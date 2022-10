Con la subida de precios de la luz, ahora es más importante que nunca controlar el consumo energético en tu hogar. Y para tener un control de lo que consumes (o generas) en tu casa es necesario medirlo. Hay muchas formas de hacerlo, pero la más cómoda y efectiva que hemos encontrado es a través de un pequeño medidor llamado Shelly EM que se instala muy fácilmente y te permite monitorizar el consumo en tiempo real desde tu móvil Android o iPhone.

Shelly es un fabricante de origen búlgaro que tiene un gran catálogo de productos de domótica de este estilo. Es una marca de fiar, hacen envíos desde Europa y sus precios son asequibles, razones por las cuales hemos elegido el Shelly EM como la herramienta que nos permitirá enseñarte a controlar el consumo energético de casa desde el móvil. Sin más tiempo que perder, vamos allá…

Shelly EM: el medidor inteligente que necesitas para controlar el consumo energético de casa con tu móvil

Antes de nada, hablemos un poco del gadget que te permitirá monitorizar el consumo eléctrico de tu casa con el móvil: el Shelly EM. Este pequeño aparato no es más que un medidor de consumo energético en tiempo real de todo tu hogar, circuitos eléctricos o electrodomésticos en particular. Es decir, se puede usar para ver el consumo global de la casa o de distintas partes y aparatos. Por ejemplo, yo lo tengo para medir el consumo del aire acondicionado y el consumo de la oficina en casa.

El Shelly EM también es capaz de medir la energía generada por los paneles solares de tu hogar. Para hacerlo, utiliza hasta dos pinzas amperimétricas (trae una) que pueden monitorizar el flujo de energía de manera independiente. Las pinzas que ofrece el fabricante son de 50A y 120A. Para una vivienda normal, la de 50A es más que suficiente. Lo único es que, si quieres medir el consumo global de la casa, tienes que fijarte en el diámetro del cable en el cuadro eléctrico, ya que en algunos casos es demasiado grueso para la pinza de 50A (a mí me pasó). En ese caso hay que ir a por la pinza de 120A, pues tiene un diámetro mayor.

La ventaja de que las dos pinzas trabajen de forma independiente es que permiten al Shelly EM medir tanto el consumo de tu vivienda como la producción de la energía fotovoltaica, todo al mismo tiempo. Y lo mejor es que el aparato te muestra las dos mediciones en tiempo real en una sola app, por lo que no tendrás que usar las app de los inversores, que normalmente van con cierto retraso.

Todos los detalles del Shelly EM e instalación 1 de 10

Lo que más nos gustó del Shelly EM es su sencillo montaje, no intrusivo, que no te tomará más de 5 minutos, pues no requiere obras ni ninguna modificación en tu instalación eléctrica. Más adelante te mostramos el paso a paso de cómo usar el Shelly EM para que lo compruebes.

Cabe destacar que cuenta con WiFi de 2,4 GHz, que es el mejor para este tipo de usos, ya que tiene un mayor alcance que el de 5 GHz. Además, el aparato no necesita una conexión súper rápida para lo que hace. En concreto, el WiFi del Shelly EM tiene un alcance de 50 metros en una zona ideal (sin paredes u obstrucciones que corten la señal) y de 30 metros en el interior de una casa con varias paredes obstruyéndolo. Vamos, que va sobrado en conectividad. ¿Para qué tiene WiFi? Para conectarse con tu móvil y mostrarte los datos medidos en tiempo real.

Por cierto, si por lo que sea se corta el WiFi de tu casa, el Shelly EM seguirá midiendo y guardará los datos en su memoria interna por hasta 1 año. Esto lo hace aún más fiable, puesto que técnicamente no depende del WiFi para funcionar.

Y para terminar de hablar de sus características, te comentamos que tiene un total de 7 conectores, cuatro de ellos para las pinzas (dos para cada una), dos para la corriente y uno para usarlo como relé WiFi si así lo deseas. Aparte, posee una entrada ESP8266 en la parte trasera para actualizar el firmware o instalarle uno libre, como ESPurna o Tasmota.

Ficha técnica del Shelly EM

Características Shelly EM Dimensiones 42 x 36 x 14 mm. Alimentación de CA 110 – 230 V ± 10 %, 50 / 60 Hz. Control del contactor Sí, máximo 2A. Temperatura de operación 0 °C a 40 °C. Consumo de energía del dispositivo < 1 W. Conectividad WiFi 3 de 2,4 GHz con una potencia de 1 mW y un radio de frecuencia de 2412 – 2484 MHz, para un alcance de hasta 50 m en exteriores y hasta 30 m en interiores (dependiendo de los materiales de construcción). Memoria 365 días de memoria interna en caso de que el WiFi no esté disponible. Función Medir y monitorizar en tiempo real en dos canales independientes (de hasta 120 A cada uno) el consumo eléctrico o generación en casa, con informes de alarma configurables. Extras Control remoto y local por aplicación, automatización inteligente con Home Assistant, encendido / apagado inteligente y programación semanal. Contenido de la caja Medidor Shelly EM y una pinza de 50A o 120A (según el modelo seleccionado). También se puede pedir con dos pinzas variadas.

