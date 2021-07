Tronsmart ha lanzado dos nuevos auriculares totalmente inalámbricos con cancelación de ruido activa y una relación calidad-precio muy buena. Hablamos de los Tronsmart Apollo Air y Apollo Air+ que son bastante parecidos entre sí, aunque tienen algunas diferencias importantes. De hecho, entre ellos hay una diferencia de precio de 30 euros.

Nosotros hemos probado ambos auriculares para contarte cuáles son sus diferencias y cuál de ellos te conviene elegir según tus gustos. De cualquier forma, desde ya te adelantamos que tanto los Apollo Air como los Apollo Air+ nos han parecido auriculares muy cómodos, compactos y muy buenos para lo que cuestan.

Además, su ANC para aislarte del ruido exterior y concentrarte en lo que estás escuchando funciona muy bien. Si te interesa conocer nuestra opinión sobre estos auriculares, sigue leyendo.

Tronsmart Apollo Air y Air+: nuestros nuevos auriculares inalámbricos favoritos de la marca

Los Tronsmart Apollo Air y Air+ son auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.2 que se conectan a tu móvil Android, iPhone o PC fácilmente. Usan chips y tecnologías de audio desarrolladas por Qualcomm, garantizando de esa forma un funcionamiento con 0 lag y total estabilidad en la conexión y sonido.

Además, son capaces de suprimir hasta 35 dB de ruido externo y cuentan con un driver de grafeno personalizado para una mejor calidad de sonido.

Especificaciones de los Tronsmart Apollo Air y Air+

Especificaciones Tronsmart Apollo Air Tronsmart Apollo Air+ Dimensiones y peso 2,36 x 1,27 x 1,46 pulgadas. 40 gramos (auriculares + estuche). 2,36 x 1,27 x 1,46 pulgadas. 43 gramos (auriculares + estuche). Driver 10 mm. 10 mm. Chip Qualcomm QCC3046. Qualcomm QCC3046. Autonomía Hasta 20 horas y se cargan por completo en 2,5 horas. Hasta 20 horas y se cargan por completo en 2,5 horas. Soporta carga inalámbrica. Resistencia al agua IP45. IP45. Conectividad y extras Bluetooth 5.2. Bluetooth 5.2. Y tienen un sensor para detectar cuando te los quitas. Tecnologías de audio Cancelación de ruido activa de hasta 35 dB con 6 micrófonos y Qualcomm® aptX™. Cancelación de ruido activa de hasta 35 dB con 6 micrófonos, Qualcomm® aptX™ y decodificación de audio Qualcomm® aptX™ adaptativo. Compatibilidad Android, iOS, Windows, etc. Android, iOS, Windows, etc.

¿Cómo son los Tronsmart Apollo Air y Air+?

El diseño de los Tronsmart Apollo Air y Air+, al igual que el de sus estuches de carga, es exactamente el mismo. Eso sí, los Apollo Air+ vienen en una caja más grande ya que trae más accesorios. Incluye 4 pares de gomas de diferentes tamaños para que escojas las más cómodas para ti, el estuche de carga, un cable USB-C y una bolsita para guardar todo.

El modelo normal trae lo mismo, pero con solo 2 pares de gomas y sin la bolsita. En ambos casos, la presentación es bastante elegante y los auriculares lucen un acabado brillante premium, y esto es algo que nos gusta destacar porque no es algo común en auriculares de estos precios.

En general, su calidad de fabricación nos pareció bastante buena, sobre todo porque resisten la lluvia, el sudor y las salpicaduras (tienen certificación IP45). Así que puedes usarlos para hacer deporte sin problemas. Por cierto, los dos modelos están disponibles en negro y blanco, y sus estuches de carga tienen acabado mate.

Accesorios y diseño de los Tronsmart Apollo Air y Air+ 1 de 5

Los Apollo Air y Air+ tienen el clásico diseño de bastoncito para ajustarlos de la mejor manera a la oreja y que no se caigan. Son tan cómodos que ni te enteras que los llevas puestos. Además, son ligeros y eso permite que puedas usarlos mucho tiempo sin molestias.

Si no quedan bien en tus oídos, te recomendamos que cambies las gomas por las otras que incluye para solucionar el problema. Una vez que encuentres el par perfecto para ti, notarás lo cómodos que son realmente. Su estuche de carga también es práctico para llevar a cualquier lugar, pues es bastante compacto y tiene dos LED que indican los estados de carga y emparejamiento.

En cuanto a funciones, ambos tienen ANC para cancelar el ruido exterior, aunque aún sin activar esta función son bastante aislantes (los Air+ más que los Air). Puedes usarlos en el metro y ni te enteras de los ruidos. También cuentan con 6 micrófonos y tecnología cVc 8.0 para escuchar las llamadas de forma clara desde los auriculares y hablar cómodamente sin tener que forzar la voz (incluso con la mascarilla puesta).

Se configuran fácilmente y sus controles son intuitivos

Con tan solo sacarlos de su estuche y activar el Bluetooth de tu móvil, los Tronsmart Apollo Air y Air+ se conectarán automáticamente. La primera vez tendrás que confirmar la conexión en tu dispositivo, obviamente, pero su uso en el día a día es tan fácil como eso (sacarlos de la caja y escuchar).

Algo que nos gustó de los Apollo Air+ es que tienen detección de proximidad para parar la reproducción cuando te los quitas de los oídos. Esto simplifica mucho las cosas, y te dan un control más intuitivo.

De hecho, estos auriculares no tienen botones físicos, sino un panel táctil desde el cual puedes controlarlos más fácil con estos gestos:

Toca dos veces un auricular para reproducir/pausar la música.

Toca el auricular derecho para subir el volumen.

Toca el auricular izquierdo para bajar el volumen.

Mantén presionado el auricular derecho para saltar a la siguiente canción.

Mantén presionado el auricular izquierdo para volver a la canción anterior.

Toca y luego mantén pulsado un auricular para activar al asistente de voz.

Toca tres veces un auricular para cambiar entre ANC activado, modo ambiente y ANC desactivado.

Si bien los controles son muy completos y responden bien de forma rápida, debemos decir que es difícil activar el asistente de voz tocando y manteniendo pulsado ya que al hacer esto suele cambiarse el volumen o la canción.

Por suerte, desde la app de Tronsmart para estos auriculares puedes personalizar los controles a tu gusto.

¿Cómo es la calidad de sonido y conectividad de estos Apollo Air y Air+?

Los dos auriculares usan Bluetooth 5.2 potenciado por el chip Qualcomm QCC3046 que les permite mantener una conexión robusta, con baja latencia y estable hasta a 10 metros de distancia de tu dispositivo. No se desconectan al moverte, correr o al andar en bici. Prácticamente ni se inmutan, salvo que te alejes a más de 10 m.

Con respecto a la calidad del sonido, gracias a los drivers personalizados de grafeno de 10 mm y a la tecnología Qualcomm® aptX™, ambos suenan realmente muy bien y con mucha definición en cualquier frecuencia. Además, sus graves son potentes y con cuerpo. Y se distorsionan muy poco al llevarlos a máximo volumen.

Aunque ambos tienen ANC que reduce hasta 35 dB de ruido externo (el ruido del viento fuerte lo elimina), debemos decir que los Air+ suenan mejor en entornos ruidosos porque usan adicionalmente la tecnología Qualcomm® aptX™ Adaptive de decodificación que ajusta automáticamente el sonido según el ambiente, minimizando las interferencias externas.

Por cierto, los Apollo Air y Air+ con compatibles con códecs Apt-X HD, AAC y SBC. Y te recomendamos usar el ecualizador de su aplicación, pues te permitirá adaptar el sonido de los auriculares a tu gusto.

¿Cuánto dura la batería de los auriculares Apollo Air y Air+?

Los Apollo Air y Air+ usan la misma batería de 35 mAh. Pueden durar hasta 6 horas encendidos reproduciendo música, a un volumen moderado. Si los usas a todo volumen y de paso activas la ANC, la autonomía se reduce considerablemente a 4 horas o menos.

Lo bueno es que se cargan de 0 a 100% en solo 2,5 horas en su estuche de carga que usa una batería de 300 mAh. Si sumamos la batería que les proporciona su estuche y su batería incorporada, alcanzan una autonomía total de 20 horas. ¡No está nada mal!

Diferencias entre los Tronsmart Apollo Air y Air+

Aunque las hemos mencionado a lo largo de este artículo, aquí tienes todas las diferencias entre estos dos auriculares:

Los Apollo Air+ traen 4 pares de gomas extras y los Apollo Air solo 2.

y los Apollo Air solo 2. La variante Plus viene con una bolsa para llevar los auriculares que el modelo normal no trae.

Los Apollo Air son algo más ligeros .

. El estuche de carga de los Apollo Air+ soporta carga inalámbrica , mientras que el de los Apollo Air no.

, mientras que el de los Apollo Air no. Los Apollo Air+ tienen decodificación de audio Qualcomm® aptX™ Adaptative y tecnología de audio Qualcomm® aptX™. En cambio, los Apollo Air solo cuentan con Qualcomm® aptX™ (sin sonido adaptativo).

y tecnología de audio Qualcomm® aptX™. En cambio, los Apollo Air solo cuentan con Qualcomm® aptX™ (sin sonido adaptativo). Los Apollo Air+ detectan cuando te los quitas para parar la reproducción automáticamente. Los Apollo Air no incluyen el sensor necesario para realizar esta función.

para parar la reproducción automáticamente. Los Apollo Air no incluyen el sensor necesario para realizar esta función. Como es de esperar, los Apollo Air son unos 30 euros más baratos que los Apollo Air+.

En el resto de especificaciones y aspectos, no hay diferencias.

¿Valen la pena los Tronsmart Apollo Air y Air+? ¿Cuál debo elegir?

Los Tronsmart Apollo Air y Air+ valen 55 € y 80 €, respectivamente. ¿Valen la pena por esos precios? Totalmente. No conseguirás en el mercado otros auriculares inalámbricos de calidad con ANC tan baratos como estos. La mayoría (por no decir todos) de los que usan tecnologías de Qualcomm pasan de los 100 €, pero estos no, por lo que sin duda alguna son una muy buena opción.

Así que, si quieres unos auriculares compactos, cómodos, con sonido de calidad y buen ANC, te recomendamos al 100% los Apollo Air y Air+. ¿Cuál de los dos deberías elegir? Sinceramente, el modelo Plus que te ofrece un mejor sonido y una mayor comodidad de uso. De hecho, los Apollo Air+ ya son nuestros auriculares principales, por encima de los Tronsmart Apollo Bold que veníamos usando hasta ahora.

Sin embargo, si no puedes permitírtelos, los Apollo Air también son auriculares excelentes y sonarán igual de bien que los Apollo Air+ en la mayoría de condiciones. ¡Tú eliges! Luego de que los pruebes, no olvides comentarnos qué te parecieron.

Y si te sientes con suerte, tampoco olvides participar en el sorteo del 8° aniversario de Tronsmart con hasta 500 € en regalos usando este botón: