Tras analizar el Beelink EQ12 el año pasado, nos llega su sucesor, el Beelink EQ13, que trae mejoras importantes en diseño y rendimiento. Su chasis o carcasa ya no tiene rejillas de ventilación visibles y ahora incorpora la fuente de alimentación en su cuerpo para lograr un diseño más limpio y minimalista. Además, monta el procesador Intel N200 para ofrecer un mejor rendimiento, sobre todo en tareas gráficas.

Eso sí, para mantener una óptima relación calidad-precio, Beelink ha tenido que hacer recortes en algunos apartados. A continuación, te contamos todos los detalles del nuevo Beelink EQ13 y cómo ha sido mi experiencia con este mini PC.

Beelink EQ13: un ordenador minimalista en todos los sentidos

Al igual que su antecesor, el Beelink EQ13 no tiene la mira puesta en juegos ni en tareas altamente demandantes. Es un mini ordenador diseñado para permitirte hacer tareas básicas con el menor consumo de energía posible, sin ruido y ocupando muy poco espacio en tu escritorio. Para ello, tiene las siguientes especificaciones:

Características Beelink EQ13 Dimensiones y peso 126 x 126 x 39 mm. 492 gramos. Procesador Intel® N200 de 4 núcleos y 4 hilos con una velocidad de reloj máxima de 3,7 GHz, y caché de 6 MB. Fabricado con el proceso de 7 nm de Intel. Gráfica Intel® UHD Graphics con 32 unidades de ejecución y frecuencia dinámica de 750 MHz. Salida máxima de 4096 x 2160 píxeles a 60 Hz. RAM 16 DDR4 a 3200 MHz (solo tiene una ranura). Almacenamiento 500 GB M.2 2280 SATA SSD (PCIe 3.0 SSD). Tiene dos ranuras NVMe M.2 2280 y 2242 (soporta ampliación hasta 4 TB). Conectividad inalámbrica WiFi 6 y Bluetooth 5.2. Puertos 1 x toma de auriculares / micrófono de 3,5 mm.

1 x entrada de corriente.

2 x HDMI 2.0.

2 x LAN Gigabit (1000 Mbps).

1 x USB 2.0 Tipo A (480 Mbps).

1 x USB Tipo-C (10 Gbps).

3 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (10 Gbps). Sistema operativo Windows 11. Adaptador 19 V – 4,47 A con un consumo promedio de 10 W – 15 W. El TDP del procesador es de 6 W (con un turbo TDP de 25 W). Contenido de la caja 1 x Mini PC.

1 x Cable AC.

1 x Manual de usuario.

1 x Cable HDMI de 100 cm.

No tiene ranuras de ventilación ni fuente de alimentación visible

El Beelink EQ13 está fabricado principalmente con plástico ABS de gran grosor. Su caja es bastante sólida y no se siente endeble. Lo más interesante es que no tiene rejillas de ventilación en ninguna de sus caras visibles. Expulsa el calor hacia el exterior solo con las rejillas que están ubicadas en la parte de atrás. ¿Es suficiente? La verdad es que sí; nunca he tenido problemas de calentamiento al usarlo. Suele funcionar con una temperatura de 40 °C y puede subir hasta 80° al llevarlo al máximo.

Tiene un sistema de refrigeración llamado «MSC 2.0» que utiliza un ventilador para tomar aire frío desde abajo del mini PC y sacar aire caliente por un lateral. ¡Es así de simple! Este diseño minimalista con pocas hendiduras permite un funcionamiento silencioso, incluso durante momentos de alta exigencia.

Sí que se puede llegar a escuchar el ventilador, pero es tan bajo el sonido que queda oculto entre los otros ruidos de la habitación. Como mucho, produce unos 35 dB de ruido que equivalen a una conversación en voz baja.

Cabe aclarar que la parte de abajo del Beelink EQ13, que tiene una tapa agujereada para airearse, está protegida por una malla anti-polvo que evita los problemas relacionados con la suciedad. Además, tiene unos «pies» que lo elevan ligeramente de la mesa, lo que crea el espacio necesario para la circulación de aire. Queda claro que Beelink ha pensado en todo al diseñar este mini PC.

La otra gran novedad del Beelink EQ13 es que no trae una fuente de alimentación externa, ya que la tiene integrada en su cuerpo. En la caja, solo incluye un cable HDMI y un cable de alimentación simple con clavija europea. De la misma forma que una PS4, por ejemplo, este mini PC solo requiere que le conectes un cable para encenderlo. ¡No tendrás que lidiar con adaptadores externos!

