¡Buenas noticias! Si tienes un Mi 11 Lite o Mi 11 Lite 5G dentro de poco podrás actualizar a MIUI 13, la versión más reciente de esta capa de personalización que, además, llegará con Android 12 a la mayoría de dispositivos, incluyendo estos dos modelos.

Los Mi 11 Lite y 11 Lite 5G son dos móviles gama media-alta en los que el diseño y ligereza son la prioridad, sin dejar de lado la potencia. Ya hemos hablado de ellos en otras entradas, ¡y te los recomendamos! Más ahora que podrás disfrutar de todos los avances que trae consigo la actualización a MIUI 13.

MIUI 13 en el Xiaomi Mi 11 Lite mejora un móvil que ya era casi perfecto

Recordemos que esta actualización va más allá de los cambios estéticos. De hecho, MIUI 13 ha causado tanto revuelo porque con ella Xiaomi ha querido mejorar varios errores, especialmente en el rendimiento de la UI.

MIUI 13 es más estable, más rápida, mejora la seguridad del sistema e incluye nuevas funciones para aumentar la productividad. Especialmente en la multitarea, cosa en la que han ido logrando resultados muy positivos, sobre todo por las ventanas emergentes.

Sin embargo, no todo es color de rosas, si quieres actualizar a MIUI 13 en tu Mi 11 Lite o Mi 11 Lite 5G quizás debas esperar un poco más. ¿Por qué? Esta actualización no está disponible para todas las versiones en ambos modelos y tampoco para todos los usuarios.

¿Por qué no puedo actualizar a MIUI 13 todavía?

Quizás no lo sepas, los fabricantes de móviles suelen lanzar varias versiones de un mismo modelo en diferentes regiones. Los Mi 11 Lite y Mi 11 Lite 5G no se escapan a esta regla. La razón es muy simple, cada región tiene características particulares, entre ellas el idioma. Por eso encontrarás ROMs que son exclusivas para China, otras para Europa, Latinoamérica, La India, etc.

La buena noticia es que actualmente MIUI 13 está disponible para la versión Europea y la versión Global del Mi 11 Lite y Mi 11 Lite 5G, las dos más populares. En ambos casos, como era de esperarse, la actualización llegará con Android 12. Sin embargo, por ahora no todos los usuarios con esta versión podrán probar MIUI 13.

MIUI 13 pasará por varias fases de prueba antes de estar disponible

Xiaomi ha liberado esta actualización solo para los usuarios que forman parte de la Beta pública. Luego de superar la fase beta de pruebas, la versión estable de MIUI 13 para los Mi 11 Lite se liberará nuevamente para algunos usuarios seleccionados.

Y si esta no tiene errores, Xiaomi liberará la actualización oficial al resto de usuarios. Este proceso puede tomar un par de semanas o incluso más de un mes, dependiendo de los fallos que puedan aparecer.

También debes saber que estas actualizaciones se llevan a cabo vía OTA (On-The-Air), el fabricante libera remotamente todos los paquetes necesarios para descargar la actualización. No necesitas seguir una guía especial para actualizar tu móvil vía OTA, solo está atento a la notificación de actualización que te llegará y dale descargar, el sistema se encargará del resto.

Y por supuesto, cuando hayas actualizado el móvil y probado MIUI 13 no olvides compartir tu experiencia con nosotros, estaremos atentos a sus comentarios.