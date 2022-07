La Xiaomi Smart Band 7 es una de las pulseras de actividad más completas del mercado. Es algo que aplica tanto en su versión estándar como en la nueva Xiaomi Band 7 Pro, pero se acaba de quedar sin una funcionalidad.

Según el propio fabricante, la Xiaomi Smart Band 7 ya no tendrá disparador de cámara, una de sus funciones más geniales. ¿A qué viene esta decisión? ¿Por qué Xiaomi quita funciones en vez de agregar nuevas?

Xiaomi quita el obturador de cámara de su Smart Band 7 porque «no se usa»

Durante los últimos días, muchos usuarios han reportado a través de foros y redes sociales que su Xiaomi Smart Band 7 ya no tiene disparador de cámara. Es un problema que solamente afecta a los usuarios con móviles Android, ya que los usuarios de iPhone todavía pueden usar esta función.

Ante el descontento y duda de los usuarios, Xiaomi decidió intervenir y comentar sobre lo que está sucediendo, las noticias no son buenas. Según el propio fabricante, fue decisión de ellos quitar esta funcionalidad en Android y no es algo que volverá en breve. Estas fueron sus declaraciones al ser consultados sobre tal medida:

«Tras analizar las funcionalidades más usadas en nuestros dispositivos vamos realizando cambios según el patrón de uso de los consumidores, además realizamos seguimiento de las palabras más buscadas y comentadas en los foros. Hemos detectado que «obturador remoto» no tiene apenas uso en nuestros equipos por lo que hemos preferido prescindir de ello».

Para algunos puede que eliminar el obturador remoto de la Xiaomi Band 7 no sea un problema, pero hay usuarios que sí le sacan provecho a esta funcionalidad. Aparte, si es una característica que está ahí desde el primer día, ¿por qué quitarla? Se supone que un dispositivo debería mejorar con el paso del tiempo y este es un claro paso atrás. ¿Aprovecharán el espacio libre para otra cosa? Ahí nuestra posición podría ser más flexible, pero de buenas a primeras estamos en desacuerdo con esta decisión de Xiaomi, porque desmejora su producto.

¿Qué pasará con futuras versiones de la Xiaomi Smart Band? No sabemos si el obturador remoto para cámaras volverá a integrarse, pero la cosa apunta a que no será así. ¿Qué esperamos nosotros? Que Xiaomi recapacite al respecto, pues hay usuarios que aprovechan mucho esta funcionalidad, aunque no sean una mayoría.