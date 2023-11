Si trabajas en el ordenador o juegas durante muchas horas, la mejor inversión que puedes hacer para tu bienestar es una silla de oficina que te ofrezca comodidad y ergonomía. La cuestión es… ¿cuál comprar? En el mercado hay un montón de opciones, pero sin dudas una de las más interesantes es la FlexiSpot BS12 Pro por su gran adaptabilidad.

Esta silla está diseñada para adaptarse a tus necesidades y preferencias, permitiéndote trabajar de forma más eficiente y saludable. En esta review, te voy a contar mi experiencia con esta silla, sus características principales, sus ventajas y desventajas, y mi opinión final sobre si vale la pena comprarla o no.

Review de la FlexiSpot BS12 Pro: una silla ajustable de múltiples maneras para encontrar tu postura correcta

Lo que hace especial a la FlexiSpot BS12 Pro frente a otras sillas de oficina es que puedes adaptarla a tu postura con cinco ajustes diferentes de los reposabrazos, reposacabezas, respaldo, altura del asiento y profundidad del asiento. Además, está hecha con materiales de alta calidad, entre los que se incluye una malla Wintex de Corea que es transpirable. Te dejamos su ficha técnica antes de contarte todos sus detalles.

Ficha técnica de la FlexiSpot BS12 Pro

Características FlexiSpot BS12 Pro Dimensiones Altura: 103,5 – 112 cm

Tamaño del asiento: 49 x 51 cm

Anchura del respaldo: 49 cm

Rango de altura: 120 – 160 cm

Rango de ajuste del reposacabezas: 4 cm. Peso máximo soportado 250 kg. Inclinación 90° – 135°. Cantidad de ruedas 5. Material de fabricación 100% poliéster. Colores Negro y gris. Tamaño y peso del paquete 78,7 x 68,6 x 43,2 cm. 23 kilogramos. Garantía 5 años.

Cómo es la silla de oficina FlexiSpot BS12 Pro y nuestra experiencia

La FlexiSpot BS12 Pro es una silla ergonómica que tiene un diseño moderno y elegante, con un color negro que combina con cualquier ambiente (también está disponible en color gris). Está fabricada con materiales de alta calidad que le dan resistencia y durabilidad. Su esqueleto está hecho de un plástico grueso y resistente con algunas partes claves de metal.

El asiento es de poliéster y tiene una malla Wintex de Corea que permite la transpiración. No sudas ni sientes que la humedad se acumule en la silla al estar sentado de forma continuada. La compañía asegura que este material es resistente a la deformación y soporta hasta 10 años de uso. Evidentemente, esto no lo hemos comprobado aún, pero la silla en general se siente muy resistente y tiene 5 años de garantía.

Todos los detalles de la silla FlexiSpot BS12 Pro 1 de 11

Lo que más me ha gustado de esta silla es lo fácil que es montarla. Solo tienes que seguir las instrucciones que vienen en el manual y en unos 10 minutos la tendrás lista para usar. No necesitas ninguna herramienta especial ni ayuda de nadie. La silla tiene un total de cinco ruedas, un cojín, un respaldo, un reposacabezas y dos reposabrazos, así que no te tomará mucho tiempo montarla.

Otro aspecto que me ha sorprendido es lo cómoda que es. Puedes personalizarla al máximo, ya que tiene varios ajustes que te permiten encontrar la posición ideal para ti. Puedes regular la altura del asiento, el ángulo de inclinación, la profundidad del asiento (moverlo en horizontal), la altura y dirección de los reposabrazos y el soporte de la cabeza. Además, puedes bloquear la posición o dejar que se recline cuando te muevas hacia atrás, lo que te da más libertad de movimiento.

Ajustarla es muy fácil, ya que solo tienes que pulsar las tres palancas que están debajo del reposabrazos derecho (en la imagen de la galería te indicamos qué hace cada una).

La silla también cuenta con un soporte lumbar que se adapta a la altura de la curvatura de tu espalda y te ayuda a mantener una postura correcta. Esto es muy importante para evitar dolores y lesiones, sobre todo si pasas muchas horas sentado frente al ordenador. Gracias a esto, la silla ofrece un buen apoyo y confort, lo que permite trabajar de forma más eficiente y productiva.

El único punto negativo que le encuentro a esta silla es que no tiene forma de bloquear la posición de los reposabrazos ni del reposacabezas. Esto hace que se puedan mover fácilmente si te apoyas en ellos o si los tocas accidentalmente. Es un poco molesto, ya que tienes que volver a ajustarlos cada vez que se desplacen.

¿Vale la pena la silla de oficina FlexiSpot BS12 Pro?

En conclusión, la silla de oficina FlexiSpot BS12 Pro me ha parecido una excelente opción para mejorar tu comodidad y salud en el trabajo. Tiene un precio razonable para la calidad y funcionalidad que ofrece (499,99 €), y creo que es una inversión que vale la pena.

Lo que más me gustó es que ofrece muchos ajustes para adaptarla a las preferencias y necesidades de cada persona. Sin embargo, no tiene forma de bloquear la posición de los reposabrazos ni del reposacabezas, lo cual arruina un poco la experiencia.

Más allá de eso, la FlexiSpot BS12 Pro es una silla de alta calidad, duradera, personalizable y ergonómica. ¡Muy recomendada!