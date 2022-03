Xiaomi es más que móviles. De hecho, cuenta con una extensa lista de accesorios y gadgets muy interesantes… Y de estos gadgets sin dudas las tablets y laptops son de las más interesantes. Por eso no podemos evitar emocionarnos ante la llegada de una portátil convertible. ¡Sí! Una laptop y tablet en un solo equipo.

Pero esa no es la única sorpresa, esta portátil incluirá una CPU desarrollada por Qualcomm. Y no, no estamos hablando de un chip móvil en una laptop. Este SoC Snapdragon está diseñado para ordenadores. Será el Snapdragon 8cx Gen2, un chip ARM modesto, pensado para portátiles.

Especificaciones de la Xiaomi Book S

Recientemente ha aparecido una prueba sintética de Geekbench para un modelo bajo el código TIMI TM2133. Lo interesante es que la portátil Redmi Book Pro 15 (presentada este año en China) tiene el código TIMI TM2111, por lo que asumimos que este es un modelo próximo a ser presentado.

En el Benchmark aparecen las especificaciones de este modelo:

8 GB de RAM .

. Pantalla de 12 pulgadas.

Procesador Snapdragon 8cx Gen 2 .

. 8 núcleos con velocidad máxima de 3 GHz.

Sistema operativo Windows 11 Home Edition de 64 bit.

Siendo honestos, en las pruebas los resultados mononúcleo y multinúcleo de este equipo no alcanzan a lo que hemos visto en portátiles con procesador Intel y AMD de última generación.

Una portátil convertible con ARM para todo el mundo

A juzgar por las especificaciones, la Xiaomi Book S no será una portátil de gama alta y eso no es malo. Ya sabemos que Xiaomi tiene un as bajo la manga con la Redmi Book 15 Pro, un equipo que sí destaca en potencia y con la que sí podrá hacerle frente a la competencia.

Mientras tanto, la Xiaomi Book S podría apuntar a un mercado más amplio y menos exigente, que abarca a estudiantes, usuarios con un uso básico de ofimática y quienes solo la tendrán para consumo multimedia y poco más.

De ser así, la Book S podría ser una opción más que interesante. Pero no nos dejemos llevar, la clave para que un equipo modesto pueda triunfar es que cuente con un precio aún más modesto. Al tratarse de Xiaomi, no dudamos de que será así.

Fuente| Geekbench