El Xiaomi 13 Ultra está a la vuelta de la esquina. Tras confirmarse su edición especial que lo convierte en una cámara profesional, la marca ha confirmado que lleva el nuevo panel C7 desarrollado en colaboración con China Star, que es la primera pantalla LTPO ultranítida hecha en China. Al mismo tiempo, esto confirma que el mejor móvil de Xiaomi no usará una pantalla de Samsung, quien ha sido su proveedor de paneles de confianza en la gama alta desde siempre.

Especialistas como Ice universe afirman que este panel C7 «está a la cabeza de los mejores productos del mundo en consumo energético, brillo máximo, ángulo de visión, eficiencia luminosa, protección ocular y otros campos». Y no exageran, pues Xiaomi ha confirmado que la pantalla del Xiaomi 13 Ultra tiene un brillo máximo de 2600 nits, superando así al OPPO Find X6 Pro y sus 2500 nits (que era el brillo más alto registrado en un smartphone hasta ahora).

Así queda el top 7 de móviles con pantalla más brillante

Actualicemos entonces el ranking de móviles con la pantalla más brillante en la actualidad:

Xiaomi 13 Ultra: 2600 nits (panel C7 de China Star) OPPO Find X6 Pro: 2500 nits (panel Samsung E6) iPhone 14 Pro: 2000 nits (panel Samsung M12) Xiaomi 13 Pro: 1900 nits (panel Samsung E6) Vivo X90 Pro+: 1800 nits (panel Samsung E6) Honor Magic 5 Pro: 1800 nits (panel BOE Q9) Samsung Galaxy S23 Ultra: 1750 nits (panel Samsung M11)

Como puedes ver, los Xiaomi 13 Ultra y Honor Magic 5 Pro son los únicos del top que no utilizan una pantalla de Samsung, lo cual no sorprende, pues la empresa surcoreana lleva años dominando el mercado de los paneles de gama alta. Lo que sorprende es que el panel C7 desarrollado por China Star haya superado a todos los de Samsung, al menos en términos de brillo, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo.

Queda por verse si realmente la pantalla del Xiaomi 13 Ultra es la mejor de todas cuando se consideran otros factores como la calidad de imagen, ángulo de visión, etc. Xiaomi ya dijo que en términos de eficiencia no dará problemas, ya que el móvil será capaz de brindar 60 minutos de autonomía con un 1% de batería restante. Eso sí, le atribuyen este logro principalmente a los chips Surge P2 y G1 que incorpora el teléfono.

Otras características del Xiaomi 13 Ultra confirmadas por la compañía son el procesador Snapdragon 8 Gen 2, la RAM LPDDR5X, el almacenamiento UFS 4.0 y el diseño con una carcasa de aleación metálica acompañada de una nueva capa de piel sintética de segunda generación en la parte trasera. Por cierto, la pantalla ofrecerá resolución 2K (1440 x 3200 píxeles), será compatible con contenido HDR y medirá 6,73 pulgadas. Sus especificaciones deberían revelarse al completo mañana (18 de abril).