En cuanto a los puertos, en la cara frontal posee dos puertos ultra-veloces para la transferencia de datos (hasta 10 Gbps): uno USB-C y otro USB-A 3.2. Además, tiene un jack de 3.5 mm para conectarle auriculares o altavoces. Allí mismo está su botón de encendido y un pequeño indicador LED. Atrás, encontrarás otros dos puertos USB-A 3.2, un puerto USB-A 2.0 (hasta 480 Mbps), un par de entradas HDMI 2.0 para conectarlo a hasta dos monitores en 4K /60 Hz, un par de entradas Ethernet para conectarlo a redes gigabit cableadas y la entrada de corriente.

Dicho sea de paso, en el interior posee una tarjeta Intel AX101 M.2 2230 dedicada a la conectividad inalámbrica que le confiere WiFi 6 y Bluetooth 5.2. Ambas conectividades nos han funcionado bien, sin problemas.

Hardware modesto para un consumo bajísimo

El Intel N200 es el procesador que lleva este Beelink EQ13. En términos de rendimiento, es casi igual al Intel N100 que lleva su antecesor, pero con una mejora significativa en la gráfica integrada (0,74 vs. 0,3 TFLOPS, según datos de Nanoreview). Pero a pesar de esta mejoría, la verdad es que sigue sin ser un ordenador apto para juegos relativamente modernos.

No viene con DDR5 a 4800 MHz como el Beelink EQ12, sino con 16 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz. Es un recorte razonable si estuviéramos hablando de RAM Dual channel (donde se ha demostrado que la diferencia entre DDR4 y DDR5 no es muy grande), pero es que el Beelink EQ13 sigue teniendo una sola ranura para la memoria RAM. Por tanto, su rendimiento es un poco inferior comparado con el modelo anterior. Y por cierto, no puedes instalarle RAM DDR5.

Por otro lado, trae un SSD M.2 2280 de 500 GB tipo SATA, pese a que tiene dos ranuras SSD compatibles con NVMe. Este es otro downgrade, pues sus velocidades máximas de lectura y escritura se sitúan cerca de los 500 MB/s, mientras que el Beelink EQ12 con su SSD NVMe alcanza velocidades superiores a los 800 MB/s.

Ahora bien, dejando de lado los tecnicismos, la verdad es que no notamos una diferencia en potencia palpable entre el EQ13 y el EQ12. Al navegar por Internet, hacer trabajos de ofimática y reproducir vídeos, el rendimiento del Beelink EQ13 ha sido excepcional. Funciona fluido, rápido y silencioso. También va muy bien con juegos viejos y 2D, pero no con juegos 3D de generaciones recientes (como mucho puede con juegos de PS2 y Wii).

Juegos de baja carga gráfica, como el LoL, los mueve muy bien en 1080p a 90 FPS, pero no puede con títulos como Fortnite. Por otra parte, es importante mencionar que soporta tecnologías modernas de reproducción multimedia, como el formato AV1, HDR10, audio 7.1, Dolby, DTS, entre otros. Eso significa que es ideal para el uso de plataformas como Kodi, Stremio, Plex, etc.

Pero lo mejor del Beelink EQ13 es que puede hacer todo lo anterior dicho con un consumo energético muy bajo. Su procesador tiene un TDP de 6 W y, con tareas básicas, consume unos 15 W en promedio. En nuestras pruebas de estrés, el consumo no ha superado los 25 W, lo cual es increíble. Tenerlo encendido todo el día te costará apenas 1 euro al mes aproximadamente, considerando un precio de 15 céntimos por kW.

¿Merece la pena el mini PC Beelink EQ13?

El Beelink EQ13 es un PC de tamaño compacto con un funcionamiento eficiente, silencioso y fluido. Aunque podría tener mejores tecnologías de memoria como lo demostró el EQ12, su combinación de procesador Intel N200, RAM DDR4 de 16 GB y almacenamiento SSD SATA de 500 GB es adecuada para asegurarte un rendimiento impecable en tareas de ofimática y reproducción multimedia.

Gracias a su bajo consumo de 15 W en promedio, puedes dejarlo encendido todo el día y solo te costará 1 euro al mes en la factura de la luz. Así pues, es perfectamente apto como PC de oficina y servidor multimedia, o incluso como consola de juegos antiguos.

Si necesitas un ordenador para cosas básicas, a día de hoy no le veo sentido comprar una torre, que consume un montón y ocupa mucho espacio, existiendo mini PCs como el Beelink EQ13 que es súper compacto y eficiente, y solo vale 241 €. Siendo consciente de sus limitaciones, vale mucho la pena.