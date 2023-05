¿Te gustaría tener una bicicleta eléctrica de montaña, pero no quieres gastar más de 1000 pavos en una? Entonces te interesa conocer la Eleglide M1 Plus, una de las mejores opciones del mercado actual. Se trata de una eBike montañera que combina un diseño robusto y elegante con un rendimiento excepcional.

Tiene un motor de 250 W que le permite alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h y una autonomía de hasta 100 km con una sola carga. Además, cuenta con una batería extraíble de 12,5 Ah que se puede cargar en 7 horas. Su cuadro es de aluminio, lo que le da ligereza y resistencia, y sus ruedas son de 27,5 pulgadas con neumáticos antipinchazos. Dispone de un sistema de frenos de disco doble y de una suspensión delantera que absorbe los impactos y garantizan una conducción suave y segura.

La hemos estado probando a fondo en estos últimos días para contarte todo lo que necesitas saber sobre esta interesante bici que pretende ser la mejor opción en calidad – precio por menos de 1000 €.

Eleglide M1 Plus: ¿es la mejor eBike de montaña por menos de 900 €?

Antes de entrar en materia, si no te suena de nada la marca Eleglide, permítenos comentarte que es un fabricante chino que está ganando cada vez más espacio en el mundo de los scooters y bicicletas eléctricas, en parte gracias a la excelente relación calidad-precio de su catálogo de productos. La M1 Plus es su bicicleta de montaña eléctrica insignia, aunque también puedes usarla para tus desplazamientos diarios en tu ciudad o pueblo. Estas son sus especificaciones técnicas: Características Eleglide M1 Plus Dimensiones y peso Tamaño del marco: 27,5″ x 18″

Tamaño desplegado: 1790 x 680 x 1041 mm

Peso: 21,7 kg (sin embalaje), 27 kg (con embalaje)

Altura del sillín desde el suelo: 850 – 1050 mm

Longitud del manillar: 680 mm Material de fabricación Aleación de aluminio. Motor eléctrico 250 W, 36 V (rpm máx.), 45 N.M (par de salida máx.) y 500 W (potencia máx. instantánea). Velocidad máxima 25 km/h. Batería Extraíble de 450 Wh (36V 12,5Ah). Autonomía Hasta 100 km (modo de pedaleo asistido). Tiempo de carga 7 horas aproximadamente. Sistema de frenado Frenos de discos duales 160 (OD). Suspensión Amortiguación hidráulica con bloqueo. Protección contra el agua IPX4. Peso soportado Hasta 100 kg.

¿Cómo es la bicicleta eléctrica Eleglide M1 Plus?

Primero que nada, queremos destacar que la Eleglide M1 Plus nos ha llegado bien empacada con los engranajes de la rueda trasera y el guardabarros de plástico adecuadamente protegidos. Viene por partes, eso sí, así que hay que montar el manillar, la rueda delantera, los pedales y la luz delantera antes de empezar a usarla. En la caja se incluye la herramienta necesita para hacerlo. Después de apretar todos los tornillos y ajustar los frenos, ya queda lista para conducir.

El marco de la bici está hecho de una aleación de aluminio que se siente robusta, aunque no pesa mucho. Toda la bicicleta pesa 21,7 kilogramos y, si le quitas la batería (que pesa 3,11 kg), pesa menos de 20 kg. Porque sí, su batería ubicada en la parte central del marco es fácilmente extraíble. Podrás cambiarla fácilmente cuando se termine su vida útil. Por cierto, cerca de la batería hay unas luces LED que indican su estado de carga, un interruptor para activarla y un puerto para la entrada de carga. Además, está la típica cerradura para asegurarla.

Todos los detalles de la bici Eleglide M1 Plus 1 de 20

El manillar está ubicado a una altura correcta y las empuñaduras se sienten cómodas. Tiene un timbre en el lado derecho y una pantalla LCD con controles en el lado izquierdo. Desde esta pantalla puedes ver la velocidad, la distancia recorrida, el estatus de la batería, el tiempo de viaje y el nivel de potencia del motor. Al lado de la pantalla hay dos botones para elegir entre los 5 niveles de potencia. Mientras más alto sea el nivel elegido, más impulsará el motor a la bici.

