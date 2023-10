Estos 3 móviles Xiaomi son los primeros en actualizar a Android 14 estable

Xiaomi, el gigante de la tecnología móvil, ha anunciado una nueva actualización para sus teléfonos inteligentes Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 12T. Esta actualización, basada en Android 14, llegará a los usuarios seleccionados a través de una actualización inalámbrica (OTA). Como era de esperar, la compañía ha decidido lanzar Android 14 primero en China, por lo que aún se espera su presentación a nivel mundial.

El anuncio ha causado gran entusiasmo entre los usuarios de Xiaomi, que llevan tiempo esperando esta actualización. Sin embargo, la compañía advierte que las nuevas actualizaciones del sistema operativo pueden contener errores. Xiaomi se esfuerza por garantizar que estas funcionen correctamente, pero es posible que los errores tarden en corregirse.

Great news! MIUI based on Android 14 is now available for #Xiaomi13, #Xiaomi13Pro and #Xiaomi12T!

Users who've applied to join the beta testing program can get the update ahead of others.

Learn more👇 https://t.co/fYjJi5oZna pic.twitter.com/HwSm3t1Oau

— Xiaomi (@Xiaomi) October 4, 2023