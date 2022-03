Poco a poco, la marca Haylou se está ganando un lugar en el mercado de la electrónica de consumo. A base de buenos productos a precios asequibles, este fabricante de auriculares y relojes inteligentes ha logrado cosechar una excelente reputación en los últimos años. En su momento, nos conquistaron con el smartwatch Haylou RS3; por lo que ahora hemos decidido probar el sucesor que acaban de lanzar al mercado: el Haylou RS4 Plus.

Sí, analizaremos directamente la versión Plus porque nos parece un smartwatch de menos de 50 € que no tiene nada que envidiar a algunos relojes más caros de grandes marcas. Cuenta con una gran pantalla AMOLED, rendimiento fluido, muchas funciones deportivas y de salud, y lo más importante, una calidad de construcción excelente.

Review del Haylou RS4 Plus: un smartwatch completísimo a un buen precio

En comparación con la versión estándar, el Haylou RS4 Plus se ha ganado ese apellido por tener sensores mejorados de ritmo cardíaco y oxígeno en sangre, así como un sistema operativo renovado tanto en rendimiento como en interfaz. Mantiene la enorme pantalla AMOLED, el diseño elegante y todas las funciones útiles de su hermano menor.

Todas las especificaciones del Haylou RS4 Plus

Características Haylou RS4 Plus Dimensiones y peso Reloj: 45,2 x 37,2 x 10,4 mm. Ancho de la correa: 22 mm. Peso total (reloj + correa): 57,6 gramos. Pantalla AMOLED de 1,78″ con resolución de 368 x 448 píxeles. Sensores Sensor de ritmo cardíaco, medidor de saturación de oxígeno en sangre y sensor de movimiento. Conectividad Bluetooth 5.1. Batería 230 mAh. Autonomía 10 días con un uso básico y 24 horas con la monitorización del ritmo cardíaco activada. Resistencia al agua y al polvo IP68. Modos deportivos 105 modos de entrenamiento: correr al aire libre, caminar rápido, montar en bicicleta, escalar, hacer spinning, yoga, correr en interiores, entrenamiento libre, gimnasia, baloncesto, fútbol, navegación, natación en aguas abiertas, natación en piscina, entre otros. Temperatura de operación -0°C ~ 45°C. Compatibilidad Android 6.0 y iOS 11.0 o superior a través de la app Haylou Fun.

El Haylou RS4 Plus brilla por sí solo: su diseño y pantalla son prémium

El Haylou RS4 Plus tiene un diseño rectangular curvado en todos sus bordes, como los Apple Watch. Viene con una pequeña rueda en el lateral que te permite activar la pantalla y ver los menús. La pantalla de este reloj es táctil, así que puedes controlar todas sus funciones de la misma manera que lo haces en un smartphone.

Lo que más nos llamó la atención es su correa de 22 mm que es 100 % imantada y no requiere que la abroches a tu brazo. Simplemente, te pones el reloj, colocas un lado de la correa encima del otro (asegurándote de que quede bien en tu brazo) y listo. Sin embargo, no parece ser muy práctica a la hora de colocarla. Por cierto, estas correas se pueden quitar fácilmente para cambiarlas por otras si lo necesitas.

Diseño, pantalla y correa del Haylou RS4 Plus 1 de 5

Aunque puede parecerlo, la correa imantada del Haylou RS4 Plus no se suelta ni da ningún tipo de problema una vez que la tienes puesta. Además, tanto la correa como todo el cuerpo de aluminio del reloj lucen bastante resistentes y no creemos que se dañen con facilidad. De hecho, este smartwatch posee la certificación IP68, el mayor grado de protección contra agua y polvo que puede tener un dispositivo así.

Con respecto a su pantalla, solo con decirte que usa un panel AMOLED de 1,78 pulgadas, ya puedes imaginarte lo espectacular que es. Muestra colores vivos y llamativos, tiene un brillo alto incluso bajo la luz del sol (el brillo no es automático) y es bastante grande, sin llegar a ser incómoda. La verdad es que no esperábamos una pantalla de esta calidad en un dispositivo que está por debajo de los 50 euros.

¿Qué puedes hacer con el Haylou RS4 Plus?

Otra cosa que nos sorprendió del Haylou RS4 Plus es su sistema operativo. Normalmente, estas marcas poco conocidas suelen añadir a sus smartwatches interfaces cutres y limitadas que se quedan muy atrás de lo que las grandes marcas pueden ofrecer. Por suerte, Haylou ha hecho un gran trabajo en este sentido, incorporando al RS4 Plus un sistema similar en rendimiento e interfaz a los que usan los Apple Watch y Huawei Watch.

Si deslizas hacia abajo la pantalla, verás varios accesos directos para controlar los ajustes básicos del reloj (brillo, encendido de la pantalla en movimiento, modo no molestar, etc.). En cambio, deslizar hacia arriba hará que aparezca el panel de mensajes recibidos. Y si deslizas hacia los laterales, podrás ver los datos registrados por las funciones de salud en una especie de feed a lo Instagram, pero horizontal.