Dicho sea de paso, hay un nivel de potencia 0 con el que el motor no impulsa nada a la bici, pero la batería permanece encendida para que puedas usar la luz LED delantera. Si no sabes cuál nivel de potencia elegir, tiene 3 modos de conducción: eléctrico puro (para conducir sin pedalear), asistente (para pedalear asistido por el motor) y por ti mismo (para conducir sin apoyo del motor).

Utiliza un sistema de frenos de discos duales (delantero y trasero), un sistema de cambio Shimano de 21 velocidades y un amortiguador suave para absorber las sacudidas de los caminos montañosos. Este amortiguador puedes bloquearlo si lo deseas.

Es una bicicleta muy completa, pero tenemos que decir que viene con una pésima gestión de sus cables y conexiones. Y esto es así porque no trae el acelerador de serie para cumplir con la ley europea. Sin embargo, incluye como regalo otras empuñaduras con el acelerador. La instalación es muy fácil: se quitan las que trae de goma y se le colocan las nuevas. La empuñadura derecha es la que trae el acelerador, y ese cable va hasta un conector del cuadro (fácilmente accesible, puedes verlo en la foto donde están dos cables conectados y el cableado desordenado).

Yo dejé el cableado así para probar eso, pero si se quiere dejar de forma definitiva, se puede colocar con el resto de cables del manillar y queda muy recogido y ordenado. Si la utilizas como viene para viajar en caminos con mucha maleza, seguramente sus cables terminarán enredándose y trabando la bici.

¿Qué tan rápida es la bici Eleglide M1 Plus?

Con el nivel de potencia máximo y pedaleando, la Eleglide M1 Plus puede alcanzar una velocidad de 25 km/h, que es el límite que permite la normativa en la Unión Europea. Por supuesto, puede ir más lento: 12 km/h, 16 km/h, 20 km/h o 23 km/h, según el nivel de potencia elegido.

Su motor, que tiene una fuerza de 250 W, se enciende de forma automática cuando se empieza a pedalear. Sin embargo, no siempre se enciende al mismo tiempo: a veces basta con medio giro de pedal y otras veces hay que dar un pequeño impulso con los pedales. Una vez encendido, el motor sigue funcionando con solo mover ligeramente los pedales, sin necesidad de hacer mucha fuerza. Si se deja de pedalear, el motor se apaga después de un tiempo y se vuelve a encender cuando se reanuda el movimiento de los pedales.

Su máxima potencia nos ha resultado suficiente para subir colinas suaves con ayuda del pedaleo. Eso sí, como es de esperar, la bicicleta arranca rápido en línea recta, pero se ralentiza en las cuestas. Por otro lado, cabe destacar que su sillín es confortable y los pedales tienen buen agarre. En cuanto a los frenos, responden bien y a veces hacen ruido.

¿Cuánto dura la batería de la bicicleta eléctrica Eleglide M1 Plus?

Según el fabricante, la batería ofrece una autonomía de 100 km, pero solo si se usa el pedaleo asistido. Usándola en modo eléctrico (sin pedaleo), la autonomía se reduce a 50 km por carga. En nuestras pruebas en modo eléctrico, alcanzamos una autonomía similar a la indicada por el fabricante conduciendo por carretera.

Al conducir por terrenos irregulares (bosques, prados y campos) la duración de la batería es menor, lo cual es lógico, ya que el motor tiene que hacer más esfuerzo. Tarda en cargarse entre 7 y 6 horas, así que debes planificar bien tus viajes para no quedarte sin batería a medio camino.

Nuestro veredicto final: la Eleglide M1 Plus es una estupenda bicicleta eléctrica, casi sin puntos flojos

La Eleglide M1 Plus es una bici eléctrica de montaña con buena autonomía, velocidad máxima de 25 km/h y una excelente calidad de construcción en aluminio. Es cómoda para caminos lisos de ciudad, y puedes usarla en terrenos irregulares sin problemas. No nos gustó su gestión de cables de serie (se puede arreglar) y tarda más en cargar de lo que nos gustaría, pero por su precio no dudamos en recomendarla. ¡Vale la pena!

¿Cuánto vale? La versión de 27,5 pulgadas cuesta 799,99 € y la de 29 pulgadas vale 819,99 €. Puedes llevártela con 60 € de descuento usando el código Androidphoria y este botón:

También puedes conseguirla en Amazon con un 4% de descuento usando el código WT2S2S47 y este botón: