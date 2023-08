La Creative Live! Cam Sync 4K es una de las webcams de menos de 100 € más populares en el mercado. Está diseñada para realizar videollamadas, streaming y grabación de vídeo de forma sencilla desde tu ordenador o portátil.

Ofrece resolución 4K UHD (3840 x 2160 píxeles), un campo de visión de 95 grados, dos micrófonos integrados con cancelación de ruido y una función genial de compensación de contraluz para brindarte imágenes nítidas con una iluminación correcta.

Ahora bien, ¿es tan buena como pinta? En esta review analizaremos sus principales características, ventajas y desventajas. ¿Vale la pena invertir en esta cámara? ¿Qué tipo de público se beneficiaría más de ella? A continuación intentaremos responder a todas estas preguntas.

Review de la Creative Live! Cam Sync 4K: una webcam muy completa con compensación de contraluz

La Creative Live! Cam Sync 4K es una cámara web que se conecta fácilmente a cualquier ordenador o portátil con un cable USB-A. Sus especificaciones técnicas son las siguientes:

Características Creative Live! Cam Sync 4K Dimensiones 106 x 57,5 x 53,2 mm. 103 gramos. Temperatura de operación Entre –0 ºC y 40 ºC. Sensor de imagen CMOS Starvis IMX415 de 1/2,8″ y 8 megapíxeles de Sony con campo de visión de 95° y apertura f/2.2. Controlador de cámara de video PC Sonix SN9C2809EJG USB 2.0. Calidad de vídeo MJPEG: 2160p 25 fps / 1440p 25 fps / 1200p 25 fps / 1080p 40 fps / 720p 40 fps / 600p 40 fps / 480p 40 fps

YUY2: 1200p 5 fps / 1080p 5 fps / 720p 10 fps / 600p 20 fps / 480p 30 fps / 240p 30 fps Calidad de imagen 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480 o 320 x 240. Rango focal De 500 mm/0.5 m al infinito. 600 mm/0.6 m para un enfoque óptimo. Control de parpadeo 50 Hz / 60 Hz. Extras Micrófonos MEMS digitales duales integrados omnidireccionales, indicador LED, conector USB 2.0, interruptor para apagar el micrófono, botón BLC para ajustar manualmente la compensación de contraluz de vídeo, ajuste manual del enfoque y cubierta de privacidad. Compatibilidad Windows, Mac, Chrome OS y Xbox One y Serie X/S. La app Creative para Windows te da acceso a más funciones.

¿Cómo es la webcam Creative Live! Cam Sync 4K?

A diferencia de la mayoría de las webcams, la Creative Live! Cam Sync 4K tiene una forma rectangular y un cuerpo bastante delgado. Está hecha de plástico con acabado mate de color negro, lo que hace que se vea muy elegante en cualquier setup. Su lente cuenta con una cubierta de privacidad para poder tapar la cámara y asegurarte de que no grabe cuando no la estás usando.

De forma integrada, esta cámara web tiene un par de micrófonos para grabar audio, por lo que te permite hacer videollamadas sin tener que comprar un micro aparte. La cámara posee un LED en la esquina superior izquierda que solo indica si el micrófono está encendido. Los indicadores de la cámara son dos barras luminosas a ambos lados de la lente que se encienden cuando está grabando.

Todos los detalles sobre la Creative Live! Cam Sync 4K 1 de 5

En la parte superior de la webcam hay un interruptor y un botón. El interruptor sirve para apagar o encender el micrófono, mientras que el botón activa la función de compensación de contraluz (BLC), que ajusta la exposición de la cámara para corregir la iluminación en caso de que la escena esté sobreexpuesta (muy iluminada) o muy oscura.

Alrededor del objetivo hay un anillo que, al girarlo, te permite ajustar el enfoque de forma manual para mantener la cámara enfocada en ti en todo momento. Como mencionamos al inicio, esta cámara es plug-and-play, lo que significa que con solo conectarla ya está lista para funcionar en tu PC con Windows, Mac y Chrome OS. Por cierto, se conecta con un cable USB que mide 1,8 metros.

Una de las cosas que más nos gustó de esta cámara web es que trae un clip de montaje universal para colocarla encima del monitor de tu PC o de la pantalla de tu portátil. Además, en posición cerrada, el clip permite usar una montura de tornillo estándar de un cuarto de pulgada para ponerlo en trípodes.

Gracias a su clip de montaje, admite rotación horizontal de 360° totalmente ajustable y una inclinación de 30°. En definitiva, es una cámara muy versátil que puedes colocar en un trípode para grabar desde cualquier parte o que puedes instalar fácilmente encima de tu monitor con múltiples ángulos de grabación posibles.

¿Qué tal funciona la webcam Creative Live! Cam Sync 4K?

La máxima resolución a la que puede grabar la Creative Live! Cam Sync 4K es Ultra HD (2160p) con una tasa de 25 fotogramas por segundo. También puedes configurarla para grabar en Full HD (1080p) a 40 FPS, así como en 2K a 25 FPS o en 720p a 40 FPS. Esto es posible gracias a su sensor Sony IMX415 de 8 MP con campo de visión de 95º.

¿Qué tan bien graba? La calidad es muy buena para su precio. Evidentemente, no ofrece la calidad de imagen de una cámara profesional, pero graba bastante bien con una excelente definición y nitidez. Eso sí, tenemos que decir que la resolución 4K no se traduce a una mejora importante en las videollamadas y streamings, ya que la mayoría de aplicaciones no admiten esta resolución.

Asimismo, hay que resaltar que, aunque los micrófonos funcionan bien y no suelen captar los ruidos de fondo, la grabación de audio de esta cámara hace que la voz suene distante y metálica. En todo caso, sus micrófonos son mejores que los integrados en los portátiles.

También tenemos que advertir que en habitaciones con poca luz su rendimiento no es bueno. La función BLC puede ayudar a mejorar la iluminación, pero no hace milagros. Los vídeos se ven con mucho ruido y pierden detalle. Incluso usando iluminación externa, el ruido va a estar presente en la imagen si la habitación está oscura.

Nos gusta más la función BLC cuando hay que corregir una luz de fondo muy intensa que hace que te veas oscuro en las videollamadas. Funciona muy bien y es muy útil, aunque te avisamos que tampoco hace magia. Si el contraste generado por el efecto a contraluz es muy intenso, la webcam no logrará corregirlo del todo.

El enfoque manual con el anillo nos ha parecido una de sus características más útiles. Resulta muy fácil enfocarse en segundos con solo girar un par de veces el anillo. Esto te da la confianza de moverte libremente sin preocuparte por perder el enfoque y no poder recuperarlo.

Tiene una aplicación con funciones muy chulas

La Creative Live! Cam Sync 4K tiene una aplicación llamada Creative desde la cual puedes disfrutar de varias funciones adicionales que mejoran la experiencia en videollamadas. Destacamos especialmente estas dos funciones:

VoiceDetect: es una función inteligente que capta automáticamente tu voz cuando hablas y la silencia cuando terminas. Esto te permite concentrarte en tu conversación sin tener que preocuparte por silenciar y reactivar el micrófono manualmente.

es una función inteligente que capta automáticamente tu voz cuando hablas y la silencia cuando terminas. Esto te permite concentrarte en tu conversación sin tener que preocuparte por silenciar y reactivar el micrófono manualmente. NoiseClean-out: esta función elimina el ruido de fondo no deseado de tu propio lado de la llamada, para que los demás puedan oírte con claridad. Esto es ideal para usar en entornos ruidosos, como cafeterías.

Cuando compras una webcam seguramente no piensas en este tipo de funciones, pero a la larga acaban siendo las que más agradeces. Realmente te facilitan mucho la vida y te permiten hacer videollamadas más profesionales.

Nuestra opinión sobre la webcam Creative Live! Cam Sync 4K, ¿merece la pena?

La Creative Live! Cam Sync 4K es una webcam que ofrece una buena calidad de imagen y sonido, así como una serie de características que la hacen ideal para videollamadas, streaming y grabación de vídeo. Es muy fácil de usar, trae un clip de montaje que la hace muy versátil, viene con dos micrófonos integrados e incluye un anillo de enfoque bastante práctico.

No obstante, ten en cuenta que estamos ante una webcam y no una cámara profesional. Eso significa que no está exenta de los problemas de este tipo de cámaras: ruido visible cuando hay poca luz, resolución 4K sin muchos detalles, etc. Su función de compensación de contraluz funciona bien, pero no hace milagros. A pesar de todo eso, nos parece una cámara web buena para todo tipo de uso. Su precio es de 79,99 €.