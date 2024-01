Si estás buscando un reloj inteligente que te acompañe en todas tus aventuras, el OUKITEL BT20 puede ser una buena opción. Se trata de un smartwatch que destaca por su diseño robusto y su resistencia a los golpes, el polvo y el agua. Además, cuenta con una pantalla AMOLED de gran calidad, una batería de larga duración y múltiples funciones para monitorizar tu salud y tu actividad física.

Y lo mejor es que tiene un precio relativamente asequible en torno a los 50 euros. Lo tenemos con nosotros y aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este OUKITEL BT20, así como si vale la pena comprarlo.

Review del OUKITEL BT20: certificación IP69K, pantalla AMOLED y más de 200 watchfaces

El OUKITEL BT20 no es el smartwatch más avanzado que hemos probado en términos de funciones, pero es sin dudas el más resistente que hemos tenido en la muñeca. Puede ser una excelente opción para quienes quieran un reloj inteligente sencillo que sea muy resistente a golpes, lluvia, caídas, arena, etc.

Ficha técnica del OUKITEL BT20

Características OUKITEL BT20 Dimensiones Con correa: 50,5 x 12,3 x 265 mm. Pantalla 1,96” con panel AMOLED táctil (resolución de 410 x 502 píxeles) y 331 PPI. Compatibilidad Android e iOS a través de la aplicación WearPro. Sensores y extras Acelerómetro

Sensor de frecuencia cardíaca

Monitorización de oxígeno en sangre SpO2

Notificación de llamadas y mensajes

Monitorización de sueño

Encontrar teléfono

+100 modos deportivos

Alarma

Llamadas Bluetooth y notificaciones

Control de la música (vía Bluetooth)

Recordatorio de sedentarismo

Cronómetro

Tiempo

Control con asistentes de voz por IA

+200 watchfaces. Conectividad Bluetooth 5.2. Batería 350 mAh para hasta 7 días de uso intensivo, hasta 10 días de uso diario o hasta 15 días en reposo. Con carga magnética. Resistencia Resistente al agua de 5 ATM con las certificaciones IP68 / IP69K / MIL-STD-810H.

El OUKITEL BT20 tiene un cuerpo de acero y correa de silicona

El OUKITEL BT20 tiene un diseño que transmite solidez y durabilidad. Su caja está fabricada con acero y plástico. Su correa es de silicona, lo que le da un aspecto deportivo y cómodo. El reloj tiene dos botones físicos en el lateral derecho, que sirven para encenderlo, apagarlo y acceder al menú principal.

Tiene una pantalla AMOLED de 1,96 pulgadas, con una resolución de 410 x 502 píxeles y una densidad de 331 píxeles por pulgada. Se trata de una pantalla táctil que ofrece unos colores vivos y un buen contraste. Aparte, cuenta con un brillo suficiente para verla bien en exteriores.

Todos los detalles del OUKITEL BT20 1 de 11

Pero el punto más fuerte del OUKITEL BT20 es su resistencia. Y es que el reloj tiene las certificaciones IP68, IP69K y MIL-STD-810H, lo que significa que puede soportar inmersiones en agua de hasta 50 metros de profundidad, temperaturas extremas, caídas desde 1,5 metros de altura y vibraciones intensas.

Además, tiene protección máxima frente a la penetración de polvo y de agua, incluso a alta presión o con vapor. Es decir, es un reloj preparado para acompañarte en cualquier situación, ya sea en la playa, en la montaña o en el trabajo.

¿Qué puedes hacer con el OUKITEL BT20?

El OUKITEL BT20 se sincroniza con tu smartphone Android o iPhone usando la aplicación WearPro. Desde esta aplicación es posible cambiar la apariencia del reloj con más de 200 watchfaces o esferas personalizables, para que puedas elegir la que más te guste o se adapte a cada ocasión. Lo único que no nos gustó de esto es que hay pocas opciones de información a mostrar.

Además, se nota que la app se ha traducido al español de forma automática, pues cuenta con varios fallos de traducción. Aun así, no es difícil entender las distintas opciones de la app.

Funciones y aplicación del OUKITEL BT20 1 de 12

En cuanto a funciones, ofrece múltiples opciones para monitorizar tu salud y tu actividad física. Entre ellas se encuentran:

Sensor de frecuencia cardíaca : mide tu ritmo cardíaco las 24 horas del día y te avisa si detecta alguna anomalía.

