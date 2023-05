Lefant es un fabricante de robots de limpieza que ha ganado mucha popularidad en los últimos años por la excelente relación calidad-precio de su catálogo. Tienen robots sencillos desde 100 €, como el Lefant M210B, pero también modelos más prémium y avanzados como el Lefant N3 que analizaremos en esta ocasión.

El Lefant N3 que nos reúne aquí es un robot aspirador muy completo que podría ser lo que necesitas para mantener tu hogar limpio sin esfuerzo. Te contamos todo lo que debes saber sobre él a continuación.

Lefant N3: review completa en español

El Lefant N3 es un robot aspirador con mopa que utiliza la sofisticada tecnología dToF LiDAR para mapear y navegar por tu casa con precisión y evitar obstáculos. Cuenta con «fregado sónico» para fregar tus suelos hasta 12000 veces por minuto con niveles de agua ajustables. Puede reconocer alfombras y evitarlas en el modo de fregado, y es posible controlarlo con tu voz o con la aplicación, que también te permite supervisar la ruta de limpieza, el programa, el nivel de succión y el modo. Te dejamos todas sus especificaciones en la siguiente tabla.

Especificaciones del Lefant N3

Características Lefant N3 Dimensiones y peso 32 x 32 x 9,4 cm. 4,74 kilogramos. Potencia Succión de 4000 Pa y friega con 12000 vibraciones/min. Funciones Barre, aspira y friega. Capacidad 450 ml de polvo y 160 ml de agua. No usa bolsa. Autonomía Hasta 200 minutos o 300 m². Usa una batería de 5200 mAh. Modos de limpieza Programado, por zonas, por puntos y manual. El agua para fregar se puede dosificar con tres niveles: bajo, medio y alto. Tecnologías de navegación dToF LiDAR y Freemove 3.0. Compatibilidad ‎Móviles Android e iPhone a través del asistente de voz Alexa o Google Assistant.

¿Cómo es el robot Lefant N3?

El Lefant N3 tiene el mismo diseño que el 99% de los robots aspiradores en el mercado. Es completamente circular y cuenta con un módulo de navegación que sobresale de su cuerpo. El acabado de su carcasa es brillante y pulido, lo cual le da un toque bastante prémium. Su calidad de construcción es excelente y se nota que es un producto de calidad. Lastimosamente para algunos, solo está disponible en color blanco.

Incluye un depósito de polvo de 450 ml que es más que suficiente para varios días de limpieza y un tanque de agua pequeño de 160 ml. Este tanque se instala sobre el depósito de polvo y lleva pegado una mopa suave de microfibra, permitiendo así al robot aspirar y fregar al mismo tiempo.

Mientras cumple esta doble función, también barre con un rodillo central que tiene cerdas para levantar la basura y con dos cepillos giratorios ubicados en los laterales para atraer la suciedad de las esquinas.

Todos los detalles del robot aspirador Lefant N3 1 de 20

Ahora bien, lo más sofisticado de este robot es su módulo de navegación que monta un LiDAR DToF para crear un mapa correctamente, reconocer obstáculos con mayor precisión y evitar colisiones de mobiliario a tiempo. Además, usa algoritmos para identificar con precisión las alfombras, y alejarse en modo mopa. También tiene un sistema de detección electrónica en todo el cuerpo llamado Freemove 3.0 que lo protege de caídas y accidentes.

Por si fuera poco, incorpora WiFi de 2,4 GHz para que puedas controlarlo de forma remota con tu móvil a través de la app de Lefant. Al momento de probar la app, esta no estaba en español, pero al poco tiempo la marca la actualizó para agregar nuestro idioma. Más allá de eso, la aplicación nos pareció bastante genérica, pero por suerte funciona a la perfección. Es posible hacer todo esto con ella:

Programar la limpieza : si quieres que limpie en días y horas específicas, puedes programarlo para que lo haga seleccionando las áreas que va a limpiar con anticipación desde la app.

: si quieres que limpie en días y horas específicas, puedes programarlo para que lo haga seleccionando las áreas que va a limpiar con anticipación desde la app. Controlar la aspiración : puedes aumentar o disminuir la potencia según desees.

