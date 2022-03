Nos gustan muchos los robots aspiradores porque automatizan la limpieza del hogar y nos quitan esa responsabilidad. Pero no nos gustan los robots que se chocan con todo y a los que es difícil darles órdenes concretas. Por eso, cuando compres un robot aspirador, es importante que te fijes en el tipo de navegación que usa y en las opciones que ofrece para controlarlo.

Lo ideal sería que tenga navegación láser y que se pueda controlar de forma remota desde el móvil para que te haga la vida más cómoda. Hay un nuevo robot aspirador en el mercado que cumple con esas dos características y lo hemos probado a fondo. Se trata del ILIFE L100 y a continuación lo analizamos para contarte cómo es y que descubras si vale la pena comprarlo.

ILIFE L100: review completa en español

El ILIFE L100 es un robot que barre, aspira y friega de manera automática sin cometer errores, gracias a su avanzado sistema de navegación láser LDS. Viene con una aplicación que te permite programarlo desde tu móvil para que realice una limpieza específica por habitaciones o para que no pase a ciertos lugares. Además, incluye un nuevo tipo de limpieza en húmedo: vibración. Echa un ojo a sus características y luego hablamos de los detalles.

Especificaciones del ILIFE L100

Características ILIFE L100 Dimensiones y peso 330 x 320 x 95 mm. Peso neto: 2,65 kg. Potencia 22 W. Funciones Limpieza en seco y húmedo (barre, aspira y friega). Capacidad 450 ml de polvo y 300 ml de agua. No usa bolsa. Autonomía 1 horas y 30 minutos – 2 horas. Usa una batería de 2900 mAh. Tiempo de carga 380 minutos aproximadamente. Modos de limpieza Puntual de 2000 Pa y Máximo de 1500 Pa. Puede limpiar en bordes y esquinas, haciendo zigzags, espirales, etc. Conectividad y tecnologías Cuenta con WiFi de 2,4 GHz para el control por app. Usa algoritmos CV-SLAM junto con giroscopios y el láser LDS para el sistema de navegación inteligente. Control Mediante un mando a distancia o con la aplicación ILIFEHOME. Puede hablar en 16 idiomas distintos, incluido español, para las notificaciones. ¿Cómo es el robot ILIFE L100?

El diseño del robot ILIFE L100 es el típico que usan la gran mayoría de robots de limpieza. Es circular y su cuerpo es de color blanco brillante. Se ve bastante prémium, la verdad. El plástico con el que está hecho se nota que es resistente a golpes y que no se rompe con facilidad.

En la parte superior tiene un llamativo módulo plateado que básicamente son sus ojos, pues ahí tiene el sistema de navegación láser LDS. Por si no lo sabes, esta tecnología permite al robot crear mapas detallados de tu casa para saber cómo moverse en ella y evitar los recorridos innecesarios. Así, puede limpiar en el menor tiempo posible sin chocarse con las paredes u objetos.

Con el botón que tiene al lado del módulo, puedes pausarlo o reanudarlo fácilmente (el botón Power lo tiene en el lateral). Sin embargo, también incluye un control remoto y una aplicación para el móvil con la que puedes darle órdenes más específicas. El pequeño LED que ves arriba del botón es un indicador de la conexión WiFi. Sí, el ILIFE L100 puede conectarse al WiFi de tu casa (para controlarlo por la app) si la red es de 2,4 GHz. Si solo usas WiFi de 5 GHz, no podrás conectarlo.

Diseño y detalles del robot ILIFE L100 1 de 8

En la parte de abajo cuenta con dos cepillos laterales que giran a alta velocidad para atraer la suciedad al centro del robot. Y en el centro, todo el polvo es levantado por el cepillo tipo rodillo que tiene instalado, el cual también realiza un movimiento giratorio para barrer con fuerza los suelos duros y alfombras. Para moverse, monta dos ruedas sencillas en los laterales y una rueda giratoria en la parte frontal.

Igualmente, el ILIFE L100 es capaz de utilizar un paño de microfibra en la parte de abajo para fregar cuando lo necesites. Otros detalles que oculta en su retaguardia son los sensores infrarrojos anti-caídas y anti-colisiones que detectan bordes, escaleras y objetos para que el robot no se caiga de lugares altos ni se tropiece con las cosas que tienes tiradas por casa.

Por otro lado, internamente posee un filtro de alto rendimiento con 6 entradas que evita que el polvo recogido regrese por dispersión al aire de tu casa. Asimismo, incluye un depósito de polvo con capacidad de 450 ml y un tanque de agua de 300 ml. Cabe destacar que no puedes instalarle ambos a la vez. Eso significa que si está aspirando y quieres que comience a pasar la mopa, debes detenerlo para cambiarle el depósito y colocarle el paño de microfibra.

