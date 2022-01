La tienda oficial de Xiaomi España en AliExpress ha tirado la casa por la ventana, lanzando tres ofertas brutales. No solo han rebajado la mejor tablet del catálogo de Xiaomi (y de todo Android en realidad) y su smartphone 5G más económico, sino que además te regalan un Xiaomi Mi Box S si compras el Xiaomi 11 Lite 5G en oferta. ¡Se volvieron locos! A continuación, te damos más detalles para que aproveches estas ofertas que sin dudas son las mejores de lo que va del año.

El genial Xiaomi 11 Lite 5G NE y Android TV con 4K para tu tele por 338,99 €

El Xiaomi 11 Lite 5G NE es uno de los smartphones que más nos gusta recomendar porque es precioso, tiene un rendimiento fenomenal y no es para nada caro. Si no fuera por su precio de gama media, cualquiera te creería si le dijeras que es el último buque insignia de Xiaomi.

Es muy cómodo de usar por lo delgado que es (6,8 mm), su pantalla AMOLED es un espectáculo y saca fotos muy buenas con su cámara triple de 64 MP. Normalmente, cuesta 399,99 €, pero con el cupón AEWS9 te queda en 338,99 € y te llevas gratis un Xiaomi Box S (valorado en 70 €) usando este botón:

Características Xiaomi 11 Lite 5G NE Dimensiones y peso 160,5 x 75,7 x 6,8 mm. 158 gramos. Pantalla 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, frecuencia de actualización de 90 Hz, ratio 20:9, densidad de 402 ppi, HDR10+ y Dolby Vision. Procesador Qualcomm Snapdragon 778G con gráfica Adreno 642L. RAM 6 / 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 64 / 128 GB en formato UFS 2.2. Cámara trasera Principal de 64 MP con f/1.8 y PDAF.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y visión de 119º.

Macro de 5 MP con f/2.4 y AF. Cámara frontal 20 MP con f/2.2. Conectividad y extras WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS + GLONASS + BDS + Galileo, USB-C, altavoces estéreo, sensor de huellas óptico, conector de infrarrojos y más. Batería 4250 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 11 basado en MIUI 12.

Xiaomi Pad 5, la mejor tablet en calidad – precio, ahora por 337,99 €

¿Quieres una tablet Android que sea tan buena o mejor que un iPad? Aquí la tienes. Con su pantalla de 2.5K y 120 Hz, potencia de gama alta, gran sonido y diseño ultrafino, la Xiaomi Pad 5 no tiene rival actualmente en el terreno de las tablets. ¡Es una bestia!

Si la quieres para trabajar, jugar o ver vídeos, este es el momento de llevártela. Con el cupón AEWS9 puedes conseguir su versión de 6 + 128 GB por 337,99 € (antes 399,99 €) o la versión de 6 + 256 GB por 381,99 € (antes 449,99 €). Usa este botón para aprovechar la oferta:

Características Xiaomi Pad 5 Dimensiones y peso 254,69 x 166,25 x 6,85 mm. 511 gramos. Pantalla 10,9″ con resolución WQHD+ (2560 x 1600 píxeles), panel IPS LCD, ratio 16:10, Dolby Vision, True Tone, HDR10, relación de contraste 1500:1, 275 ppi, certificación TÜV Rheinland, frecuencia de actualización táctil de 240 Hz y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 860 de 7 nm con 8 núcleos (hasta 2,96 GHz) y una gráfica Adreno 640 (hasta 675 MHz). RAM 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB / 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera 13 MP, puede grabar hasta en 4K a 30 FPS. Cámara frontal 8 MP, puede grabar hasta en Full HD a 30 FPS. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda (2X2 MIMO), Bluetooth 5, sonido envolvente de 4 altavoces con Dolby Atmos y compatible con lápiz óptico Stylus. Batería 8720 mAh con carga rápida de 33 W. Incluye cargador de 22,5 W. La batería no es extraíble. Sistema operativo MIUI 12.5 for Pad con Android 11.

El POCO M3 Pro 5G más barato que nunca: solo 156,99 €

¿Aún no has dado el salto al 5G? No tienes que invertir mucho dinero para hacerlo. El POCO M3 Pro 5G vale lo mismo que un gama baja y usa el poderoso procesador Dimensity 700 con módem 5G integrado. Aparte, tiene una pantalla de 90 Hz estupenda y una batería gigante de 5000 mAh que soporta carga rápida de 18 W. Es muy completo para su precio.

¿Pero cuánto vale? 179,99 € (4 + 64 GB) o 199,99 € (6 + 128 GB). Ahora bien, si usas el cupón AEWS9 te lo llevas por 156,99 € (4 + 64 GB) o 176,99 € (6 + 128 GB) usando este botón:

Características POCO M3 Pro 5G Dimensiones y peso 161,81 x 75,34 x 8,92 mm. 190 gramos. Pantalla 6,5 pulgadas, Full HD+ (2400 x 1080 píxeles), relación 20:9, panel IPS LCD con 400 nits de brillo, tasa de refresco adaptativa de hasta 90 Hz y Corning Gorilla Glass 3. Procesador MediaTek Dimensity 700 con gráfica ARM Mali-G57 MC2. RAM 4 y 6 GB LPDDR4x. Almacenamiento 64 GB y 128 GB (en formato UFS 2.2) ampliable con microSD hasta 512 GB. Cámara trasera Triple: sensor principal de 48 MP con f/1,79 + sensor macro de 2 MP con f/2,4 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2,4. Cámara frontal 8 MP con f/2,05. Conectividad USB tipo-C, Dual-SIM 5G, WiFi de doble banda, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, jack de 3,5 mm, radio FM, lector de huellas lateral y emisor de infrarrojos. Batería 5000 mAh con carga rápida a 18 W. Sistema operativo MIUI 12 con Android 11.

Es importante que sepas que estas ofertas terminan el 15 de enero y el envío de lo que compres se hace desde el almacén en España de la tienda. ¡Aprovecha!