Cómo controlar el consumo energético de casa desde el móvil con el Shelly EM

Ahora bien, una vez presentado el Shelly EM y todas sus características, llegó el momento de mostrarte cómo se usa para controlar el consumo energético de casa desde el móvil. A continuación, encontrarás el paso a paso de cómo instalarlo. Eso sí, desde ya te aconsejamos tener mucho cuidado y de ser posible pedir la ayuda de un amigo, vecino o familiar que sepa de electricidad. Ante cualquier duda, consulta a un profesional.

Así es la app Shelly Cloud del medidor 1 de 3

Instala la app Shelly Cloud en tu móvil (al final de este paso a paso tienes los cajetines de descarga).

(al final de este paso a paso tienes los cajetines de descarga). Antes de hacer algo, corta la corriente del general para evitar sustos.

para evitar sustos. Conecta la o las pinzas al Shelly EM en los respectivos conectores. Y acopla las pinzas a los circuitos que quieras medir.

en los respectivos conectores. Y acopla las pinzas a los circuitos que quieras medir. Ahora, conecta la corriente al Shelly EM enchufándole un cable de fase (rojo en la foto de la galería de arriba) a uno de los diferenciales que esté activo. El otro cable negro, el neutro, lo conectas a la toma de tierra correspondiente.

enchufándole un cable de fase (rojo en la foto de la galería de arriba) a uno de los diferenciales que esté activo. El otro cable negro, el neutro, lo conectas a la toma de tierra correspondiente. Una vez hecho eso, restablece la corriente de la casa. El Shelly EM debería empezar a parpadear. En ese momento, coge tu móvil y abre la app Shelly Cloud para comenzar con la configuración.

para comenzar con la configuración. En la app, presiona el botón Añadir , selecciona tu Shelly EM que aparecerá en pantalla y finalmente toca en Conectar.

, selecciona tu Shelly EM que aparecerá en pantalla y finalmente toca en Conectar. Tras conectarlo al WiFi de la casa, crea una zona en la app para asignarlo.

Si tu Shelly EM tiene dos pinzas, aparecerán dos lecturas diferentes (como en la captura). Selecciona la lectura que quieras y podrás ver en detalle el consumo medido.

(como en la captura). Selecciona la lectura que quieras y podrás ver en detalle el consumo medido. Además de ver los consumos en tiempo real, podrás ver y generar reportes personalizados (con las fechas que tú escojas) que puedes descargar.

¡Eso es todo! Dicho sea de paso, también es posible acceder directamente al dispositivo a través de su IP para ver el consumo y consultar reportes, pues tiene una API REST que permite revisar todos los datos a través de HTTP en formato JSON (un formato muy usado en la actualidad, que es compatible con prácticamente cualquier app de domótica). Igualmente, ofrece la opción de exportar los datos de consumo mediante MQTT.

¿Qué puedes hacer con el Shelly EM aparte de medir consumos?

Lo bueno de que este Shelly EM sea de código abierto, por así decirlo, es que su funcionamiento y usos no dependen del fabricante, lo cual hace que sea muy versátil. Aquí tienes varios ejemplos de usos:

Integrarlo en Home Assistant para crear escenas, automatizaciones y cientos de posibilidades . Una muy útil que uso es que si estoy fuera y detecta el consumo de aire acondicionado, automáticamente lo apague.

. Una muy útil que uso es que si estoy fuera y detecta el consumo de aire acondicionado, automáticamente lo apague. Controlar la potencia demandada en casa para no pasarse y evitar el salto del ICP de tu hogar.

y evitar el salto del ICP de tu hogar. Crear un registro completo de las demandas de energía y el consumo acumulado diario, semanal, mensual, etc.

y el consumo acumulado diario, semanal, mensual, etc. Gestionar excedentes de una estación fotovoltaica . Si los paneles han generado más de lo que consumes, puedes programar el apartado para que encienda un electrodoméstico y así no se desperdicie la energía.

. Si los paneles han generado más de lo que consumes, puedes programar el apartado para que encienda un electrodoméstico y así no se desperdicie la energía. Detectar si alguien está robándote energía o, en caso de que tengas una segunda casa, si alguien ha entrado. ¿Cómo? Viendo consumos anormales.

o, en caso de que tengas una segunda casa, si alguien ha entrado. ¿Cómo? Viendo consumos anormales. Verificar si te has dejado un apartado encendido para así evitar consumos innecesarios.

para así evitar consumos innecesarios. Y muchos más…

Opinión final sobre el Shelly EM: un gadget súper útil para controlar el consumo de tu hogar y mucho más…

El precio del Shelly EM junto a una pinza de 50A es de 49,9 €. Viendo lo útil, versátil y fácil de usar que es, no nos parece para nada caro. De hecho, es una opción bastante asequible para comenzar en el mundo de la domótica y una forma muy sencilla de controlar el consumo eléctrico de tu casa desde el móvil en tiempo real y con una medición fiable. Además, el hecho de que pueda usarse con apps de código libre como Home Assistant es un gran plus, ya que no depende del soporte del fabricante para darle una gran variedad de usos. ¡Muy recomendado!