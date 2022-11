Es increíble el salto que ha dado Beelink de un año para otro en su gama más potente. Y es que el Beelink GTR del año pasado acaba de ser superado con mucha diferencia por el nuevo Beelink GTR6 que, además de incluir un procesador que es un 200 % más potente, trae cuatro veces más memoria RAM y un SSD de gama alta que es 3,7 veces más veloz. Estamos ante un mini PC que puede ser perfectamente una consola de videojuegos moderna o un reproductor de vídeos 4K para múltiples pantallas.

Nosotros ya tenemos este nuevo Beelink GTR6 en nuestra mesa de análisis para contarte qué tal es, cómo es su rendimiento y todas las novedades que trae. Te adelantamos que es uno de los mini PC más potentes que hemos probado hasta ahora e incluye una novedad curiosa en diseño para adaptarse a cualquier escritorio que de seguro te gustará. Dentro análisis…

Beelink GTR6: un mini PC apto para gaming con RAM DDR5 y salida de vídeo 8K

Aunque es mucho más pequeño que cualquier ordenador tradicional, el Beelink GTR6 no es uno de los mini PC más compactos del mercado. Tampoco es de los que menos energía consume y esto se debe a que cuenta con un hardware muy potente para brindarte un rendimiento de alto nivel, necesario a la hora de jugar a juegos modernos, editar vídeos, reproducir contenido 8K, etc. ¿Es un mini PC perfecto para oficina? Sí, pero si solo lo usas para ofimática estarías desaprovechando todo su potencial. Aquí puedes ver todas sus especificaciones:

Características Beelink GTR6 Dimensiones 168 x 120 x 43 mm. Procesador AMD Ryzen 9 6900HX de 8 núcleos y 16 hilos, fabricado en 6 nm. Velocidad de reloj base de 3,3 GHz y máxima de 4,9 GHz. Gráfica AMD Radeon™ 680M de 12 núcleos con frecuencia de 2400 MHz. RAM 32 GB DDR5 a 4800 MHz (en 2 canales: 16 GB en cada ranura). Soporta hasta 64 GB mediante ranuras SO-DIMM. Almacenamiento 500 GB NVMe M.2 SSD (PCIe 4.0) con velocidad de escritura de hasta 7000 MB/s. Ampliable hasta 2 TB (SATA 3.0 6,0 Gb/s). Conectividad inalámbrica WiFi 6E de doble banda y Bluetooth 5.2. Puertos 1 x toma de auriculares / micrófono de 3,5 mm.

1 x entrada de DC.

4 x HDMI 8K a 60 Hz.

1 x Ethernet Gigabit (RJ45).

3 x USB 3.0 Tipo-A.

2 x USB 2.0 Tipo-A.

1 x USB Tipo-C.

1 x CLR CMOS. Sistema operativo Windows 11 o Windows 10. Adaptador 19 V – 6,32 A con un consumo máximo de 82 W. Contenido de la caja 1 x Mini PC.

1 x Adaptador.

1 x Manual de usuario.

2 x Cables HDMI (de 100 cm y 20 cm).

3 x Carcasas intercambiables.

1 x Soporte VESA (para colgarlo al monitor).

Construcción sólida con una carcasa de colores intercambiable y un sistema de refrigeración de primer nivel

Algo que últimamente criticamos mucho de los mini PC que probamos es su diseño. La mayoría siguen la filosofía de «lo que funciona, no se cambia» y lo entendemos, pero de vez en cuando agradeceríamos ver algo diferente. En este sentido, el Beelink GTR6 nos ha fascinado, ya que si bien no cambia el típico factor de forma rectangular compacto, tiene una innovación interesante en su carcasa superior: es de tela impermeable y se puede intercambiar por una de color gris oscuro, gris claro o rojo (incluidas en la caja). De esa forma, puedes adaptar el mini PC al color dominante de tu escritorio y al mismo tiempo evitar que las huellas de los dedos queden marcadas en él.

El resto del cuerpo del Beelink GTR6 está hecho de un material sólido y resistente, que cuenta con orificios en los laterales y rejillas de ventilación en la parte trasera para que su ventilador interno pueda expulsar el aire caliente sin problemas. Dicho ventilador coge aire frío desde el centro y lo distribuye por todo el interior del mini PC para mantener la temperatura óptima de todos los componentes. Su sistema de refrigeración también cuenta con un disipador de aluminio dedicado exclusivamente a la unidad SSD.

Gracias a ello, el mini PC no supera los 80 °C durante las tareas o juegos más exigentes. El ruido promedio que hace el ventilador es de 35 dB, que equivale a una conversación en voz baja. Así que, sí, es apto para uso en oficina, biblioteca o cualquier otro lugar donde se requiera un bajo nivel de ruido.

Todos los detalles del Beelink GTR6 1 de 18

Con respecto a las conectividades, tiene todas las mejores del mercado: WiFi 6E de doble banda, Bluetooth 5.2, un puerto USB-C, tres puertos USB 3.0 (dos atrás y uno adelante), dos puertos USB 2.0, una entrada Ethernet Gigabit, un jack de 3.5 mm para auriculares y micrófonos, y cuatro entradas HDMI que pueden transmitir vídeo hasta en 8K a 60 Hz. Por si fuera poco, tiene un lector de huellas en la parte superior con una velocidad de respuesta de solo 0,5 segundos. ¡Es muy completo!

