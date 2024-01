En el mercado actual, donde el tamaño de la pantalla de los dispositivos no para de crecer, encontrar una tablet compacta y ligera es difícil. Sin embargo, todavía hay fabricantes que siguen apostando por este tipo de productos. DOOGEE, por ejemplo, recientemente presentó su nueva generación de tablets asequibles, entre las que se encuentra la DOOGEE T20 Mini Pro con pantalla de 8,4 pulgadas.

Esta mini tablet ofrece algunas características interesantes y también algunas limitaciones. ¿Cómo lo sabemos? Porque la tenemos en nuestra mesa de análisis para contarte nuestra experiencia con la DOOGEE T20 Mini Pro, sus puntos fuertes y débiles, y si vale la pena comprarla o no.

DOOGEE T20 Mini Pro: una mini tablet de 8,4″ con 4G, pantalla Full HD+ y algunas pegas

La DOOGEE T20 Mini Pro es una tablet pequeña con procesador de gama baja, diseñada para un uso básico. Esto es; ver vídeos, leer libros, escuchar música, navegar por Internet, etc. Además, cuenta con una ranura para dos tarjetas SIM, por lo que puedes utilizarla como un teléfono para llamar o para no depender del WiFi y conectarse a datos móviles.

Ficha técnica de la DOOGEE T20 Mini Pro

Características DOOGEE T20 Mini Pro Dimensiones y peso 202,7 x 126 x 7,4 mm. 330 gramos. Pantalla 8,4″ Full HD+ (1200 x 1920 píxeles) con panel LCD, tasa de refresco de 60 Hz, relación de aspecto 16:10, 350 nits y certificación de luz azul TÜV SÜD. Procesador Unisoc T606 con gráfica Mali G57-MP1. RAM 8 GB LPDDR4x (+12 GB de RAM virtual). Almacenamiento 256 GB en formato eMMC 5.1, ampliable hasta 1 TB con micro SD. Cámara trasera 13 MP. Cámara frontal 5 MP. Conectividad y extras WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5.0, radio FM, GPS + BEIDOU + GLONASS + Galileo + AGPS, USB-C, jack de 3.5 mm y giroscopio. Batería 5060 mAh con carga de 10 W. Sistema operativo Android 13 con Widevine L1.

Lo mejor de su diseño es lo compacta que es

La DOOGEE T20 Mini Pro tiene un diseño muy sencillo y elegante, con un cuerpo de plástico y unos marcos gruesos alrededor de la pantalla. Sus dimensiones son de 202,7 x 126 x 7,4 mm y su peso es de 330 gramos, lo que la hace muy cómoda de usar y transportar. Se puede agarrar fácilmente con una mano y cabe en cualquier bolsillo o mochila.

La tablet cuenta con un botón de encendido y otro de volumen en el mismo lado, un puerto USB-C en la parte inferior, un jack de 3.5 mm en una esquina y dos altavoces estéreo en los bordes inferiores. En la parte trasera, tiene una cámara única de 13 MP (sensor Sony) y en el frontal una de 5 MP. Ninguna de las dos es de buena calidad, eso sí, pero sirven para capturar algo o hacer una videollamada ocasional.

Diseño de la Doogee T20 Mini Pro 1 de 8

Es una tablet bastante básica en cuento a diseño y calidad de construcción, pero cumple. No es para nada endeble y puede resistir caídas o golpes leves sin problemas.

La pantalla de la DOOGEE T20 Mini Pro se ve espectacular, pero tiene una limitación

La pantalla es uno de los aspectos más destacados de esta tablet. Se trata de un panel LCD de 8,4 pulgadas con resolución Full HD+ (1200 x 1920 píxeles), una tasa de refresco de 60 Hz, una relación de aspecto de 16:10, un brillo de 350 nits y una certificación de luz azul TÜV SÜD. La calidad de imagen es muy buena, con unos colores vivos, un contraste adecuado y unos ángulos de visión amplios.

Además, la pantalla tiene un modo nocturno de tres niveles que reduce la emisión de luz azul para proteger la vista.

Así es la pantalla de la DOOGEE T20 Mini Pro 1 de 7

Eso sí, a pesar de contar con la certificación Widevine L1, no tiene la certificación de Netflix necesaria para reproducir el contenido de la app en Full HD. Hay que conformarse con la resolución SD, que no se ve mal en una pantalla pequeña como la de la DOOGEE T20 Mini Pro, pero es una limitación importante a tener en cuenta.

Tampoco es capaz de reproducir en HD el contenido de Amazon Prime Video, lastimosamente. No obstante, YouTube sí que se reproduce sin problema a máxima resolución.

Rendimiento de gama baja, pero suficiente para tareas básicas y jugar en la nube

La DOOGEE T20 Mini Pro está equipada con un procesador Unisoc T606, que es un chip de ocho núcleos con una frecuencia de 1,6 GHz y una gráfica Mali G57-MP1. Acompañando al procesador hay 8 GB de memoria RAM (más 12 GB de RAM virtual) y 256 GB de almacenamiento interno eMMC 5.1, que se pueden ampliar hasta 1 TB con una tarjeta micro SD.

El rendimiento de esta tablet es bastante bueno para el uso cotidiano, como navegar por Internet, ver vídeos, leer libros o usar aplicaciones básicas. No obstante, no es una tablet pensada para el gaming o para tareas exigentes, ya que el procesador no es muy potente y puede sufrir algunos tirones o calentamientos.

Por suerte, su conexión WiFi de 5 GHz es bastante buena y nos ha permitido jugar en streaming usando GeForce Now sin problemas. Dicho sea de paso, posee una ranura para dos tarjetas SIM, que hace posible usar la tablet como teléfono o como tablet con datos móviles sin depender del WiFi. Además, la señal es estable y no he tenido problemas para navegar o hacer llamadas.

Buena autonomía, software y conectividad

La tablet viene con Android 13 como sistema operativo, una versión bastante limpia y fluida, sin apenas aplicaciones preinstaladas ni bloatware. La interfaz es sencilla y fácil de usar, y se puede personalizar con algunos gestos, temas o widgets.

Así es el sistema operativo de la tablet DOOGEE T20 Mini Pro 1 de 6

La batería es otro punto fuerte de esta tablet. Tiene una capacidad de 5060 mAh, que le permite ofrecer una buena autonomía. Según mis pruebas, he podido usarla durante unas 8 horas con un uso mixto (WiFi, brillo medio, navegación web, vídeo y algún juego). La carga se realiza mediante un cargador de 10 W que tarda unas 3 horas en llenar la batería por completo.

¿Es una buena compra la DOOGEE T20 Mini Pro?

La DOOGEE T20 Mini Pro es una tablet muy pequeña y cómoda de usar, que ofrece una buena pantalla, una buena batería, una buena conectividad y un rendimiento aceptable para el uso diario. Es una tablet ideal para consumir multimedia o leer en pequeños trayectos en el bus, metro o avión.

Sin embargo, también tiene algunas pegas, como la falta de certificación de algunas plataformas de streaming o el procesador poco potente. Por lo tanto, es una tablet que puede satisfacer a algunos usuarios, pero que también puede decepcionar a otros.

La DOOGEE T20 Mini Pro se puede comprar por unos 179,99 euros en Amazon. Creo que es un precio razonable para lo que ofrece, pero tampoco es una ganga. Actualmente, está en oferta por 143,99 €, lo cual nos parece un precio excelente.