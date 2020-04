Si tienes un Mi A2 Lite estás de suerte porque dentro de poco te llegará la actualización oficial a Android 10 con MIUI 11, si es que no te ha llegado la notificación ya. Nosotros tenemos uno aquí en España y ya nos ha llegado. Esto sin dudas son muy buenas noticias pero aún hay un par de cosas que deberías saber, ya que no se trata de la primera vez que Xiaomi libera la actualización para Android 10 en los Mi A2 Lite.

Xiaomi tiene un buen historial dando soporte a sus móviles, actualizando la capa de personalización MIUI con bastante regularidad y lanzando parches de seguridad para mejorar el rendimiento y seguridad del sistema, cosa que lo destaca de muchos otros fabricantes. Pero, cuando se trata de la serie Mi A, con Android One, la cosa cambia drásticamente.

Lamentablemente, en más de una ocasión las actualizaciones para los móviles Android One de Xiaomi han llegado con fallas o bugs, tal es el caso del Mi A2 Lite e incluso del Mi A3. Particularmente en el caso del Mi A2 Lite, un móvil bastante popular y que seguro más de uno todavía seguirá usando, Xiaomi tuvo serios problemas en el primer lanzamiento de Android 10.

¿A la segunda va la vencida? La nueva actualización del Mi A2 Lite a Android 10 sí es estable

Al tener Android One, lo lógico es pensar que los MiA recibirían primero que todos las actualizaciones importantes que fuesen sacando Google. Esto es cierto pero no por ello significa que sea una buena noticia, como ha quedado demostrado. En el primer intento por actualizar el Mi A2 Lite a Android 10 varios usuarios reportaron que el móvil luego de actualizar no encendía o que simplemente se quedaba pegado en el logo de carga. Por suerte, estos errores no se expandieron hasta la mayoría de los usuarios ya que se trató de una lanzamiento parcial (Muy precavidos en Xiaomi).

Por otro lado, sí es cierto que no todos presentaron fallas pero vamos, no se trata de una cosa de suerte, la idea es que puedas actualizar tu móvil sin miedo a nada malo, aunque siempre existe esa posibilidad… En fin, el tiempo ha pasado y Xiaomi ya tiene lista la versión libre de errores críticos.

Todas las novedades de Android 10 en tu Mi A2 Lite

Si bien no es una obligación actualizar el sistema operativo, vale la pena si tomamos en cuenta las funciones nuevas, pensadas para mejorar la experiencia en Android. En el caso de Android 10, esto es lo más destacado:

Un nuevo gesto para la barra de navegación.

para la barra de navegación. Por fin, un tema oscuro para Android .

. Mayor control de la privacidad en tus datos personales.

en tus datos personales. Mejoras en la actualización de seguridad del sistema .

. Live Caption, para crear subtítulos automáticos en los vídeos , podcasts y mensajes de audio.

, podcasts y mensajes de audio. Remplaza la aplicación de radio de Xiaomi por una app de Qualcomm.

por una app de Qualcomm. Otras mejoras menores.

Aún siguen existiendo algunas fallas, nada de otro mundo

Aunque la versión actual es estable y no tendrás los graves problemas que se vieron en la primera ronda de actualizaciones, aún persisten fallas menores como un mayor consumo de la batería, nada de otro mundo y que no se pueda arreglar con una simple actualización menor. Cosa que, conociendo la reputación que Xiaomi mantiene dando soporte al software, es muy probable que ocurra más temprano que tarde.

Específicamente, estamos hablando de la versión v11.0.4.0.QDLMIXM, así que muy atento si ves este código en tu móvil, estás por recibir Android 10. Además, esta actualización pesa 1,15 GB y, para evitar nuevos incidentes, Xiaomi nuevamente ha decidido ir lanzando la actualización progresivamente para detectar fallas a tiempo, lo que hasta ahora no ha ocurrido, por lo que podemos pensar que ahora sí lo han conseguido.

¿Qué deberías hacer cuando veas una notificación de actualización del sistema en tu móvil?

Bien, este consejo no solo aplica para los Android One de Xiaomi sino para muchas actualizaciones importantes del sistema, en cualquier móvil o marca que sea. Entendemos que es muy tentador querer tener lo más nuevo de Android cuanto antes pero, lo más prudente es esperar un tiempo luego del lanzamiento de una actualización y revisar en foros oficiales o fuentes confiables donde otros usuarios, que ya hayan probado la actualización, puedan contar cómo les ha ido. De esta forma tendrás que esperar más, sí, pero te podrías ahorrar un mal rato, que nunca está demás.