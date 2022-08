A pesar de que el surf de remo o SUP (Stand Up Paddle) no es uno de los deportes más populares en el mundo, la tabla de paddle surf hinchable de la marca Mesuvida se ha convertido en uno de los productos más vendidos en Hekka. Según la propia tienda, han vendido miles de estas tablas por su excelente calidad y precio asequible. Y es que, además, es una tabla genial no solo para practicar surf de remo, sino también para pescar, hacer yoga, practicar kayak, navegar por aguas tranquilas, etc. ¡Es muy polivalente!

Mesuvida: la tabla de SUP hinchable con bomba, mochila de viaje y modo kayak

Mesuvida: la tabla de SUP hinchable con bomba, mochila de viaje y modo kayak

La tabla Mesuvida de surf de remo está hecha de material 100% ecológico de PVC, libre de contaminantes. Además, es muy resistente debido a que su núcleo tiene material reforzado «Drop-Stitch» y su cubierta es de EVA.

Mide 320 centímetros de largo, 81 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. Gracias a ello, puede soportar una carga de hasta 160 kilogramos. Eso sí, hay que resaltar que es bastante ligera, lo cual permite hacer giros rápidos sin mucho esfuerzo.

Ten en cuenta que es una tabla inflable. De hecho, incluye su propia bomba de alta presión de doble carrera con manómetro para llenarse fácilmente a 15 PSI. También trae dos palas de aluminio ajustable, una correa de seguridad, un kit de reparación, una mochila, dos aletas laterales y una aleta central extraíble. ¡Es completísima!

Lo que más nos gusta de esta tabla es que se puede adaptar a distintos usos. Su quilla principal permite usarla en mares y lagos, aunque también tiene otras quillas para navegar por aguas diferentes. Además, sus remos desmontables de 4 piezas y arandelas de acero en D, hacen posible convertir esta tabla de surf de remo en una tabla para hacer kayak.

