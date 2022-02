El Black Shark 4 Pro ya está disponible en Europa de forma oficial, así que es momento oportuno para recordar por qué es uno de los mejores smartphones de la actualidad. Y es que, aunque el nombre Black Shark te suene a gaming, este Black Shark 4 Pro está diseñado tanto para gamers como para usuarios que necesiten un móvil rápido en todos los sentidos. ¡Es ideal para todos los gustos!

¿Necesitas un móvil con carga ultrarrápida? El Black Shark 4 Pro se carga a 120 W. ¿Quieres que tenga la mejor pantalla del mercado? Utiliza un panel AMOLED de 144 Hz. ¿Requieres un móvil potente para juegos y tareas exigente? Esta bestia monta el Snapdragon 888 con hasta 12 GB de RAM. Y para no hacerte más spoilers de lo que viene, veamos de una vez las 5 razones por las que el Black Shark 4 Pro es de los mejores móviles que puedes comprar ahora mismo.

Por cierto, al final del artículo te dejamos una oferta para que lo compres más barato en Amazon o en su tienda oficial.

El Black Shark 4 Pro es de las mejores compras que puedes hacer por estas 5 razones

No hay muchos teléfonos en el mercado tan buenos y completos como el Black Shark 4 Pro. Y que cuesten menos de 550 € teniendo un procesador de gama alta de Qualcomm, aún menos. ¿Las razones que lo demuestran? Las tienes a continuación.

Su pantalla AMOLED es una delicia: la más fluida del mercado

La tasa de refresco de la pantalla del Black Shark 4 Pro es la más alta jamás vista en un móvil. Es de 144 Hz, lo que significa que muestra 144 imágenes por segundo. Eso hace que todo en el móvil, desde la interfaz hasta la reproducción de vídeos y juegos, se vea extremadamente fluido y suave. Cuando lo pruebes, no querrás volver a usar una pantalla con menor tasa de refresco.

Este panel AMOLED de 6,77 pulgadas tiene un buen equilibrio entre fluidez y calidad de imágenes. Funciona con una resolución Full HD+ de 2340 x 1080 píxeles, un brillo altísimo de 1300 nits (nivel máximo), HDR10+, cobertura del 100 % de la gama de color DCI-P3 y protección integrada para los ojos. En pocas palabras, ¡es una pasada!

Tiene todo lo que el gamer (y cualquier persona) necesita

¿Eres gamer? Entonces debes saber que la tasa de refresco de este móvil se adapta a los FPS de los juegos (cambia de 144 Hz a 120, 90 o 60 Hz) automáticamente para mostrar los gráficos de la mejor manera posible y sin consumir batería de más.

Además, cuenta con una frecuencia de muestreo táctil de hasta 720 Hz que proporciona al Black Shark 4 Pro el menor retardo táctil del mercado, de solo 8,3 ms (con varios dedos), para que puedas jugar con una velocidad de respuesta prácticamente instantánea. Esto te dará una gran ventaja en juegos que requieran rapidez y precisión para ganar, como en los shooter COD Mobile, Fortnite o PUBG Mobile.

Hablando de ventajas, el Black Shark 4 Pro tiene en su cuerpo gatillos retráctiles magnéticos (que puedes mapear) para jugar más cómodo y brindarte una experiencia de consola portátil. Cuando no los estás usando, estos gatillos se esconden dentro del móvil. Genial, ¿no?

Y potencia tiene de sobra. Usa el bestial procesador Snapdragon 888 con hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en los formatos de memoria más rápidos que hay en este sector (LPDDR5 y UFS 3.1, respectivamente). Aparte, tiene en su interior un avanzado sistema de refrigeración líquida de dos capas que reduce hasta 18 °C la temperatura global del móvil para evitar que se ralentice por sobrecalentamiento.

También hay que destacar que esta bestia ofrece 5G dual (NSA/SA) y WiFi 6E con un diseño de la antena en «X» y conmutación inteligente, lo que te asegura que siempre disfrutarás de las velocidades más rápidas y estables posibles en cualquier lugar. ¡Di adiós al lag y a los vídeos en baja resolución!

Se carga por completo en 14 minutos

¿Te da ansiedad ver cómo la batería baja rápidamente y tarda horas en cargarse? Olvídate de ese problema con el Black Shark 4 Pro. Usa una batería enorme de 4500 mAh distribuida en dos celdas para cargarse más rápido. ¿Qué tan rápido? Utilizando su cargador de 120 W puede cargarse de 0 a 100 % en apenas 14 minutos. Es la carga más veloz que hemos visto en un móvil. Por cierto, el Black Shark 4 Pro te garantiza una autonomía de todo 1 día con un uso normal y juegos.

Es el móvil con mejor sonido del mundo, según DxOMark

Algo que no se dice mucho del Black Shark 4 Pro es que sus altavoces duales estéreo ofrecen la mayor calidad de sonido proveniente de un móvil. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos de DxOMark. El secreto de estos altavoces es su certificación DTS Ultra X, su diseño de doble simetría lineal y su cavidad de sonido de gran tamaño. Y si no te gusta escuchar las cosas por los altavoces, el Black Shark 4 Pro tiene un jack de 3.5 mm para que lo uses con tus auriculares preferidos.

Su relación calidad / precio es de las mejores en esta gama

Pese a ser un dispositivo ultrapotente con las mejores especificaciones del mercado, el Black Shark 4 Pro en su versión más básica no pasa de los 550 €. Si lo comparas con otros smartphones similares (como el Lenovo Legion Phone Duel 2 de 800 €, el RedMagic 6 de 600 € o el ASUS Rog Phone 5s de 915 €), te darás cuenta de que es el móvil gamer con la mejor relación calidad / precio actualmente, sobre todo si aprovechas su oferta de lanzamiento.

Llévate el Black Shark 4 Pro con sus auriculares a un precio ridículo

Desde el 25 de febrero, te puedes llevar el Black Shark 4 Pro en Amazon por 529 € (8 + 128 GB) o 619 € (12 + 256 GB), lo que representa un descuento de 50 € y 60 €, respectivamente. Usa el siguiente botón para aprovechar la oferta:

Igualmente, en la tienda oficial lo puedes conseguir a un bajo precio con el cupón de 30 € de descuento que te dan tras registrarte usando este botón:

También están de oferta sus auriculares oficiales Black Shark JoyBuds con baja latencia de 30 ms. Los puedes comprar en Amazon por 29,99 € (antes 59,99 €) con el cupón 2ZFOJI5A (válido solo para los 100 primeros pedidos) y este botón: