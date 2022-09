Ante el crecimiento de nuevas plataformas de vídeo como TikTok y Twitch, YouTube ha comenzado a probar cosas nuevas para mantenerse vigente. Hace dos años estrenaron YouTube Shorts para competir con TikTok y hace ya un año quitaron el contador de «No me gusta» para evitar la toxicidad en la plataforma. Eso sí, el botón de «No me gusta» sigue estando presente en la aplicación, aunque no sirve para nada según un nuevo estudio de Mozilla (sí, viene de la compañía que está detrás del navegador Firefox).

En teoría, el botón de «No me gusta» es la manera más directa que tiene un usuario en YouTube de decirle al algoritmo que no le recomiende más vídeos de ese estilo o canal. Sin embargo, la investigación de Mozilla demostró que el botón de «No me gusta» de YouTube es ineficaz contra las malas recomendaciones. Y para colmo, el botón de «No me interesa» que se supone que sirve para evitar que YouTube te recomiende vídeos que no te gustan, tampoco funciona.

Los botones de «No me gusta» y «No me interesa» de YouTube no afectan tanto al algoritmo, ¿hay alternativas?

Para este estudio, Mozilla usó la extensión de código libre RegretsReporter que recopila información sobre las recomendaciones de YouTube de miles de usuarios. Los resultados fueron desalentadores: el botón de «No me gusta» solo evitó un 12 % de las recomendaciones de vídeos no deseados. Por cierto, Mozilla entiende como vídeo no deseado cualquier contenido que se parezca o sea similar a otro que rechazaron previamente (utilizan aprendizaje automático para ello).

La investigación se repitió con los botones de «No me interesa», «No recomendar el canal» y «Quitar del historial de reproducciones», y los resultados no fueron mucho mejores. A pesar de que con ciertos botones hay mejoras, YouTube seguía permitiendo ver más de la mitad de las recomendaciones similares a lo que el usuario dijo que no le interesaba. Aquí te hacemos un resumen del rendimiento de cada uno de estos botones al bloquear recomendaciones indeseadas:

No me gusta : bloquea el 12 % de las malas recomendaciones.

: bloquea el 12 % de las malas recomendaciones. No me interesa : bloquea el 11 % de las malas recomendaciones.

: bloquea el 11 % de las malas recomendaciones. Quitar del historial de reproducciones : bloquea el 29 % de las malas recomendaciones.

: bloquea el 29 % de las malas recomendaciones. No recomendar el canal: bloquea el 43 % de las malas recomendaciones.

El botón «No recomendar el canal» es el más efectivo para bloquear contenido indeseado en YouTube

En resumen, la mejor manera de entrenar al algoritmo de Google para evitar el contenido que no quieres ver, es pulsar los tres puntos verticales sobre un vídeo que no te gusta y presionar en «No recomendar el canal». Verás mucho menos vídeos indeseados que con los botones «No me gusta» o «No me interesa», aunque seguirás viéndolos de todas maneras. Para más información, puedes leer el estudio completo de Mozilla desde el siguiente enlace:

Fuente | Mozilla Foundation