Para bien o para mal, Apple una vez más nos puso a hablar sobre ella. Las críticas y burlas hacia la poca innovación de los nuevos iPhone 14 se hicieron notar, pero también han recibido alabanzas con Dynamic Island. Y, ¿cómo no? Si es una característica genial que todos quieren replicar en Android.

Hace unos días hablábamos de que Xiaomi podría ser la primera en introducir su propia Dynamic Island nativa en Android. En ese momento dijimos que podría ser a través de los futuros Redmi K60, pero quizás sea antes. El Xiaomi Civi 2 tendrá una isla para alojar sus cámaras frontales, pero ¿será dinámica como la de los iPhone 14 Pro?

Xiaomi anunció que el próximo 27 de septiembre lanzará en China el Civi 2, sucesor de los Xiaomi Civi y Civi 1S, dos de los móviles más bonitos de todo el mercado. Junto al anuncio, la compañía lanzó varias imágenes que dejan ver parte del diseño y cámaras de su próximo móvil.

Ya vamos a hablar de dichas filtraciones, pero lo importante está en el formato que usará Xiaomi para alojar las cámaras frontales del Civi 2. Serán dos cámaras de 32 MP y estarán dentro de una perforación de pantalla.

No obstante, los agujeros no serán visualmente individuales, sino que estarán unidos en un formato de píldora muy similar al de los iPhone 14 Pro. Esto ha llevado a muchos usuarios a teorizar que Xiaomi podría lanzar su propio Dynamic Island junto al Xiaomi Civi.

Nada confirma que vaya a ser así, por lo que son meras suposiciones provenientes de un dato curioso y el deseo de la comunidad. Además, resulta que el Civi no sería el primer móvil con Android en usar dicha presentación, antes lo han hecho: Samsung Galaxy S10+, los Realme 6 Pro y X50 Pro, así como el Huawei P40 Pro y otros dispositivos.

Todos son móviles de años anteriores y ninguno le dio un uso a la píldora más allá de algo meramente estético. Xiaomi podría hacer exactamente lo mismo, aunque quizás se aventuren.

Ahora bien, pasando a las filtraciones, gracias a la propia Xiaomi ya conocemos varias de las características oficiales del Civi 2. Aparte, se le suman algunos rumores para complementar la lista de especificaciones, dando como resultado un smartphone que será bonito y muy potente. Esto es lo que sabemos hasta ahora:

Además, Xiaomi mencionó que la cámara trasera principal del Civi 2 permitirá un 101,8% más de entrada de luz respecto al Civi original. Aparte, la velocidad de captura de fotos durante el día aumentará un 144%, mientras que la velocidad de las fotos nocturnas lo hará en un 246%. Todavía quedan datos por revelar, pero las filtraciones apuntan un móvil que será genial.

So #XiaomiCivi2 next week. It may arrive to Global markets too (of course as "different" device, you know… ;)), but it's yet to be determined. pic.twitter.com/2EZAEtJG8W

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) September 21, 2022