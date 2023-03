5 móviles en las ofertas de primavera de Amazon que te encantarán

El cambio de estación es evidente y con ello, también se abren ofertas de oportunidad que nadie debería perderse. Justamente, Amazon se encuentra realizando descuentos interesantes, aprovechando la temporada, sobre todo en los móviles inteligentes.

Si estás interesado en conseguir un nuevo móvil Android a buen precio y sin que esto signifique pérdida en su calidad, entonces te conviene sacarle provecho a las ofertas del momento en Amazon. A continuación, conocerás los mejores 5 móviles que se encuentran entre las ofertas de primavera que Amazon tiene preparado en este 2023. ¡Vamos allá!

Samsung Galaxy M13, la opción más barata y con una batería que no decepciona

Dentro de las ofertas, no podía faltar la serie Galaxy M de Samsung, siendo parte de los móviles más vendidos en Amazon gracias a sus precios asequibles y además, por tener baterías de larga duración, aun tratándose de móviles de gama media-baja.

Pues bien, en estas ofertas de primavera puedes conseguir el Samsung Galaxy M13 a un precio de tan solo 129 euros (teniendo en cuenta la rebaja de promoción de un 38% de su precio original en la tienda virtual). Sabiendo de antemano que este móvil posee pantalla Full HD+ así como una batería de 5000 mAh que aumenta su duración comparada con otros modelos, un precio que ni siquiera llega a los 150 euros es una ganancia completa.

Dentro de las otras características que hacen atractivo al Samsung Galaxy M13 puedes encontrar su cámara de tres sensores y de 50 MP. A esto se le suma su almacenamiento interno de 64 GB, que además puede ampliarse hasta 1 TB a través de tarjetas microSD. Se encuentra disponible en Amazon.

OPPO A57s, la versión mejorada del OPPO A57 a precio de oportunidad

Si el rendimiento de los móviles OPPO es de tu agrado y deseas apostar por alguno de sus modelos a un precio menor a los 200 euros, entonces esta es tu oportunidad. El OPPO A57s se encuentra entre las ofertas de primavera de Amazon a un precio de tan solo 167 euros con rebaja del 20%.

Sin dejar de ser un móvil de gama media-baja, el OPPO A57s tiene un buen desempeño soportando apps y juegos en su mayoría, a pesar de tener un procesador no tan moderno como lo es el Helio G35. De la misma forma, promete una duración larga de su batería al tener 5000 mAh junto a una carga rápida de 33 W junto a su sistema de protección contra sobrecargas.

Sin dejar de mostrar características decentes, tiene una RAM de 4 GB, así como 128 GB de almacenamiento. La pantalla HD+ no decepciona, mientras que su cámara trasera viene con doble lente y 50 MP, siendo que la frontal a cargo de las selfies posee 8 MP.

Samsung Galaxy M33 5G, más barato que otros modelos con sonido Dolby Atmos

Si antes de entrar en las ofertas de primavera ya se consideraba a este móvil como uno de los más baratos dentro del mercado, entonces ahora es una ganga invaluable. El Samsung Galaxy M33 5G no solo es económico, sino que, además, sorprende con características que pocas veces consigues a precios menores a los 300 euros.

Entre ellos: 6 GB de RAM, pantalla Full HD+, cámara de cuatro lentes de 50 MP, así como la posibilidad de soportar sin problemas sonido Dolby Atmos, rasgo más resaltante en este modelo. Dentro de las ofertas de primavera lo puedes conseguir por tan solo 239 euros, teniendo una rebaja del 33% de su precio original. ¿Te lo vas a perder?

Xiaomi Redmi Note 10 Pro, gran cámara y gran batería a precio de regalo

Aunque el Redmi Note 10 Pro sea un móvil del 2021 y tenga ya su tiempo establecido en el mercado, no deja de ser una gran opción gracias a sus diferentes especificaciones. Siendo la mejora del Redmi Note 10, destaca por diferentes características que aun a día de hoy lo convierten en una opción más que vigente.

Empezando por su pantalla AMOLED de 120 Hz, la cual lo dota de una fluidez similar al de los móviles de gama alta. La misma se rodea por un diseño llamativo que continúa llamando la atención por sus efectos de degradado. Su respuesta táctil de 240 Hz le confiere una rapidez más que aceptable.

Por otro lado, su cámara de cuatro lentes de 108 MP saca fotografías increíbles con una nitidez satisfactoria en ambientes de buena luz, aunque flaquee a la hora de grabar y no se desempeñe del todo bien en sitios oscuros.

De cualquier forma, sigue siendo una buena oportunidad de compra, sabiendo que cuesta 239,90 euros (con rebaja de oportunidad del 25%) teniendo 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Buena batería (5000 mAh), buen procesador (Snapdragon 732G) y buen rendimiento para abrir cualquier app. ¡No te lo pierdas!

Samsung Galaxy S23 Ultra, la cereza del pastel

Otra oportunidad que no se debe desaprovechar es la oferta de un 11% de descuento en el nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra, uno de los modelos de la más reciente serie de móviles auspiciado por Samsung. Si bien, en varios rasgos no se diferencia mucho de su antecesor, ha adoptado novedades en cuanto a procesador y calidad de fotografías que antes no estaban en el panorama de Samsung.

Por esto nos referimos a su procesador Snapdragon 8 Gen 2, el más reciente de Qualcomm, así como un sensor de 200 MP en su cámara trasera, incluyendo el sensor ISOCELL HP2, además del apreciado aumento máximo de hasta 100x.

El lápiz óptico S-Pen viene incluido en esta versión específica de los buques insignia de Samsung este año. Y es cierto que por tratarse de lo mejor que ofrece la compañía, tiene un precio intimidante. No obstante, gracias a la oferta de primavera, se puede aprovechar el descuento dentro de su precio (1409 euros) para disfrutar de un móvil de gama alta que se mantiene compitiendo fuertemente con las demás compañías de peso en el mundo.

Por supuesto que, además de estos móviles, muchos otros modelos se encuentran en oferta de primavera en Amazon. Si quieres conocer cuáles son o no te convencen los que ya vistes en este artículo, entonces puedes acceder al catálogo completo a continuación.

¿Ya decidiste cuál oferta aprovecharás en esta primavera?