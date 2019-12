Una de las tradiciones navideñas más importantes es la decoración del hogar, es parte de lo que hace diciembre tan especial. Lo más divertido es hacer el arbolito, el Nacimiento y llenar la casa de luces.

Sin embargo, así como te prepararas para la Navidad adornando tu hogar, también puedes adornar tu móvil con hermosos temas y fondos de pantalla de Navidad. Si quieres ahorrarte la molesta tarea de tener que buscar tú mismo, nosotros te ofrecemos los mejores fondos de pantalla navideños para tu móvil ¡No te los puedes perder!

Los 5 mejores fondos de pantalla navideños para tu móvil

Estos fondos de pantalla son de alta resolución, por lo que no debes preocuparte por la calidad de la imagen. Verás que hemos seleccionado fondos de pantalla navideños para todos los gustos, por lo que seguramente al menos uno encajará con tu personalidad.

Si quieres probar alguno en tu móvil, solo debes seguir el link de descarga y guardar la imagen en tu móvil. A continuación, ve a la galería del móvil y selecciona la imagen como fondo de pantalla de inicio.

1. Fondo de pantalla de Árbol de Navidad con colores

Este fondo de pantalla para móviles es un conjunto de estrellas de colores que toman la forma de un árbol de Navidad. Además, al frente puedes notar una vela encendida, lo que hace que esta imagen transmita una sensación cálida y al mismo tiempo con un contraste bastante llamativo.

Descargar| Fondo navideño, Árbol de Navidad.

2. Fondo de pantalla para los amantes de los gatos y la Navidad

Este fondo de pantalla es perfecto si, además de la Navidad, te gustan los felinos. En ella puedes ver a un gatico cantando villancicos.

Descargar| Fondo navideño, gatico de Navidad.

3. Fondo de pantalla inspirado en el Trineo de Santa

En la Nochebuena, Santa recorre el planeta en su trineo, llevando regalos a todos los hogares. Esta imagen lo representa muy bien.

Descargar| Fondo navideño, Trineo de Santa.

4. Fondo de pantalla con un copo de nieve

Este fondo de pantalla es muy elegante, combina la simetría y perfección de los copos de nieve con colores que hacen un buen contraste. Perfecto si prefieres que tu móvil luzca con estilo, sin importar la época.

Descargar| Fondo navideño, copo de nieve.

5. Fondo de pantalla con un muñeco de nieve mágico

Para quienes todavía guardan bonitos recuerdos de su infancia en Navidad, qué mejor cosa que jugar con un muñeco de Nieve.

Descargar| Fondo navideño, muñeco de nieve.

Más fondos de pantalla para escoger

Si no has quedado conforme con los fondos de pantalla que te presentamos arriba, no hay problema. Aquí te dejamos una extensa lista con otros temas navideños para cambiar la apariencia de tu móvil. Demás está decir que son totalmente gratis, por lo que no tienes de que preocuparte.

Pero, si prefieres algo fuera de lo común, también puedes probar estos hermosos fondos navideños animados en 3D. Y si eres fanático de las películas de Disney, entonces no te puedes perder estos asombrosos fondos de pantalla con los que podrás personalizar tu móvil. Incluye fondos del Rey León, Star Wars, Stitch y muchos más. ¿A qué esperas para probarlos?