: mide tu ritmo cardíaco las 24 horas del día y te avisa si detecta alguna anomalía. Monitorización de oxígeno en sangre SpO2 : mide el nivel de oxígeno en tu sangre y te ayuda a prevenir posibles problemas respiratorios.

: mide el nivel de oxígeno en tu sangre y te ayuda a prevenir posibles problemas respiratorios. Monitorización de sueño : analiza la calidad y las fases de tu sueño y te ofrece consejos para mejorar tu descanso.

: analiza la calidad y las fases de tu sueño y te ofrece consejos para mejorar tu descanso. Más de 100 modos deportivos : registra tus datos de velocidad, distancia, calorías, ritmo cardíaco y otros parámetros en diferentes actividades como correr, caminar, nadar, ciclismo, yoga, etc.

: registra tus datos de velocidad, distancia, calorías, ritmo cardíaco y otros parámetros en diferentes actividades como correr, caminar, nadar, ciclismo, yoga, etc. Llamadas Bluetooth : permite realizar llamadas directamente desde el smartwatch.

: permite realizar llamadas directamente desde el smartwatch. Notificación de llamadas y mensajes : te permite recibir y rechazar llamadas desde el reloj, así como leer los mensajes de WhatsApp, Facebook, Twitter y otras aplicaciones. Sin embargo, no es posible responder a las notificaciones desde el reloj.

: te permite recibir y rechazar llamadas desde el reloj, así como leer los mensajes de WhatsApp, Facebook, Twitter y otras aplicaciones. Sin embargo, no es posible responder a las notificaciones desde el reloj. Control con asistentes de voz por IA : te deja controlar el reloj con tu voz.

: te deja controlar el reloj con tu voz. Control de la música : te permite reproducir, pausar o cambiar la canción que estés escuchando desde el reloj.

: te permite reproducir, pausar o cambiar la canción que estés escuchando desde el reloj. Recordatorio de sedentarismo : te recuerda que debes moverte si llevas mucho tiempo sentado.

: te recuerda que debes moverte si llevas mucho tiempo sentado. Alarma : te despierta con una vibración suave en tu muñeca.

: te despierta con una vibración suave en tu muñeca. Encontrar teléfono : te ayuda a localizar tu teléfono si lo has perdido.

: te ayuda a localizar tu teléfono si lo has perdido. Cronómetro : te permite medir el tiempo transcurrido en cualquier actividad.

: te permite medir el tiempo transcurrido en cualquier actividad. Tiempo : te muestra la información meteorológica de tu ubicación.

: te muestra la información meteorológica de tu ubicación. Ejercicios de respiración : una app para regular tu respiración y relajarse.

: una app para regular tu respiración y relajarse. Calendario: una app muy útil para consultar una fecha.

Cabe aclarar que el OUKITEL BT20 es compatible con dispositivos Android e iOS.

¿Cuánto dura la batería del OUKITEL BT20?

El OUKITEL BT20 tiene una batería de 350 mAh, que según el fabricante le permite ofrecer una autonomía de hasta 7 días con un uso intensivo, hasta 10 días con un uso diario o hasta 15 días en reposo. Estas cifras pueden variar según el nivel de brillo, las notificaciones o los modos deportivos que se utilicen. El reloj se carga mediante un cable magnético que se acopla a la parte trasera del dispositivo.

¿Merece la pena comprar el OUKITEL BT20?

El OUKITEL BT20 es un smartwatch que destaca por su diseño robusto y su resistencia a los golpes, el polvo y el agua. Es ideal para los amantes de la aventura, que quieren llevar un dispositivo que les acompañe en cualquier situación.

Cuenta con una pantalla AMOLED de gran calidad, una batería de larga duración y múltiples funciones para contestar llamadas por Bluetooth y monitorizar tu salud o tu actividad física. Sus únicos puntos negativos son que no tiene GPS, su aplicación no está del todo bien traducida y no se pueden contestar las notificaciones desde el reloj.

El OUKITEL BT20 tiene un precio oficial de 69,00 €, pero puedes aprovechar la oferta que hay ahora en Amazon para llevártelo por 49,99 €.