelación de ruido activa hace que el audio suene más limpio y agrega aún más profundidad a los graves a la vez que elimina gran parte del ruido de fondo. Eso nos gustó mucho y por eso recomendamos activar esta función al reproducir música.

Durante las llamadas, el ANC también funciona muy bien gracias al uso de la tecnología cVc 8.0 que permite grabar tu voz con mucha claridad. ¡Ah! Te recordamos que los Onyx Apex son compatibles con los códecs AAC y SBC. Lo único que echamos en falta es un ecualizador para adaptar su sonido.

¿Cuánto dura la batería de los auriculares Tronsmart Onyx Apex?

Cada uno de estos auriculares tiene una batería interna de 35 mAh. Con una sola carga y con el volumen al 70%, tienen para unas 5 horas. Si unimos esa autonomía con la de su estuche de carga con batería de 400 mAh, pueden darte unas 24 horas de autonomía sin pasar por el cargador.

Lo mejor es que con solo 10 minutos de carga puedes seguir usándolos una hora más. Y lo único malo es que su estuche de carga no soporta carga inalámbrica, lo cual era de esperar dado el precio de los auriculares.

¿Valen la pena los auriculares Tronsmart Onyx Apex?

Considerando que valen cerca de 40 €, definitivamente los Tronsmart Onyx Apex sí valen la pena. Más que nada porque tienen ANC y porque su sonido y funcionamiento es tan bueno como el de auriculares Bluetooth más caros, como los Apollo Air.

Sin embargo, no podemos dejar de decirte que su ANC no es la mejor que hay en el mercado. Si para ti es muy importante la cancelación de ruido activa, los Apollo Air y Air+ te ofrecerán una supresión mayor del ruido exterior. Además, estéticamente son un poco más bonitos y sí son compatibles con la app de Tronsmart (para modificar el sonido, los controles, etc.). Pero claro, también son algo más caros. Lo dejamos a tu criterio.