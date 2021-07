Las ofertas en internet son trenes que no puedes dejar pasar. Hay muchas a lo largo del año, pero pocas son tan aprovechables como la que te traemos en estas líneas. La oferta es un Amazon Kindle rebajado y una promoción de Kindle Unlimited.

Piénsalo, puedes leer todos los libros que quieras y de manera instantánea con este dispositivo electrónico. Con el verano se presenta una época perfecta para practicar esta actividad tan relajante: leer en la playa, descansando en una hamaca o en una terraza aprovechando el frescor de la noche.

Oferta del Amazon Kindle y una suscripción de Kindle Unlimited

La compañía líder en el comercio electrónico ha lanzado esta oferta que no tiene fecha límite de caducidad, pero que evidentemente no estará activa toda la vida. Lleva poco tiempo vigente, por lo que es el momento perfecto para hacerte con este libro electrónico.

Accediendo a esta oferta, tendrás un Amazon Kindle por un precio rebajado de 74,99 €. Normalmente te puede costar unos 90 €, por lo que son 15 de descuento. Como siempre en Amazon, tendrás envío gratis y en 24 horas.

No solo te vas a llevar un ebook rebajado, sino que la oferta incluye otra ventaja. Para aprovechar el libro electrónico, podrás disfrutar de 3 meses gratis en Kindle Unlimited, que entran en el mismo precio de la promoción.

Este servicio permite leer todos los libros de Amazon que quieras sin ningún tipo de límite, además de leerlos totalmente gratis. Estos meses de promoción equivalen a un ahorro de 23,97 €, por lo que es una oportunidad irrechazable. Eso sí, la renovación de la suscripción es automática, así que ten cuidado con eso.

¿Merece la pena comprar este Amazon Kindle?

Te preguntarás si la oferta es motivo suficiente para comprarte este Amazon Kindle y hacer la inversión correspondiente. Es por eso que vamos a comentarte algunas características de este ebook.

El Amazon Kindle cuenta con una pantalla de 6 pulgadas, una resolución de 167 píxeles por pulgada y sin reflejos, pero con luz integrada cuando haya oscuridad. Eso sí, no emite directamente a los ojos, por lo que no afectará a tu vista. No te preocupes por el agua del mar, cuenta con resistencia IPX8.

Para almacenar libros, contará con 8 GB de memoria, espacio más que suficiente para una gran cantidad de libros. También cuenta con conectividad Wi-Fi, con la que puedes enviar tus propios libros o archivos PDF al dispositivo.

A modo de interfaz cuenta con varias opciones, como la posibilidad de subrayar líneas, buscar el significado de una palabra o cambiar el tamaño y el tipo de la letra. Tampoco tendrás problema con la autonomía, gracias a la pantalla de tinta electrónica y a la solvente capacidad de la batería.

¿Qué te parece esta oferta del Amazon Kindle con 3 meses gratis de Kindle Unlimited? ¿Te lo vas a comprar?