Los distintos accesorios que trae la caja del ILIFE L100 1 de 8

Todos los accesorios que incluye el robot ILIFE L100

Además de lo mencionado anteriormente, el ILIFE L100 incluye una estación de carga a la que va directamente a recargarse cuando se descarga, cuando termina de limpiar o cuando tocas el botón Home en el mando. En total, esto es todo lo que viene en su caja:

Estación de carga con un adaptador de corriente.

Un mando a distancia con pantalla y 2 baterías AAA incluidas.

Dos pares de cepillos laterales.

Dos cepillos tipo rodillo.

Dos paños de microfibra.

Dos filtros HEPA.

Una herramienta de limpieza.

Dos depósitos: uno de polvo de 450 ml y otro de agua de 300 ml.

El manual de usuario.

Aunque no viene en la caja, recuerda que puedes descargar su aplicación ILIFEHOME en tu Android para aprovechar todas sus funciones inteligentes.

¿Qué tal friega y funciona el robot aspirador ILIFE L100?

Hemos puesto al ILIFE L100 a limpiar habitaciones realmente sucias, y ha pasado la prueba. No tiene problemas para aspirar polvo, pelos, residuos pequeños, etc. Ten en cuenta que lo puedes poner a limpiar con varios modos de limpieza:

Puntual : aspira y friega con una potencia de 2000 Pa haciendo un espiral para llevarse toda la suciedad de una zona que esté bastante sucia.

: aspira y friega con una potencia de 2000 Pa haciendo un espiral para llevarse toda la suciedad de una zona que esté bastante sucia. Máximo: hace uso de una potencia de 1500 Pa para limpiar de forma ordenada una habitación grande sin repetir ni omitir ningún trayecto. Este es el modo ideal para la limpieza diaria de tu casa.

En cuanto al modo de fregado, no alcanza el nivel de limpieza del friegasuelos ILIFE Shinebot W455, pero cumple: quita las manchas débiles, humedece con la cantidad adecuada de agua y deja los suelos relucientes.

Un detalle que nos gustó mucho de este robot es que no vierte el agua de su recipiente directamente en el suelo. La hace fluir hacia un conducto que la distribuye uniformemente en la mopa. Esto evita que, cuando el robot esté estacionado, forme un charco alrededor de él. También nos encantó que aplique vibración al agua para lograr humedecer el suelo de manera homogénea.

Lo único no tan bueno de la limpieza en húmedo es que siempre tiene que ser supervisada. No la puedes programar desde la app como la limpieza en seco. A propósito de la aplicación, no hemos tenido problemas al usarla. La verdad es que se configura y conecta muy fácilmente con el robot.

Estas son algunas cosas que podrás hacer con la app del ILIFE L100:

Ver el tiempo de limpieza y la carga del robot.

Enviar el robot a la base para que se cargue.

Iniciar la limpieza y controlarla manualmente.

Seleccionar una habitación específica para que la limpie.

Establecer zonas restringidas en las que el robot no pueda entrar.

Supervisar en tiempo real el mapa y la ruta de limpieza.

Programar la limpieza diaria o para fechas específicas.

Ver el historial de limpieza (zona, hora, fecha y estado: completado o no).

Revisar el estado de los consumibles del robot (el cálculo se realiza de forma programada) para saber cuándo necesitarán un cambio.

Te recomendamos que, cuando el robot haya hecho una limpieza con la que hayas quedado satisfecho, guardes el mapa para la próxima vez, pues así el robot ya sabrá cuál es la ruta óptima e irá más rápido.

¿Cuánto dura la batería del robot ILIFE L100?

El ILIFE L100 monta una batería de 2900 mAh que es suficiente para limpiar durante 2 horas seguidas con la potencia mínima. Si lo pones a limpiar al máximo, su autonomía se reducirá a 80 minutos aproximadamente. Lo bueno de estos robots es que, al terminar de limpiar, automáticamente se van hacia la base de carga, por lo que casi siempre están cargados al 100 % para la siguiente limpieza.

Este robot en particular tarda en cargarse unos 380 minutos. Si no tienes habitaciones demasiado grandes para limpiar, no tendrás que preocuparte por la autonomía del ILIFE L100.

¿Vale la pena comprar el ILIFE L100?

Definitivamente, el ILIFE L100 vale la pena. Es un aspirador en seco y húmedo sencillo en cuanto a funcionamiento y uso, pero con un avanzado sistema de navegación láser LDS y muchas funciones geniales a través de su aplicación que te permiten automatizar casi al 100 % la limpieza de tu casa.

Además, en comparación con otros robots en el mercado que tienen características similares, es barato. Del 28 de marzo al 1 de abril, lo puedes comprar por apenas 172 €, un precio ridículo para todo lo que ofrece. Usa el siguiente botón para conseguir tu ILIFE L100 en oferta: