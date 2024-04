En el mundo de las tablets, la robustez y la resistencia no siempre van de la mano con el diseño y la funcionalidad. Sin embargo, la OUKITEL RT8 parece desafiar esta norma con sus impresionantes especificaciones y su capacidad para soportar las condiciones más extremas. Pero la pregunta es… ¿Es esta la tablet ideal para tus aventuras al aire libre?

Contamos con una tablet OUKITEL RT8 desde hace un par de semanas y la hemos estado poniendo a prueba para darte nuestra opinión. A continuación, analizaremos sus ventajas y desventajas, y las pondremos en una balanza para decirte si esta tablet vale la pena o no. Sin perder más tiempo, ¡empecemos!

OUKITEL RT8: un tablet rugerizada con cámara de visión nocturna y batería de 20000 mAh

La OUKITEL RT8 no es una tablet común y corriente. Está diseñada para sobrevivir a las condiciones más adversas y cuenta con un sistema de soporte y agarre muy interesante para diferentes casos de usos. Enseguida te explicamos mejor, pero antes echa un vistazo a su ficha técnica.

Ficha técnica de la OUKITEL RT8

Características OUKITEL RT8 Dimensiones y peso 265,1 x 176,7 x 15,1 mm. 996,7 gramos. Pantalla 11″ 2K (1920 x 1200 píxeles) con frecuencia de actualización de 90 Hz, panel INCELL, 205 ppi, 500 nits de brillo, relación cuerpo-pantalla del 80% y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Helio G99 con gráfica ARM Mali-G57 MC2. RAM 6 GB LPDDR4x, ampliable hasta 12 GB con RAM virtual. Almacenamiento 256 GB en formato UFS 2.2, ampliable con tarjeta microSD hasta 2 TB. Cámara trasera Principal de 48 MP (sensor Sony @ IMX582) con f/1.79 y visión de 79,4º.

Sensor de visión nocturna de 20 MP (sensor Sony @IMX350) con f/1.8 y visión de 78,5º.

Macro de 5 MP (sensor Samsung @S5K5E8) con f/2.2 y visión de 83,15º.

Graba hasta en 2K a 30 FPS. Cámara frontal 32 MP (sensor Samsung @ S5KGD1SP03) con f/2.2 y visión de 78º. Graba hasta en 1080p a 30 FPS. Conectividad y extras USB-C, Dual SIM 4G, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NFC, altavoces cuádruples, MIL-STD-810H, IP68 e IP69K. Batería 20000 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 13.

Es una tablet todoterreno bastante pesada, pero bien pensada

Con un peso que supera los 900 gramos, la OUKITEL RT8 es una tablet que se siente muy pesada en las manos. Esto se debe a su enorme batería de 20000 mAh y a su cuerpo robusto con 15,1 mm de grosor y esquinas reforzadas que soportan cualquier caída o impacto.

Cabe aclarar que esta tablet tiene la certificación MIL-STD-810H, junto con las protecciones IP68 e IP69K, las cuales garantizan que ni golpes, caídas, polvo, temperaturas extremas ni agua pueden con ella. Es 100% a prueba de polvo y sobrevive a la inmersión en 1,5 metros de agua durante 30 minutos.

Pero a pesar de ser pesada como una gran roca, OUKITEL se las ha arreglado para que sea una tablet cómoda de usar. En la parte trasera, le han dejado cuatro agujeros en los que puedes instalar los soportes incluidos en la caja. Son muy fáciles y seguros de montar, ya que solo tienes que poner y apretar los tornillos que vienen con la tablet para utilizarlos.

Todos los detalles de la tablet OUKITEL RT8 1 de 15

Uno de los soportes incluidos es de aleación de aluminio de primera calidad y sirve para mantener de pie a la tablet cuando se ven vídeos, se tiene una videollamada o se realiza algún otro trabajo. El otro soporte es una banda elástica que permite sujetar la tablet con una sola mano de manera ergonómica y segura.

Además, incluye una cinta que se engancha a la parte trasera de la tablet para poder llevarla colgada a tu cuerpo como si se tratara de una mochila. Hacer esto con otras tablets sería temerario, pero considerando que la OUKITEL RT8 es una bestia todoterreno, pues no hay problema.