: puedes aumentar o disminuir la potencia según desees. Controlar el agua para fregar : también puedes elegir entre tres niveles de dosificación de agua para fregar con más o menos humedad.

: también puedes elegir entre tres niveles de dosificación de agua para fregar con más o menos humedad. Ver el mapeado en tiempo real : en caso de que quieras saber si el robot ha creado bien el mapa de tu casa, puedes ver cómo lo hace en tiempo real y los resultados.

: en caso de que quieras saber si el robot ha creado bien el mapa de tu casa, puedes ver cómo lo hace en tiempo real y los resultados. Limpiar zonas específicas : si deseas limpiar específicamente una parte de tu casa, puedes hacer que el robot limpie puntualmente esa zona sin problemas.

: si deseas limpiar específicamente una parte de tu casa, puedes hacer que el robot limpie puntualmente esa zona sin problemas. Elegir zonas prohibidas : es posible establecer zonas prohibidas en tu casa desde la app para evitar que el robot entre y moleste a tu familia o provoque un accidente.

: es posible establecer zonas prohibidas en tu casa desde la app para evitar que el robot entre y moleste a tu familia o provoque un accidente. Usar asistentes de voz: puedes controlarlo con tu voz configurándolo con Alexa o el Asistente de Google.

En la caja, el robot aspirador incluye una estación de carga pequeña a la que llega solo después de quedarse sin batería o al terminar de limpiar. Por cierto, puede reanudar la limpieza que no terminó después de cargarse por completo. También trae cuatro cepillos laterales, dos mopas de limpieza, dos filtros, una herramienta de limpieza y el manual de instrucción.

¿Qué tal friega y funciona el robot aspirador Lefant N3?

La potencia de succión del Lefant N3 es de 4000 Pa y su potencia de fregado es de 12000 vibraciones por minuto. No es el robot más potente que hemos probado, pero no nos ha decepcionado. Ha conseguido aspirar el polvo de suelos eficientemente y ha logrado quitar manchas no muy difíciles. Para la limpieza diaria del hogar, está muy bien. Siempre y cuando los suelos de tus habitaciones no se ensucien mucho, el Lefant N3 hará un trabajo perfecto.

Algo que nos gustó bastante de este robot es cómo se relaciona con las alfombras. En modo aspiración, aumenta automáticamente su potencia al doble cuando detecta una alfombra para extraer la suciedad incrustada. No las deja 100% limpias, pero casi. Y en modo de fregado, desvía su trayectoria al detectar una alfombra para evitar mojarla y hacer un desastre.

Debemos decir que al usar la dosificación de agua en alto, su tanque de agua se agota muy rápido. Y esto puede ser bastante molesto, ya que tendrás que detenerlo para recargarlo.

El lado positivo es que su ruido máximo es de 60 dB (equivalente al de una conversación), por lo que no molesta a quien esté durmiendo o estudiando en una habitación.

¿Cuánto dura la batería del robot Lefant N3?

El Lefant N3 monta una batería de 5200 mAh que lo hace funcionar durante 200 minutos de manera continua. Esto es suficiente para limpiar una casa de 300 metros cuadrados sin problemas. ¡Es perfecto para casas grandes!

¿Vale la pena comprar el robot aspirador Lefant N3?

El robot aspirador con mopa Lefant N3 es un robot inteligente y versátil que puede limpiar tus suelos de forma eficaz y cómoda. Utiliza navegación LiDAR DToF para crear mapas precisos, evitar obstáculos y reanudar la limpieza tras la recarga. También cuenta con tecnología de fregado sónico que friega el suelo hasta 12000 veces por minuto, reconocimiento de alfombras que evita pasar la mopa por ellas, y ajustes de zona prohibida y limpieza puntual que le permiten personalizar tu plan de limpieza.

Puedes controlar el Lefant N3 con la app Lefant o con comandos de voz, y disfrutar de hasta 200 minutos de limpieza con una sola carga. Por todo eso, nos parece una gran opción para cualquiera que busque un robot aspirador potente e inteligente que pueda manejar diferentes tipos de suelos y alfombras. No es el más potente del mercado, pero es lo suficientemente potente para la limpieza diaria.