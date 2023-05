Si estás en la búsqueda de una tablet para entretenimiento y productividad, pero no quieres gastar más de 200 €, tienes que descartar las opciones de las marcas más populares y apostar por las emergentes. Hemos conseguido una por apenas 150 € que tiene muy buenas especificaciones para ver contenido multimedia, una gran capacidad de memoria y un diseño elegante de calidad. Aparte, es compatible con tarjetas SIM y viene con funda y protector de pantalla. ¡Lo tiene todo!

Hablamos de la Blackview Tab 12 Pro, una tablet ideal para los que buscan algo económico para navegar, jugar a juegos que no demanden mucho, ver vídeos y, sobre todo, acceder a Internet mediante conectividad móvil 4G LTE. La tenemos en nuestra de mesa de análisis para probarla a fondo y contarte si merece la pena, así que sin perder más tiempo vayamos al lío.

Review de la Blackview Tab 12 Pro: una tablet elegante, barata y de calidad

La Blackview Tab 12 Pro es una tablet con Android 12, pantalla Full HD de 10,1 pulgadas, batería de 6580 mAh y un diseño sumamente elegante y delgado. Lleva un procesador Unisoc Tiger T606 que ofrece potencia de gama baja, pero que resulta más que suficiente para un uso básico (ver vídeos, navegar en Internet y redes sociales, leer, jugar a juegos sencillos, etc.). Te dejamos con su hoja de especificaciones por si quieres conocer sus características antes de que te hablemos de ellas.

Ficha técnica de la Blackview Tab 12 Pro

Características Blackview Tab 12 Pro

Dimensiones y peso 238,5 x 157,45 x 7,4 mm. 430 gramos. Pantalla 10,1″ Full HD+ (1920 x 1200 píxeles) con panel IPS, relación de aspecto 16:10, 300 nits de brillo máximo y relación cuerpo-pantalla del 81%. Procesador Unisoc Tiger T606. RAM 8 GB UMCP. Con 6 GB de RAM virtual opcionales. Almacenamiento 128 GB UMCP. Ampliable hasta 1 TB con microSD. Cámara trasera 13 MP (OV13853). Cámara frontal 5 MP (GC5035). Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, SIM 4G LTE, GPS + Glonass + Galileo + Beidou, radio FM, Bluetooth 5.0, desbloqueo facial y altavoces estéreo. Batería 6580 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo DokeOS_P 3.0 basado en Android 12 (tiene certificación Widevine L1 y modo PC).

Diseño de la Blackview Tab 12 Pro: prémium y delgada

La Blackview Tab 12 Pro viene protegida en una funda tipo libro. Esta funda se puede doblar para convertirla en un soporte y tiene esquinas reforzadas para resguardar la parte más sensible de la tablet ante posibles caídas. También trae un protector de pantalla ya instalado y un cristal templado a mayores. ¡No tendrás que comprar accesorios extra para protegerla!

Es bastante compacta y ligera. Su marco no es muy pronunciado y tiene un grosor de apenas 7,4 mm. Pesa 430 gramos, lo cual no es mucho para una tablet. La hemos usado durante varias horas seguidas y no nos ha cansado las manos. Por cierto, cabe perfectamente en un bolso gracias a sus reducidas dimensiones.

Su calidad de construcción nos ha fascinado. Cuenta con un acabado mate en la parte trasera y su cuerpo de metal está hecho con tecnología de coloración anodizada que se siente genial en las manos. Además, sus bordes son planos, lo que facilita el agarre y le da una mejor apariencia. Al sujetarla, la sensación de estar ante un producto de calidad es evidente.

Todos los detalles de la tablet Blackview Tab 12 Pro 1 de 7

En uno de sus laterales, la Blackview Tab 12 Pro tiene un botón de encendido y otro para subir y bajar el volumen. En cuanto a puertos, cuenta con un USB-C para la carga y un jack de 3.5 mm para auriculares de cable. Las ranuras que ves en su cuerpo son para la salida de sus altavoces duales que hacen posible la reproducción de sonido estéreo.

Las conectividades inalámbricas que ofrece son Bluetooth 5.0, WiFi 5 y 4G LTE. Para esta última, trae una bandeja en la que puedes instalar hasta dos tarjetas SIM y una micro SD. También incorpora GPS y radio FM (requiere conectar auriculares en su jack de 3.5 mm para escuchar la radio).

Pantalla de la Blackview Tab 12 Pro: de lo mejor que hemos visto en tablets

La pantalla de 10,1 pulgadas de la Blackview Tab 12 Pro me sorprendió positivamente. Se ve muy bien desde cualquier ángulo, muestra una gran cantidad de colores y tiene un brillo máximo aceptable. Utiliza un panel IPS a 60 Hz que, si bien no es tan fluido y colorido como los que encontramos en tablets más caras, ofrece una calidad de imagen excelente para lo que cuesta la tablet.

