Huawei lleva años liderando la fotografía móvil. Y gran parte del éxito que ha logrado el fabricante chino en este apartado se debe a su colaboración con Leica. Esta fructífera relación nos brindó terminales que parecían más cámaras réflex que smartphones como los Huawei Mate 40 Pro+ y P50 Pro.

Pero ahora, hay otra marca china que quiere convertirse en el nuevo rey de la fotografía móvil. Aprovechando que el contrato de Huawei y la marca de ópticas finaliza este 31 de mayo, Xiaomi ha logrado un acuerdo con Leica para colaborar en el diseño de las cámaras de sus móviles. Con ello, la marca china pretende robarle el trono a Huawei y conquistar el ranking de DxOMark. ¿Lo logrará? Acompáñanos a descubrirlo.

El fundador y CEO de Xiaomi, Lei Jun, ha sido el encargado de revelar el acuerdo que su marca ha logrado con Leica para mejorar la cámara de sus móviles. Según un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el directivo informó que Xiaomi ha confiado en Leica por su incuestionable trayectoria dentro del ámbito fotográfico mundial, tanto en el apartado de las ópticas como en el procesamiento de imágenes.

Además, todo parece indicar que una de las características que espera mejorar Xiaomi al colaborar con Leica es la fotografía nocturna. Para Jun, actualmente los flagship están logrando excelentes resultados al tomar fotos de noche a expensas mejorar significativamente la iluminación. Sin embargo, Xiaomi quiere llevar esto mucho más allá al ofrecer una «sensación de noche» y que no solo parezcan escenas exageradamente iluminadas.

I know many of you are curious about why we partnered with @leica_camera and how both companies work together to elevate the mobile photography experience to new heights. There's definitely a lot to talk about, and I'm thrilled to share my thoughts with you. pic.twitter.com/vDmHiTNbL5

— leijun (@leijun) May 23, 2022