Un detalle que nos gustó mucho, y que agradecemos enormemente, es la pequeña lengüeta de goma en la parte inferior que permite retirar la tapa inferior del mini PC, ya sea para ampliar el almacenamiento o para cambiar la memoria RAM. Y es que trae dos ranuras para tarjetas RAM SO-DIMM (que vienen ocupadas por dos módulos de 16 GB cada uno) y dos ranuras para unidades SSD M.2 NVMe de formato 2280 (solo una viene ocupada por una unidad de 500 GB). Por cierto, soporta hasta 2 TB de almacenamiento y el bus de comunicación de datos PCIe Gen 4 (que es el doble de rápido que el que normalmente usan los mini ordenadores).

Con la configuración correcta, puedes jugar a cualquier juego en el Beelink GTR6

Evidentemente, un mini PC con gráfica integrada como el Beelink GTR6 nunca igualará el rendimiento en juegos de una consola o un PC con gráfica dedicada. Sin embargo, nos ha sorprendido lo bien que se defiende este mini PC con los juegos más exigentes de la actualidad. Su procesador AMD Ryzen 9 6900HX con gráfica integrada AMD Radeon 680M es lo suficientemente potente para jugar a cualquier juego de los últimos años, aunque con los que más recursos exigen tendrás que sacrificar la fluidez y la calidad gráfica.

Para que te des una idea de qué tan bueno es el Beelink GTR6 con videojuegos, aquí tienes una lista de los juegos que hemos logrado jugar con este mini PC:

Genshin Impact (alto) : 1920 x 1080 píxeles a 30 – 50 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 30 – 50 FPS. Destiny 2 (bajo) : 2560 x 1440 píxeles a 30 FPS.

: 2560 x 1440 píxeles a 30 FPS. Spiderman Remastered (bajo) : 1280 x 720 píxeles a 60 FPS.

: 1280 x 720 píxeles a 60 FPS. World of Warcraft (alto) : 1920 x 1080 píxeles a 100 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 100 FPS. GTA V (alto) : 1920 x 1080 píxeles a 70 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 70 FPS. Doom Eternal (medio) : 1920 x 1080 píxeles a 60 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 60 FPS. The Witcher 3 (bajo) : 1920 x 1080 píxeles a 80 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 80 FPS. God of War (bajo) : 1280 x 720 píxeles a 50 FPS.

: 1280 x 720 píxeles a 50 FPS. COD Modern Warfare 2 (medio) : 1920 x 1080 píxeles a 90 FPS.

: 1920 x 1080 píxeles a 90 FPS. Emuladores de PS3, Xbox 360 y Nintendo Switch: buena.

Como puedes ver, prácticamente no hay ningún juego que no puedas jugar con este mini PC, siempre y cuando configures correctamente los juegos. Te recomendamos activar la tecnología FSR de AMD con los juegos más exigentes para conseguir una tasa de FPS decente. Con los emuladores no deberías realizar ninguna configuración en particular, pues funciona muy bien con todos (salvo que el juego que desees emular aún no se haya podido emular).

Su rendimiento tan bueno con juegos en parte es debido al uso de 32 GB de RAM DDR5 y al SSD de 500 GB PCIe Gen 4 con velocidad de lectura de hasta 7000 MB/s que incorpora. Ambos tipos de memoria son de gama alta, por lo que con videojuegos van sobrados. Realmente, sería mejor utilizar formatos de memoria de gama media porque funcionarían igual de bien con juegos y abaratarían el coste del mini PC, pero suponemos que Beelink eligió estos componentes pensando en otro tipo de tareas.

Gracias a la RAM DDR5 y el SSD PCIe Gen 4, la transición entre programas y la transferencia de archivos muy grandes en el Beelink GTR6 es súper rápida. En el uso diario, con tareas de ofimática, navegación por Internet y reproducción de vídeos hasta en 8K, el rendimiento es extremadamente fluido. Con edición de fotos y vídeos también rinde de forma impecable. Dicho sea de paso, su conectividad inalámbrica compuesta por WiFi 6E y Bluetooth 5.2 es muy estable y veloz.

Tanta potencia implica un mayor consumo

A diferencia de un mini PC menos potente como el Beelink SEi11 Pro, el consumo del Beelink GTR6 es alto. De fábrica, viene con un TDP de 45 W y su consumo es el siguiente:

En reposo: 17 W .

. Reproducción de vídeos 4K o juegos: 61 W .

. Máximo: 82 W.

Diríamos que este es el único punto negativo que le encontramos, aunque tiene sentido que consuma más que otros mini PC si consideramos que es mucho más potente. Aun así, te va a consumir muchísimo menos que cualquier ordenador típico de sobremesa.

¿Vale la pena comprar el Beelink GTR6?

El Beelink GTR6 es uno de los mini PC más potentes que hemos probado y, sin lugar a dudas, lo recomendamos. Es lo suficientemente potente para usarlo como una consola de videojuegos o un PC para editar vídeos. Además, al contar con cuatro puertos HDMI capaces de transmitir hasta en 8K a 60 Hz, puede ser el reproductor de contenido multimedia definitivo que buscas.

Su precio es de 739 €, lo cual nos parece justo considerando el gran procesador que tiene y las memorias de gama alta que utiliza. Por cierto, este 22 de noviembre comienzan las ofertas de Black Friday en la tienda de Beelink con descuentos de hasta un 20% para comprar este mini PC.