Es perfecta para ver series y películas, ya que cuenta con la certificación Widevine L1 que la hace compatible con el contenido en Full HD de Netflix, Disney+, Prime Video, entre otras plataformas. Porque sí, la pantalla de la Blackview Tab 12 Pro es de resolución Full HD (1200 x 1920 píxeles) y se nota por su gran nivel de detalles.

Rendimiento de la Blackview Tab 12 Pro, ¿para qué es ideal?

El hardware de la Blackview Tab 12 Pro está compuesto por 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y un procesador Unisoc Tiger T606 que en AnTuTu tiene 180838 puntos. No es una tablet potente, pero su rendimiento es bastante bueno con tareas básicas, como navegar por Internet y ver vídeos. Por su limitado procesador y su panel de 60 Hz, no ofrece una experiencia muy fluida al navegar por la interfaz, aunque en ningún momento notamos lag o microcortes al usarlo.

Como cualquier dispositivo, la Blackview Tab 12 Pro se calienta al jugar a juegos y al ver vídeos durante varias horas seguidas. Sin embargo, nunca notamos que el aumento de temperatura fuera alarmante. A propósito de juegos, te advertimos que esta tablet no es la mejor para ello. Con juegos como Genshin Impact y PUBG Mobile se queda corta en potencia. Solo si vas a jugar ocasionalmente a juegos de baja exigencia gráfica es recomendada.

Por otra parte, es importante mencionar que con una SIM puedes convertir la Blackview Tab 12 Pro en un móvil para enviar mensajes, hacer llamadas y conectarte a Internet mediante 4G.

Software y autonomía de la Blackview Tab 12 Pro

El sistema operativo de la Blackview Tab 12 Pro es Android 12L que es una versión de Android adaptada para tablets. No trae bloatware ni aplicaciones innecesarias, por lo que brinda una experiencia de Android puro. Su interfaz tipo escritorio nos ha resultado muy fácil de usar y se adapta bien al uso con ratón y teclado.

La configuración fue extremadamente fácil. Simplemente la conecté al móvil mediante cable e hizo una copia exacta de la configuración del móvil: aplicaciones, fotos, SMS, historial de llamadas, redes WiFi, etc. No te tomará más de 10 minutos tenerla lista con todas las apps y configuraciones que utilizas en tu día.

Así es Android 12 con Doke OS_P 3.0 en la Blackview Tab 12 Pro 1 de 4

Lo único malo de este tipo de tablets con respecto al software es que su fabricante no suele darle soporte. Es decir, probablemente no actualizará nunca su versión de Android y su parche de seguridad quedará desactualizado en unos meses. Sin embargo, esto no afecta en absoluto su rendimiento ni su seguridad, sobre todo si le das un uso consciente (evita instalar apps de dudosa procedencia o que exijan mucho a la tablet).

Con respecto a la autonomía, su batería dura unas 4 horas y media viendo vídeos. Si la usas para leer o navegar en Internet, la autonomía se extiende a 6 horas o más. ¡Nada mal!

Cámaras de la Blackview Tab 12 Pro: tal y como esperábamos

De sus cámaras no hablaremos mucho, pues son las que se esperan de una tablet. Tiene una cámara trasera de 13 MP y una cámara frontal de 8 MP. Ambas pueden sacar fotos y grabar vídeos con una calidad mínimamente aceptable para capturar un momento que quieres guardar de forma improvisada. No es un dispositivo para hacer fotos buenas o grabar vídeos que merezcan la pena publicar en redes sociales.

Al fin y al cabo, estamos hablando de una tablet que no está diseñada para brindarte un gran rendimiento fotográfico. Seguramente el móvil que llevas en el bolsillo saca mejores fotos que esta tablet. En resumen, ni nos sorprenden ni nos decepcionan las cámaras de esta tablet.

¿Es una buena compra la Blackview Tab 12 Pro? Depende

La tablet Blackview Tab 12 Pro es una opción económica y versátil para quienes buscan un dispositivo con buena pantalla, conectividad 4G y una batería duradera. Su diseño es elegante y fino, y viene con accesorios que le dan un plus de protección y comodidad.

La calidad de la pantalla es sorprendente, con una resolución FHD+ y compatibilidad con Netflix en alta definición, lo que la hace ideal para el consumo multimedia. En definitiva, la Blackview Tab 12 Pro es una tablet muy recomendable si quieres algo económico para navegar, jugar a juegos que no demanden mucho, consumo multimedia y, sobre todo, acceder a Internet por 4G y hacer llamadas.