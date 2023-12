Si tienes un móvil Xiaomi relativamente reciente, seguro estarás esperando con ansias la actualización a HyperOS. Son muchos los dispositivos que recibirán este ‘nuevo sistema operativo’, aunque lamentablemente algunos se quedarán sin ella.

La mayoría de los que no actualizarán se quedarán fuera porque no cuentan con los requisitos necesarios, pero con otros no será así. Tal es el caso del famosísimo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, que por lo que parece no recibirá HyperOS. Tiene lo necesario para dar el salto, pero datos internos apuntan a que no será así, ¿por qué?

El Mi 11 Lite 5G no actualizará a HyperOS aunque el modelo 4G y el 5G NE sí lo harán

Si bien los Redmi Note son la serie más vendida de Xiaomi, en 2021 hubo un móvil que rompió un poco con este esquema. El Mi 11 Lite 5G conquistó corazones y miradas en todo el planeta, pues fue un smartphone de gama media/alta completísimo y con un precio muy atractivo. Esto hizo que se vendiese como churros e incluso llevó a que pocos meses después se lanzase el Xiaomi 11 Lite 5G NE (New Edition).

Con tamaña popularidad, un hardware muy competente, dos años en el mercado y siendo de la serie más top de Xiaomi, todos esperábamos que diera el salto a HyperOS. No obstante, todo indica que no sucederá.

A diferencia de otros Xiaomi de la serie 11, la compañía no está desarrollando ninguna actualización a HyperOS para el Mi 11 Lite 5G. GSMChina revisó su documentación interna y el último firmware que se puede encontrar es MIUI-23.8.31, basado en MIUI 14 y Android 13 (ya implementada).

No hay señales sobre una versión de HyperOS en desarrollo, ni siquiera una versión de prueba, algo curioso tomando en cuenta lo que señalamos arriba. Además, algo que llama todavía más la atención es que sí hay compilaciones de prueba de Hyper OS para los Xiaomi Mi 10 y hasta para el Mi 11 Lite 5G NE.

De hecho, la última lista oficial con los 117 smartphones elegibles para actualizar a HyperOS tampoco lo incluye, pero sí está el Mi 11 Lite 4G. Esto es algo que dejará un mal sabor de boca a los poseedores del Xiaomi Mi 11 Lite 5G, pues es un dispositivo totalmente capaz para recibir esta actualización. Sin embargo, podría haber una razón para esta decisión.

El Snapdragon 780G podría ser el culpable de que Xiaomi no actualice el Mi 11 Lite 5G

Que Xiaomi decida no actualizar el Xiaomi Mi 11 Lite 5G a HyperOS es algo podría responder al procesador utilizado en este dispositivo. Por si no lo sabes, el Snapdragon 780G no se usó en ningún otro móvil, solo en este Xiaomi.

El chip fue diseñado por Qualcomm, pero fabricado y distribuido por Samsung Foundry en una tirada limitadísima. Sí, es cierto que el Mi 11 Lite 5G tuvo excelentes ventas, pero siendo el único este SoC, puede que no compense desarrollar una versión de HyperOS.

Esto es solo una teoría, pero tiene bastante sentido. Prueba de ello es que sí se está desarrollando HyperOS para el Mi 11 Lite 5G NE, que lleva el Snapdragon 778G. Este chip es mucho más popular en el mercado, por lo que seguramente hay mayor documentación y herramientas para el desarrollo de un nuevo firmware.

Aparte, el 778G también se utilizó en los Redmi Note 12 Pro Speed Edition y Xiaomi 12 Lite. Esto hace que a la marca le salga mucho más a cuenta el desarrollo, pues matarán tres pájaros con un solo tiro. ¿La razón? Los cambios en el código del firmware no serían tantos.

Queda por confirmar si esto es realmente así, pero solamente lo sabremos si Xiaomi declara al respecto. Aun así, que los usuarios del Mi 11 Lite 5G muestren su descontento es algo importante. Esto podría llevar a que Xiaomi reconsidere su posición, algo que no sería primera vez que sucede.