Existen varios tipos de aspiradoras. Están las clásicas que solo aspiran, están las aspiradoras para humedad que solo friegan y están las que combinan esas dos funciones. Este último grupo recibe el nombre de «aspiradoras en seco y húmedo» y dentro de él existe un sub-grupo que tiene una función adicional: la autolimpieza.

Las aspiradoras que aspiran, friegan y se autolimpian son con diferencia las más caras del mercado. La más barata vale más de 300 euros. Sin embargo, hemos encontrado una de una marca emergente que cuesta alrededor de 250 euros. Se trata de la Redkey W12, una aspiradora 3 en 1 muy interesante que ha arrasado en ventas en los últimos meses. ¿Es tan buena como parece? Acompáñanos a averiguarlo.

Aspiradora Redkey W12: la review completa en español

La Redkey W12 es una aspiradora vertical que funciona de forma 100% inalámbrica. Está diseñada para la limpieza profunda de suelos duros. Puede barrerlos, aspirarlos, fregarlos y hasta secarlos gracias a las múltiples funciones que incluye. ¡Ah! Y también puede limpiar su propio rodillo para que tú no tengas que ensuciarte las manos haciéndolo.

A pesar de ser multifuncional, no es pesada y resulta fácil de manejar. Antes de entrar en más detalles, echa un vistazo a su ficha técnica para que estés al tanto de todas sus características.

Características Redkey W12 Dimensiones y peso 325 x 310 x 700 mm. Pesa 3,18 kg. Funciones Aspira, friega y seca. Potencia 150 W con una potencia de succión de 4200 Pa. Tanques Agua limpia: 520 ml.

Agua sucia: 460 ml. Nivel de ruido 72 dB. Batería 2600 mAh. Duración de la batería 45 minutos. Puede limpiar casas de hasta 200 metros cuadrados con una sola carga. Tiempo de carga 3 horas. Pantalla Indica el nivel de batería y del tanque de agua, advierte sobre el estado del rodillo y señala si está bloqueado o no. Accesorios Incluye 3 rodillos, una base de carga y una herramienta de limpieza multi-propósito.

¿Cómo es la Redkey W12?

El diseño de la Redkey W12 es bastante discreto. Se caracteriza por la combinación de partes blancas con negras y detalles en color metálico. Sus dos depósitos de agua son semi-transparentes, lo cual permite ver fácilmente si hace falta vaciar uno o llenar el otro. Ten en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia es de 520 ml y el de agua sucia es de 460 ml.

De todas formas, también podrás saber cuándo es necesario hacer esto con las alertas que te mostrará su sutil pantalla. Esta se encuentra en el mango de la aspiradora, que es bastante ergonómico por cierto, y sirve como fuente de información sobre el proceso de limpieza en curso y el estado del aspirador (batería, atasco en el rodillo, tanque de agua vacío, etc.).

En el mango también hay un botón para encender o apagar la aspiradora, y otro para regular el flujo de agua de acuerdo a tres niveles que te permitirán rociar más o menos agua. Un poco más abajo y al frente del mango, también encontrarás el botón de autolimpieza. Este botón solo funciona cuando la aspiradora está en su base de carga. Al activar esta función, la aspiradora rociará agua en la base y el rodillo se agitará. Luego, el motor aspirará el agua sucia y quedará el rodillo limpio.

Todos los detalles de la aspiradora Redkey W12 1 de 11

A propósito de la base, este accesorio debes colocarlo cerca de un enchufe para conectarlo a la corriente, ya que su función es cargar la aspiradora cuando la dejes sobre él. Además de la base, la aspiradora también incluye una herramienta de limpieza multiuso y dos cepillos de rodillo adicionales. Así que tienes recambios para un año completo de uso intensivo como mínimo.

Los rodillos que trae son los típicos de este tipo de aspiradoras. Están hechos de un material parecido a la microfriba que es bastante suave y no daña los suelos más delicados. El rodillo de la aspiradora está protegido por una tapa de plástico que es transparente, por lo que te deja comprobar de un solo vistazo si hay un enredo en esa parte.

Cuando los depósitos de agua están vacíos, la aspiradora solo pesa 3,8 kg. Nos ha parecido un peso perfecto para este tipo de aparatos, pues no cansa para nada al usarla durante 45 minutos seguidos, que es su autonomía máxima. Y es que viene con una batería de 2600 mAh que, si bien es pequeña, te permitirá limpiar un espacio de 200 metros cuadrados con una sola carga. Dependiendo de las dimensiones de tu casa o piso, echarás en falta más batería o no. Considera que tarda en cargarse de 0 a 100 % unas 3 horas.

¿Qué tal funciona y limpia la Redkey W12?

Lo primero que tienes que saber sobre el funcionamiento de la Redkey W12 es que no está pensado para limpiar alfombras. Y no intentes hacerlo, pues de seguro ocasionarás un desastre. Dicho eso, cuando se trata de fregar suelos, la Redkey W12 hace su trabajo de forma inmejorable. Friega moviendo su rodillo con una potencia de 150 W y aspira al mismo tiempo con una succión de 4200 Pa.

La acción combinada de aspirar y fregar le permite limpiar cualquier suciedad seca o húmeda de los suelos con mucha facilidad. Con una sola pasada, puede eliminar líquidos o salsas derramadas sin dificultad. Eso sí, si lo que intentas limpiar es una mezcla de sólidos de tamaño pequeño y líquido (como un cereal), le costará unas cuantas pasadas, pero al final hará el trabajo. Con sólidos grandes, se le hará prácticamente imposible completar la tarea.

Algo que nos gustó mucho de la Redkey W12 es que no moja excesivamente el suelo como otras aspiradoras. De hecho, usando el nivel máximo de flujo de agua, la dosificación fue tan buena que el suelo quedó seco después de unos minutos. También nos gustó que produzca poco ruido. Normalmente, sonaba a 68 dB, aunque según el fabricante puede llegar a producir 72 dB (que tampoco es mucho para un aparato de limpieza).

Por otra parte, es importante mencionar que la Redkey W12 no usa ningún tipo de filtro. Todo lo que aspira va directamente a su tanque de agua sucia. Esto no es un inconveniente, ya que el agua diluye la suciedad sólida, evitando que regrese como partículas al aire de tu casa. Además, te ahorra la tarea de tener que cambiar el filtro cada cierto tiempo. Sin embargo, su sistema de limpieza sin filtro pierde fiabilidad cuando limpias sin usar agua. Tenlo en cuenta.

Por lo demás, la Redkey W12 nos ha encantado. Barre bien, friega mucho mejor y el hecho de que se limpie a sí misma y que no tenga filtros que cambiar la convierte en una aspiradora muy cómoda de usar. Quizás lo único realmente malo es lo poco maniobrable que resulta y sus alertas de voz difíciles de entender debido a que solo están en inglés y a que se reproducen con una calidad de sonido pésima.

Opinión final sobre la Redkey W12: ¿Vale la pena?

Si quieres una aspiradora en seco y húmedo para suelos (no alfombras) que no pase de los 300 euros, la verdad no vemos otra opción en el mercado mejor que la Redkey W12. Es una aspiradora de calidad que puede limpiar tanto la suciedad sólida como líquidos con pocas pasadas. Aparte, casi no requiere mantenimiento porque no usa filtros y se limpia a sí misma. La recomendamos con los ojos cerrados.

Normalmente, cuesta alrededor de 250 euros. Sin embargo, puedes usar los siguientes cupones para conseguirla aún más barata:

PHORIA50 : 50 $ de descuento para compras mayores a 259 $.

: 50 $ de descuento para compras mayores a 259 $. PHORIA30 : 30 $ de descuento para compras mayores a 239 $.

Considerando el cambio dólar a euro, con estos cupones puedes llevarte la Redkey W12 por menos de 200 euros. Eso sí, ten en cuenta que estos cupones solo son válidos por este mes (mayo de 2022). Lo bueno es que se pueden usar con cualquier producto de la tienda. Usa el siguiente botón para conseguir tu Redkey W12 al precio más bajo:

El fabricante te da 2 años de garantía para toda la aspiradora y 6 meses para la batería. Además, el envío a España es gratis, sin IVA y demora entre 3 y 7 días hábiles. Si no te gustó, puedes hacer uso del período de 7 días de reembolso.