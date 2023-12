Si te gusta dibujar o diseñar en el ordenador, seguramente habrás pensado en comprar una tableta gráfica. Pero no todas las tabletas son iguales, y algunas ofrecen una experiencia más cercana a la de trabajar sobre papel. Es el caso de la Huion Kamvas Pro 24 (4K), una tableta gráfica que incorpora una pantalla de alta resolución y calidad, y que te permite crear obras de arte con un nivel de detalle y precisión impresionantes. En esta review, te contamos nuestra experiencia con este monitor interactivo, sus características, ventajas e inconvenientes, y si merece la pena invertir en él.

Review de la Huion Kamvas Pro 24 (4K): una tableta gráfica con pantalla de 23,8″

Quizás ahora mismo estás preguntándote… ¿Pero qué es el Kamvas Pro 24 (4K)?¿Es una tablet Android? ¿Es una tableta gráfica? ¿Es un monitor? Pues es un poco de todo. Técnicamente, es un monitor interactivo. En palabras más simples, es un monitor en el que puedes dibujar tras conectarlo a un ordenador. Ofrece resolución 4K y trae un lápiz que se puede utilizar como un ratón para apuntar y seleccionar, como un pincel para pintura digital o como un lápiz para dibujar, dependiendo de la aplicación que se utilice.

Características Huion Kamvas Pro 24 (4K) Dimensiones y peso 589,2 x 364 x 22,7 mm. 6,3 kilogramos.

Área activa: 527,04 x 296,46 mm. Pantalla 23,8″ con resolución UHD (3840 x 2160 píxeles), relación de aspecto 16:9, panel IPS, 185 ppp, 220 nits, contraste 1200:1, tiempo de respuesta 89 ms, gama de color 98% NTSC / 140% sRGB, color 8 bits y laminación completa. Sensibilidad A la presión: 8192 niveles

A la inclinación: ± 60º. Precisión ±0,3 mm (en el centro) y ±2 mm (esquina). Conexiones HDMI, DisplayPort, USB-C, DC, 2x USB-A 2.0 y un conector para auriculares de 3,5 mm. Consumo ≤ 35 W / ≤0,4 W en espera. Compatibilidad Windows 7 / 8 / 10 / 11

Mac OS X 10.12 o posterior

Android (con puerto USB 3.1 / DP 1.2). Contenido incluido en la caja 1x Monitor interactivo Kamvas Pro 24 (4K)

1x Lápiz sin batería PW517

1x Mini Keydial KD100

1x Cable HDMI

1x Cable USB-C a USB-C (1 m)

1x Cable USB-A a USB-C

1x Adaptador de corriente

1x Cable de CA

1x Lápiz Soporte PH05F

5x Puntas estándar

5x Puntas de fieltro

1x Clip para punta de bolígrafo

1x Guante

1x Paño de limpieza

1x Guía de inicio rápido

¿Cómo es la tableta de dibujo con pantalla Huion Kamvas Pro 24 (4K)?

El Kamvas Pro 24 (4K) tiene una calidad de construcción de nivel «buque insignia». Su cuerpo es muy prémium y resistente, pero lastimosamente también es bastante pesado. Concretamente, pesa 6,3 kilogramos, lo cual impide su uso portátil. Está diseñado para utilizarlo fijo en un escritorio. Tiene un soporte integrado de metal para colocarlo sobre una mesa con una inclinación 20°, muy cómoda para dibujar.

El monitor también cuenta con orificios VESA de 100 x 100 mm por si quieres montarlo en un brazo para monitores. En cuanto a su pantalla, esta mide 23,8 pulgadas y tiene un panel QLED con resolución 4K (3840 × 2160 píxeles), HDR y 220 nits de brillo. Además, cubre el 140% de la gama de color sRGB, por lo que no solo muestra un gran nivel de detalles, sino también una reproducción de los colores impecable.

La pantalla está cubierta por un vidrio antideslumbrante completamente laminado que aumenta la transparencia de la pantalla y disminuye el paralaje. Gracias a ello, la pantalla no produce reflejos y brinda una experiencia de dibujo más agradable y natural. Al usarla con un lápiz, se siente como dibujar sobre papel.

Con respecto a las conexiones, tiene una entrada DC para la alimentación, un puerto USB-C, una entrada HDMI, una entrada DisplayPort, dos puertos USB-A y un jack de 3.5 mm para auriculares. Eso sí, no necesitarás usar todos estos puertos a la vez. Si tienes un ordenador con puerto USB-C, basta con conectar el monitor a la fuente de alimentación y al PC con el cable USB-C a USB-C y listo. ¡Ya está preparado para funcionar! Aparte, puedes usar los puertos USB-A del monitor para conectarle periféricos al ordenador.

Si tu PC no tiene puerto USB-C, puedes usar el cable USB-C a USB-A para conectarlo. En ese caso, tendrás que utilizar además la entrada de vídeo HDMI o DisplayPort. De cualquier manera, es muy fácil conectar este monitor a cualquier PC. Por cierto, cabe aclarar que no solo es compatible con Windows, sino también con macOS e incluso dispositivos Android.

Incluye un lápiz óptico y un teclado de atajos muy prácticos

El Kamvas Pro 24 (4K) viene con dos accesorios muy útiles. Uno de ellos es el lápiz óptico PW517 que no requiere batería y que trae su propio soporte y hasta 10 puntas de recambio. Lo especial de este lápiz es el uso de la tecnología PenTech 3.0, que mejora la rapidez y la precisión de la respuesta con un sensor dedicado. Dicho sensor se sitúa a solo 3,5 mm de la superficie, lo que reduce el ralentí a 0,3 mm. Además, la punta del lápiz tiene la forma adecuada para realizar trazos sutiles de manera más natural.

Adicionalmente, incluye el mini teclado KD100 que tiene 18 teclas de teclado personalizables y un dial, lo que te permite configurar atajos de todo tipo. Puedes tener ahí las opciones de borrador, cambiar pincel, hacer zoom, etc. Este teclado es inalámbrico (se conecta por Bluetooth o con cable USB) y tiene un diseño minimalista muy compacto. Su batería integrada es de 1200 mAh para una autonomía de 100 horas.

¿Cómo es la experiencia de dibujar en el Huion Kamvas Pro 24 (4K)?

La calidad de imagen del Kamvas Pro 24 (4K) es sencillamente espectacular. La resolución 4K ayuda muchísimo a notar los pequeños detalles de las imágenes, lo cual es muy útil para la edición multimedia. Además, que sea compatible con HDR y que cubra el 140% de la gama de color sRGB también se agradece porque representa los colores de manera realista.

La experiencia de dibujar en este monitor nos ha parecido muy natural. Parece como si las líneas del lápiz aparecieran directamente debajo de la punta. Lo hemos probado con varias aplicaciones de dibujo, incluyendo Adobe Photoshop (para la edición de fotos y la ilustración digital), Microsoft Paint y Blender, y no encontramos problemas.

Cabe aclarar que no soy artista digital ni me dedico al dibujo, por lo cual es posible que no note algunos fallos o deficiencias del monitor que un profesional en este ámbito sí puede notar. En mi experiencia haciendo garabatos, dibujos simples y diseños sencillos, así como trazando líneas de diferentes grosores, la verdad es que no tuve ningún inconveniente y pude dibujar perfectamente. El lápiz responde muy bien, sin retrasos ni demoras notables entre los trazos.

Dicho sea de paso, los controladores y el software del monitor son fáciles de instalar y tiene una aplicación que permite corregir cualquier desalineación del cursor y asignar la pantalla si tienes algún problema. En definitiva, es un producto prémium que justifica lo que cuesta.

¿Vale la pena la tableta de gráfica Huion Kamvas Pro 24 (4K)?

El Kamvas Pro 24 (4K) es un monitor interactivo con una calidad de construcción premium, un cuerpo resistente y un soporte integrado para colocarlo sobre una mesa. La pantalla tiene un panel QLED con HDR, 220 nits de brillo y cubre el 140% de la gama de color sRGB. ¡Se ve excelente!

La experiencia de dibujar en el Kamvas Pro 24 (4K) nos ha parecido muy natural. Trae el lápiz óptico PW517 que no requiere batería y ofrece una altísima precisión. También incluye un mini teclado KD100 con 18 teclas personalizables y un dial para configurar atajos, que es muy útil para tareas de productividad.

En general, el Kamvas Pro 24 (4K) es una tableta gráfica con pantalla excelente para profesionales del dibujo digital y artistas avanzados. Ofrece una calidad de imagen y una experiencia de dibujo excepcionales. Su único problema es quizás su precio que es bastante alto para el usuario promedio: 1399 €. Ahora bien, si te dedicas profesionalmente al dibujo o la edición digital, puede que comprarte un monitor tan caro como este sea una inversión justificada.