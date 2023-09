El medio finlandés Suomimobiili ha revelado que las tres principales operadoras de su país, Telia, DNA y Elisa, están suspendiendo las ventas de los móviles de Xiaomi como protesta a la permanencia de la marca en Rusia tras el inicio de la guerra en Ucrania el año pasado. Sin embargo, vendedores minoristas como Gigantti y Verkkokauppa han confirmado que seguirán distribuyendo móviles Xiaomi en Finlandia mientras no exista una ley que se los prohíba.

El caso es que Xiaomi no se está retirando de Finlandia y el gobierno del país tampoco está expulsando a la marca. Ha sido una iniciativa de las operadoras de telefonía móvil dejar de vender sus móviles para boicotear sus ventas en señal de protesta a su postura en la guerra Ucrania – Rusia, la cual ya ha cobrado la vida de más de 62295 personas y perdidas millonarias en bienes.

¿Xiaomi apoya la guerra entre Ucrania y Rusia? Eso es lo que opinan en Finlandia

Aunque Xiaomi nunca se ha pronunciado a favor de la guerra, Ucrania añadió a la empresa china a su lista negra y la acusó de ser un patrocinador internacional de la guerra. Sus razones son simples: mientras todas las grandes compañías cesaron sus operaciones en Rusia para boicotear la guerra, Xiaomi ha sido una de las pocas que no ha abandonado el país.

¿Eso significa que Xiaomi apoya a Rusia en la guerra? No necesariamente, pero eso es lo que cree Ucrania y ahora también Finlandia, cuyas principales operadoras anunciaron que después de que se agote su stock actual de móviles Xiaomi, ya no venderán más dispositivos de esta marca. Esto es lo que comentaron los directivos de dichas operadoras:

Sami Aavikko, consejero delegado de DNA, declaró que no están satisfechos con la forma en que Xiaomi ha gestionado la situación en Rusia , y que tienen previsto no reponer existencias una vez que se agoten los dispositivos actuales.

, y que tienen previsto no reponer existencias una vez que se agoten los dispositivos actuales. Olli-Pekka Nokkonen, director de la división de dispositivos de consumo de Elisa, comentó que la compañía adoptará una postura más moderada y reducirá su gama de dispositivos Xiaomi.

No olvidemos que Finlandia es un país vecino de Rusia y que pertenece a la OTAN, la alianza militar internacional que tildó a Rusia de «amenaza directa» para sus países afiliados. Por tanto, no es de extrañar que Finlandia tomé medidas de este calibre con respecto a la guerra.

Además, Finlandia es conocida por tener «sentimientos antirrusos» desde hace más de un siglo por la invasión sufrida en 1939, similar a la que padece ahora mismo Ucrania.

¿Podría pasar lo mismo en España?

Curiosamente, las operadoras de Finlandia no fueron las primeras en suspender las ventas de dispositivos Xiaomi. Primero lo hizo el minorista Veikon Kone en verano, pero echó marcha a atrás a su decisión, ya que la competencia no siguió su ejemplo, lo cual acabó perjudicando sus ventas. No obstante, la tienda no tiene en sus planes exportar los nuevos modelos de Xiaomi.

Así que, viendo lo que sucedió en Finlandia y a pesar de que España también es miembro de la OTAN, es muy poco probable que las operadoras de nuestro país decidan dejar de vender móviles Xiaomi. Al final, el mercado es el que manda y la guerra entre Ucrania y Rusia parece que no ha generado el impacto suficiente en la población española para tomar este tipo de decisiones.

Xiaomi, por cierto, aún no se ha pronunciado respecto al movimiento de las operadoras en Finlandia. En fin, ¿qué opinas tú acerca de todo esto?

