El sucesor del Beelink SEi11 Pro que analizamos hace unos meses ya está aquí con nosotros y es justo lo que esperábamos. El Beelink SEi12 ha llegado con el nuevo procesador Intel Core i5-1235U que no solo tiene 6 núcleos físicos más que el del SEi11 Pro, sino que además es un 10 % más potente y un 57 % más eficiente energéticamente. Además, este nuevo modelo trae un sistema de disipación de calor más eficaz y un diseño renovado con una tapa superior de tela impermeable. Y lo mejor es que su precio sigue siendo asequible.

¿Estamos ante el mini PC definitivo para tareas básicas? Es posible. Nosotros lo hemos estado probando durante estas últimas semanas para contarte todos sus detalles y si realmente merece la pena. Vamos allá…

Beelink SEi12: el mejor PC compacto en calidad / precio para tareas de ofimática y multimedia

El Beelink SEi12 es un ordenador de tamaño ultracompacto que tiene la potencia suficiente para reproducir vídeos en 4K, hacer tareas de ofimática, editar imágenes, navegar por Internet, jugar a videojuegos y más. No es el mini PC más potente del mercado, pero prácticamente no hay nada que no pueda hacer, siempre y cuando no exageres con el uso que vayas a darle. Echa un vistazo a su ficha técnica antes de hablarte en detalle de sus especificaciones.

Características Beelink SEi12 Dimensiones y peso 126 x 113 x 42 mm. 450 gramos. Procesador Intel Core i5-1235U de 10 núcleos y 12 hilos, fabricado en 7 nm. Velocidad de reloj base de 3,3 GHz y máxima de 4,4 GHz. Gráfica Intel® Iris® Xe Graphic con velocidad de 1,2 GHz. RAM 16 o 32 GB DDR4 a 3200 MHz (en 2 canales). Soporta hasta 64 GB mediante ranuras SO-DIMM. Almacenamiento 500 GB NVMe M.2 SSD PCIe Gen 4 (soporta hasta 2 TB). Espacio para disco duro SATA3 de 2,5 pulgadas. Conectividad inalámbrica WiFi 6 de doble banda y Bluetooth 5.2. Puertos 1 x toma de auriculares / micrófono de 3,5 mm.

1 x entrada de DC.

2 x HDMI 4K a 60 Hz.

1 x Ethernet Gigabit (RJ45).

2 x USB 3.0 Tipo-A.

2 x USB 2.0 Tipo-A.

1 x USB Tipo-C.

1 x Orificio CLR CMOS. Sistema operativo Windows 11 Pro. Adaptador 19 V – 6,32 A con un consumo máximo de 73 W. Contenido de la caja 1 x Mini PC.

1 x Adaptador.

1 x Manual de usuario.

2 x Cables HDMI (de 100 cm y 20 cm).

1 x Soporte VESA (para colgarlo al monitor).

Nuevo diseño con tapa de tela a prueba de agua que no deja huellas

El factor de forma del Beelink SEi12 no ha cambiado en absoluto con respecto a los otros mini PC de la marca que ya hemos analizado. Es básicamente un ortoedro con las esquinas curvadas y rejillas de metal en los laterales y en la parte trasera para la circulación de aire en su interior. Su único cambio en este apartado lo encontramos en la tapa superior que ahora está hecha de tela (es impermeable, así que no te preocupes), lo cual nos gusta porque no deja las huellas marcadas y se ve muy elegante en el escritorio.

La caja de este mini PC está hecha de metal y parece bastante duradera. Otro gran cambio que encontramos es que ahora incorpora dos ventiladores en su interior: uno para la CPU y otro para enfriar la RAM y el SSD. Además, el SSD tiene un disipador de calor de aluminio solo para él. Este nuevo sistema de refrigeración hace que sea más difícil acceder a la placa base. Con los anteriores PC de Beelink, solo había que quitar cuatro tornillos para ello. En este tendrás que quitar tres tornillos más para retirar antes el panel de refrigeración del SSD. ¡Todo sea por mantener las temperaturas internas a un nivel óptimo! Lo bueno es que ahora tiene una lengüeta de goma para retirar la tapa inferior más fácil.

En la parte frontal, ofrece dos puertos USB-A 3.0 y un USB-C que solo sirve para la transferencia de datos. También tiene un pequeño agujero donde está el botón para entrar en la BIOS, el típico botón de Power y un jack de 3.5 mm para auriculares. En la parte trasera, cuenta con dos puertos USB-A 2.0, una entrada Gigabit Ethernet, dos HDMI para conectarlo a dos pantallas a la vez y la entrada de la alimentación. Y para la conexión inalámbrica, ofrece WiFi 6 y Bluetooth 5.2.

En su interior, encontrarás dos ranuras para tarjetas RAM SO-DIMM que de fábrica vienen ocupadas por dos tarjetas de 8 GB o 16 GB cada una, según la versión que compres. Asimismo, trae instalado un SSD de 500 GB de formato 2280 que aprovecha el bus PCIe Gen 4 para alcanzar increíbles velocidades de lectura de hasta 3800 MB/s. Para ampliar el almacenamiento puedes cambiar este SSD por otro o instalarle a mayores un HDD o SSD de 2,5 pulgadas.

Rendimiento perfecto con tareas cotidianas, bueno con edición multimedia y decente con juegos

Este mini PC trae Windows 11 Pro oficial instalado de fábrica que, para no alargarnos innecesariamente, es igual a Windows 10, pero con una mejor interfaz de usuario. Es importante mencionar que afortunadamente no incluye bloatware, lo cual es común en PC prefabricados. Por otra parte, destacar que no tuvimos problemas con drivers ni nada por el estilo. Tal y como viene de caja, funciona de forma perfecta. Podrás empezar a usarlo de inmediato para hacer documentos, navegar por Internet, editar fotos y vídeos, jugar a algún juego no muy demandante, etc.

Su procesador, el Intel Core i5-1235U, utiliza 10 núcleos Alder Lake de los cuales solo dos son dedicados a tareas de alto rendimiento. Los otros ocho son núcleos de bajo consumo, lo que permite al mini PC hacer mucho más con menos energía en comparación a procesadores con menos núcleos de eficiencia energética, como el del Beelink SEi11 Pro. Gracias a esta configuración de núcleos, tiene un TPD escalonado de 15 a 55 W. Más adelante te diremos exactamente cuánto consume en diferentes escenarios.

Con Photoshop, reproducción de vídeos 4K y otras tareas más básicas va genial. Y con juegos funciona mejor de lo que esperábamos, la verdad. Pudimos jugar a lo siguiente tras hacer la configuración gráfica adecuada:

Forza Horizon 5 (bajo) : 1280 x 720 píxeles a 35 FPS.

: 1280 x 720 píxeles a 35 FPS. Hades (alto) : 1920 x 1080 píxeles a 135 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 135 FPS. Valorant (bajo) : 1920 x 1080 píxeles a 150 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 150 FPS. GTA V (medio) : 1920 x 1080 píxeles a 30 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 30 FPS. Call of Duty: Infinite Warfare (alto) : 1920 x 1080 píxeles a 45 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 45 FPS. Shadow of the Tomb Raider (medio) : 1920 x 1080 píxeles a 30 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 30 FPS. League of Legends (medio) : 1920 x 1080 píxeles a 130 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 130 FPS. Genshin Impact (medio) : 1920 x 1080 píxeles a 40 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 40 FPS. World of Tanks (medio) : 1920 x 1080 píxeles a 80 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 80 FPS. Fortnite (bajo) : 1920 x 1080 píxeles a 65 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 65 FPS. Emuladores de PS3 y Xbox 360: buena.

Para ser un PC sin gráfica dedicada, rinde bastante bien con juegos. Eso sí, si quieres un mini PC para jugar, quizás deberías invertir un poco más en el Beelink GTR6 que te dará más FPS (o mejor resolución) en la mayoría de juegos.

No se calienta en exceso y tiene un consumo bajo

Gracias a su eficiente procesador, el Beelink SEi12 consume mucho menos que un ordenador de sobremesa. Específicamente, esto es lo que consume en diferentes escenarios:

En reposo: 14 W .

. Reproducción de vídeos 4K: 17 W .

. Juegos: 44 W .

. Máximo: 73 W.

Además, al llevar a la CPU al 100 % de carga, sus ventiladores no superan los 55 dB de ruido, lo cual es bastante poco considerando que normalmente una conversación entre dos personas tiene un nivel de ruido de 60 dB. La gran mayoría del tiempo el Beelink SEi12 será inaudible, lo cual lo hace perfecto para oficinas, bibliotecas, lugares de estudio, etc.

Con respecto a la temperatura, el nuevo sistema de refrigeración que ha incorporado Beelink al mini PC funciona de maravilla. En reposo su temperatura es de 40 °C y con tareas muy demandantes no pasa de los 75 °C. Así que no tienes que preocuparte por el calor que genera.

Veredicto final: ¿merece la pena comprar el Beelink SEi12?

El Beelink SEi12 es uno de los mini PC más eficientes que hemos probado. A pesar de tener la potencia suficiente para editar vídeos y fotos, reproducir contenido en 4K, ejecutar juegos de la talla de GTA V y mucho más, no consume más de 75 W (14 W en reposo) y tiene un sistema de refrigeración muy eficiente que hace que la temperatura no aumente a más de 75 °C.

Es un excelente mini PC para ofimática que puede servir como centro multimedia y consola de videojuegos ocasional. Su precio es de 459 €, lo cual nos parece acorde a sus especificaciones. ¡Lo recomendamos!