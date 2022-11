Nos encantan los mini PC y, si sigues nuestras reviews, ya te habrás dado cuenta de eso. Tienen un sinfín de utilidades, tanto de entretenimiento como de productividad, aunque no todos pueden asegurarte el mejor rendimiento para según qué tareas. En caso de que estés buscando uno con lo mejor en conectividad, pero que no sea muy caro, para usarlo como dispositivo de streaming, el GMKtec NUCBOX5 se presenta como una gran opción porque, a pesar de tener WiFi 6, USB 3.2, HDMI 2.0 y Bluetooth 5.2, no cuesta más de 200 euros.

Además, el GMKtec NUCBOX5 es uno de los mini PC más compactos que hemos probado y tiene características cuanto menos interesantes, como una ranura micro SD. Así que, si quieres un mini PC para jugar en la nube, ver películas y series en streaming o hacer tareas de productividad básicas, este es una excelente opción. Nosotros lo hemos estado usando y la verdad es que ha rendido bastante bien. Enseguida te contamos nuestra experiencia y todos sus detalles.

GMKtec NUCBOX5: un mini PC económico con lo mejor en conectividad, perfecto para streaming

Lo primero que nos gustó del GMKtec NUCBOX5 al sacarlo de la caja es que su diseño no es como el de todos mini PC de marcas chinas que hemos analizado. Tiene un diseño medianamente original que mola, aunque seguramente pasará desapercibido en tu escritorio porque realmente es un PC muy pequeño que no ocupa nada de espacio. Echa un vistazo a sus especificaciones en la siguiente tabla.

Características GMKtec NUCBOX5 Dimensiones y peso 72 x 72 x 44,5 mm. 204 gramos. Procesador Intel Jasper Lake N5105 de 11.ª generación con 4 núcleos y 4 hilos, fabricado con el proceso de 10 nm. Velocidad de reloj base de 2,0 GHz y máxima de 2,9 GHz. TDP de 10 W. Gráfica Intel UHD Graphics con frecuencia base de 450 MHz y máxima de 750 MHz. RAM 8 GB DDR4 a 2933 MHz. No es ampliable. Almacenamiento 128 / 256 / 500 GB M.2 SATA 2242 SSD (ampliable hasta 1 TB). Tiene una ranura para micro SD de hasta 128 GB. Conectividad inalámbrica WiFi 6 y Bluetooth 5.2. Puertos 1 x toma de auriculares / micrófono de 3,5 mm.

1 x USB-C solo para la alimentación.

2 x HDMI 2.0.

1 x Ethernet Gigabit LAN RJ45.

3 x USB 3.2 Tipo-A.

1 x Ranura micro SD. Sistema operativo Windows 11 Pro. Adaptador 12 V – 3 A. Contenido de la caja 1 x Mini PC.

1 x Cargador USB-C.

1 x Manual de usuario (en inglés).

Calidad de construcción fenomenal para un PC que es ultracompacto

El GMKtec NUCBOX5 es un mini PC que mide 7,2 de centímetros de largo y ancho, con 4,4 de centímetros de profundidad. ¡No te quitará nada de espacio en tu escritorio o mesa! Solo pesa 204 gramos, lo que significa que es igual de ligero que un móvil. De hecho, viene en una caja muy compacta igual a la de los smartphones, con un cargador USB-C incluido para la alimentación. También trae un manual de usuario que lastimosamente solo está en inglés, aunque no tiene información muy importante, así que no te preocupes.

Su cuerpo está fabricado con un plástico robusto, que se divide en dos partes: la mitad inferior con acabado de metal y la mitad superior de color negro con rejillas de ventilación. En la parte trasera, cuenta con un total de 2 puertos HDMI 2.0 para que puedas conectarlo a dos monitores a la vez con una calidad de transmisión 4K / 60 Hz. Allí mismo, tiene un jack de 3.5 mm para usarlo con auriculares de cable, un puerto USB-C (solo sirve para conectarlo a la alimentación), un puerto Ethernet de velocidad Gigabit y una entrada USB 3.2.

Todos los detalles del mini PC GMKtec NUCBOX5 1 de 8

En la parte delantera, dispone de otros dos puertos USB 3.2 junto a un botón de encendido con una luz LED azul integrada. ¡Tiene puertos de sobra para conectarle todos los periféricos que quieras! Curiosamente, en un lateral, tiene una ranura para insertarle una tarjeta micro SD de hasta 128 GB. Esto es algo más típico de los móviles que de los PC, pero aun así nos parece muy útil en caso de que tengas una micro SD con juegos o películas que quieras reproducir en el GMKtec NUCBOX5.

En la parte de abajo de este mini PC hay cuatro tornillos que puedes quitar fácilmente para acceder a sus componentes internos, para ampliarle el almacenamiento SSD. Además, cuenta con dos orificios para colgarlo detrás de un monitor usando el montaje VESA. Eso sí, no incluye el soporte VESA.

No es muy potente, pero es súper rápido en conectividad y tareas básicas

Al tener 8 GB de RAM DDR4 y un SSD M.2 de hasta 500 GB, el GMKtec NUCBOX5 mueve Windows 11 Pro con mucha fluidez. Usando Chrome, el reproductor de vídeos VLC y programas sencillos como los de la suite de ofimática Microsoft Office, no tuvimos ningún tipo de lag, ralentización o inconveniente. Su rendimiento es excelente en el uso diario.

Su procesador Intel Jasper Lake N5105 de 11.ª generación es lo suficientemente potente para reproducir vídeos en 4K a 60 FPS y ejecutar juegos no muy exigentes, como los retro y algunos indies. Por emulación, puede mover con un rendimiento bastante decente todos los juegos desde NES hasta GameCube. De PlayStation 2 en adelante, su rendimiento no es tan bueno, aunque con según qué juegos puedes conseguir que funcione de forma aceptable.

Cabe destacar que su procesador tiene un TDP de 10 W, manteniendo la temperatura promedio del PC en 37 ºC con un ruido máximo del ventilador de 49 decibelios (equivalente al de una conversación en voz baja).

Donde más nos ha sorprendido el GMKtec NUCBOX5 es en conectividad. Gracias al WiFi 6, ofrece una velocidad de descarga de hasta 1,2 Gbps y una latencia mínima de 10 ms. Su rendimiento con Netflix, GeForce Now y demás servicios de streaming similares es inmejorable. La conexión es estable y no sufre microcortes. Además, al contar con Bluetooth 5.2, los periféricos inalámbricos van súper bien.

¿Vale la pena comprar el mini PC GMKtec NUCBOX5?

Si quieres un PC que prácticamente no ocupe espacio y que tenga lo mejor en conectividad, por su bajo precio, te recomendamos el GMKtec NUCBOX5 sin dudarlo. Cuesta 192 euros en MINIXPC y te ofrece un excelente rendimiento con tareas básicas, pero sobre todo con reproducción de vídeos 4K y servicios de streaming para ver películas y series o jugar.

Puede mover algunos juegos con una calidad decente, más que nada los antiguos, pero definitivamente no es el mini PC más recomendado para juegos actuales. Aun así, nos parece una excelente opción para todo uso por su tamaño ultra compacto y buenas especificaciones.

Puedes conseguirlo con 15 euros de descuento usando el cupón PHORIA15 durante las ofertas del 11 del 11 y este botón: