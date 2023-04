Ucrania acusa a Xiaomi de ser un “patrocinador internacional de la guerra”

La Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NACP) de Ucrania acusó recientemente a Xiaomi y a sus ejecutivos, incluido el fundador, presidente y director ejecutivo de la compañía, Lei Jun, de ser un “patrocinador internacional de la guerra”. Además, dijo que “Xiaomi Corporation está patrocinando la agresión militar de un estado terrorista”.

Hasta ahora, la agencia anticorrupción ha incluido a 21 empresas en su lista de patrocinadores internacionales de guerra. La inclusión de Xiaomi en esta lista sorprende a muchos y destaca los efectos de gran alcance del conflicto en curso entre Rusia y Ucrania en la industria tecnológica mundial.

1/4❗️The NACP included the Chinese @Xiaomi Corporation in the list of international war sponsors: https://t.co/Ph3cTQmbdc.

— NACP Ukraine (@NAZK_gov) April 13, 2023