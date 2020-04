A pesar de ser la plataforma de vídeos en Internet por excelencia, YouTube no para de añadir nuevas características para llegar a muchos más usuarios. La red social de Google incorporó hace poco las historias al estilo de Instagram y ahora quiere robarle un pedazo del pastel a TikTok con la nueva característica Shorts.

De acuerdo a The Information, Shorts es un formato de vídeos cortos que Google planea añadir a la app de YouTube para móviles (Android e iOS) a finales de este año. Estos vídeos serán muy similares a los de TikTok y estarán disponibles en un nuevo feed (flujo de contenido) de la app. Descubre más sobre los Shorts de YouTube a continuación.

Así será Shorts, los vídeos cortos de YouTube estilo TikTok

Contrario a lo que hizo Instagram con Reels, YouTube no lanzará la nueva característica Shorts como una app independiente. Los nuevos vídeos cortos de YouTube estarán en la app oficial de la plataforma para aprovechar la gran base de usuarios que esta tiene. Eso sí, estarán en una sección aparte de los vídeos habituales, desde la cual los usuarios podrán ver varios de estos vídeos cortos en un flujo de contenido e interactuar con ellos mediante comentarios, me gusta, etc.

Una de las cosas de TikTok que más llama la atención de los usuarios es la música de fondo de los vídeos cortos. Por ello, para competir seriamente con la app china, YouTube pondrá a disposición de los creadores el catálogo de música licenciada de la plataforma para los vídeos de Shorts. De cualquier forma, según la fuente, esta nueva característica de YouTube llegará a finales del presente año, así que aún tenemos que esperar para ver si realmente competirá con TikTok.

YouTube también se prepara para recordarte que debes dormir

Por otra parte, Shorts no será la única nueva característica que estrenará YouTube pronto. Desde XDA-Developers reportan que la versión 15.13.33 de la app de YouTube para móviles contiene evidencias de una nueva función que permitirá a los usuarios establecer recordatorios para dormir. Según la fuente, esta función será como una especie de alarma que saltará en las noches para recordarte que debes dejar de ver vídeos e irte a dormir.

Por supuesto, los usuarios serán los que establecerán estos recordatorios según su rutina diaria. Además, si el recordatorio te pilla viendo un vídeo, tendrás la opción de omitirlo hasta que termine lo que están viendo. Estos recordatorios se podrán configurar desde los ajustes generales de la app, aunque todavía Google no ha confirmado que lanzarán esta función. Así que, de momento, solo podemos esperar a que, tanto los recordatorios como Shorts, lleguen pronto a YouTube.