Las principales funciones de salud del Haylou RS4 Plus 1 de 5

¡Ah! Y si pulsas la rueda, puedes ver un cajón de aplicaciones con todo lo que trae este reloj. Aquí tienes una lista con todas las funciones que puede realizar el Haylou RS4 Plus:

Calendario : esta app está en los accesos directos para que puedas ver rápido las fechas.

: esta app está en los accesos directos para que puedas ver rápido las fechas. Linterna : todo el panel se ilumina de color blanco puro. No es tan potente como un LED, pero sirve.

: todo el panel se ilumina de color blanco puro. No es tan potente como un LED, pero sirve. Calculadora : para realizar operaciones básicas rápidamente.

: para realizar operaciones básicas rápidamente. Cronómetro : por si quieres llevar el tiempo de algo. Detalle no menor: puedes activar el cronómetro y salir de la aplicación sin preocupaciones, pues el cronómetro seguirá contando aunque no lo veas.

: por si quieres llevar el tiempo de algo. Detalle no menor: puedes activar el cronómetro y salir de la aplicación sin preocupaciones, pues el cronómetro seguirá contando aunque no lo veas. Temporizador : para llevar la cuenta atrás de algo.

: para llevar la cuenta atrás de algo. Alarma : puedes configurar varias para que el reloj te despierte con una vibración potente.

: puedes configurar varias para que el reloj te despierte con una vibración potente. Clima : una app con información básica del tiempo.

: una app con información básica del tiempo. Notificaciones de mensajes : podrás ver los mensajes recibidos de apps como WhatsApp, Facebook o Telegram si has sincronizado el reloj con tu móvil. Ojo: estas notificaciones no se pueden responder desde el reloj.

: podrás ver los mensajes recibidos de apps como WhatsApp, Facebook o Telegram si has sincronizado el reloj con tu móvil. Ojo: estas notificaciones no se pueden responder desde el reloj. Monitorización del sueño : analiza cómo has dormido y hasta puede darte recomendaciones para descansar mejor.

: analiza cómo has dormido y hasta puede darte recomendaciones para descansar mejor. Monitorización del estrés : el reloj puede indicarte cuando estás muy estresado para que intentes relajarte.

: el reloj puede indicarte cuando estás muy estresado para que intentes relajarte. Seguimiento del ritmo cardíaco : también puede medir tu frecuencia cardíaca todo el día para avisarte a tiempo si algo anda mal.

: también puede medir tu frecuencia cardíaca todo el día para avisarte a tiempo si algo anda mal. Medición de SpO2 : es capaz de medir tu saturación de oxígeno en sangre.

: es capaz de medir tu saturación de oxígeno en sangre. Contador de pasos y hasta 105 modos de ejercicio : estas funciones registran tu actividad física a través del GPS de tu móvil, ya que el reloj no tiene su propio GPS.

: estas funciones registran tu actividad física a través del GPS de tu móvil, ya que el reloj no tiene su propio GPS. Seguimiento de la salud femenina : para monitorizar el ciclo menstrual. Esta función requiere que actualices el reloj para usarla.

: para monitorizar el ciclo menstrual. Esta función requiere que actualices el reloj para usarla. Termómetro : mide tu temperatura corporal.

: mide tu temperatura corporal. Control de música : te permite controlar la reproducción de música o audio de tu móvil desde la muñeca.

: te permite controlar la reproducción de música o audio de tu móvil desde la muñeca. Watchfaces intercambiables: si mantienes presionada la pantalla de inicio del reloj, verás una buena variedad de esferas que puedes poner al smartwatch para cambiar su apariencia.

Eso sí, debemos decir que la medición de parámetros de salud no nos ha convencido del todo. Los valores suelen variar de una medición a otra a pesar de que no haya cambiado nada. Y si comparamos sus mediciones con las de otros smartwatches, las diferencias pueden ser muy grandes. Así que, si para ti controlar tu salud con el reloj es importante, ten esto en cuenta.

La aplicación Haylou RS4 Plus funciona bien, sin más

Haylou Fun es la app que permite sincronizar el Haylou RS4 Plus con un móvil Android o iPhone. Es una aplicación bastante básica donde se puede ver el nivel de batería, descargar watchfaces extra y configurar las opciones del smartwatch. Lo valioso de esta aplicación es que hace posible usar el GPS del móvil en el reloj para registrar diversas actividades deportivas. Funciona bien, pero no realiza un registro muy preciso de los datos.

¿Cuánto dura la batería del Haylou RS4 Plus?

La batería del Haylou RS4 Plus es de apenas 230 mAh. Sin embargo, alcanza una autonomía de 10 días con un uso básico. Si lo usas con la monitorización del ritmo cardíaco activada en todo momento, la batería solo durará 1 día o menos.

¿Vale la pena comprar el Haylou RS4 Plus?

Haylou ha lanzado un smartwatch que es bueno en prácticamente todo. El Haylou RS4 Plus nos gusta por su gran pantalla AMOLED que se ve genial, su curiosa correa imantada, su buen funcionamiento y su excelente calidad de fabricación. La única pega es que no es muy preciso en la medición de parámetros de salud. Aun así, considerando que vale menos de 50 euros, creemos que vale mucho la pena si ese pequeño detalle no te importa.