Gracias a los soportes incluidos, pudimos usar la tablet de forma cómoda sin que su gran peso sea una molestia. Eso sí, no vamos a negar que sostener la tablet con una mano se hace molesto al poco tiempo porque su peso te empieza a cansar la mano. Por ello, recomendamos usarla la mayoría del tiempo sobre una superficie con el soporte metálico y ocasionalmente llevarla con una mano para tareas puntuales.

Pantalla de gran tamaño y cámara ideal para aventureros

En cuanto a sus especificaciones técnicas, su pantalla de 11 pulgadas con resolución 2K y una frecuencia de actualización de 90 Hz promete una experiencia visual nítida y fluida. A pesar de no contar con la certificación Widevine L1 para visualizar contenido de Netflix en Full HD, la calidad de la pantalla no deja de ser notable. Siempre y cuando tu intención no sea ver contenido de aplicaciones de streaming como Netflix en esta tablet, su pantalla no te decepcionará.

La OUKITEL RT8 también destaca en el apartado fotográfico, con una cámara trasera principal de 48 MP y sensores adicionales para visión nocturna y fotografía macro. Evidentemente, no está al nivel de un móvil con buena cámara, pero se las apaña para hacer fotos excelentes, sobre todo cuando hay suficiente luz natural.

Además, la cámara de visión nocturna de 20 MP nos parece una excelente incorporación para una tablet como esta, ya que puede servir para ver en la oscuridad del bosque los peligros que acechan, por ejemplo. Y el sensor macro también es útil porque permite sacar fotos a objetos pequeños de la naturaleza, como insectos o flores diminutas.

La cámara frontal de 32 MP no se queda atrás, ofreciendo selfies de alta calidad y la posibilidad de grabar vídeo en 1080p.

Rendimiento decente

Ofrece el rendimiento de un móvil de gama baja-media porque cuenta con el procesador MediaTek Helio G99, acompañado de 6 GB de RAM ampliables y 256 GB de almacenamiento. Funciona bastante bien en la reproducción de vídeos, navegación por Internet y visualización de redes sociales. Sin embargo, se queda corto con juegos y la multitarea de alta exigencia.

Si buscas una tablet muy potente, la OUKITEL RT8 definitivamente no es para ti. No obstante, la falta de potencia en esta tablet se compensa con extras muy útiles como el NFC para pagos (poco común en las tablets), altavoces cuádruples, soporte de redes 4G, Android 13 y OTG para conectarle dispositivos.

Detalles del hardware y software de la OUKITEL RT8 1 de 5

Cuánto dura la batería de la OUKITEL RT8

La gran batería de 20000 mAh es un claro indicativo de que está diseñada para largas jornadas de uso, sin necesidad de estar constantemente buscando un enchufe.

En nuestra experiencia, la batería dura unas 12 horas con un uso normal. Así que, sí, ofrece autonomía suficiente para todo el día y generalmente solo tendrás que cargarla una vez cada uno o dos días. Según el fabricante, la autonomía en reposo es de 90 días, aunque no pudimos comprobarlo.

Por cierto, su carga rápida es de 33 W, que está muy bien, pero tarda más de 2 horas en cargar al 100% los 20000 mAh de esta tablet.

¿Vale la pena comprar la tablet OUKITEL RT8?

La OUKITEL RT8 es una tablet todoterreno ideal para aventureros y personas que trabajan en entornos exigentes. Su robustez, batería de larga duración, pantalla de calidad, NFC para pagos y cámara de visión nocturna la convierten en una herramienta muy versátil. Sin embargo, su peso elevado, su carencia de Widevine L1 para ver Netflix en Full HD y su baja potencia pueden ser un inconveniente para algunos.

Si buscas una tablet robusta, con gran autonomía y funciones adicionales para actividades al aire libre, la OUKITEL RT8 es una excelente opción. No obstante, si necesitas una tablet para jugar o realizar tareas exigentes, te recomendamos buscar otras opciones con mayor potencia.

Teniendo en cuenta todo lo que ofrece y que es una tablet todoterreno, su precio de 284,99 € no está nada mal. La puedes comprar en su tienda oficial desde el 5 de abril con este botón: