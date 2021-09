¿Cambiaste de iOS a Android y no sabes cómo migrar tus conversaciones de WhatsApp? Es un problema muy común que para resolverlo siempre había que acudir a apps de terceros, pero ya no más. Desde ahora WhatsApp ya permite traspasar tus conversaciones de iPhone a Android oficialmente, aunque con algunas limitaciones.

Ya puedes transferir tus mensajes de WhatsApp de tu iPhone a un Samsung Galaxy

Las últimas actualizaciones de WhatsApp para Android e iOS, así como la última versión de Samsung Smart Switch, llegan con una característica brutal: la capacidad para respaldar tus mensajes y archivos de WhatsApp de un móvil a otro.

Es una característica que todavía está bastante limitada, pues tiene múltiples requisitos que debes cumplir antes de poder hacer el traspaso. Por ejemplo, solo algunos móviles de Samsung son compatibles, mientras que el resto de las marcas tendrán que esperar. ¿Por qué Samsung y no otra compañía? Fácil, porque es una característica que, aunque aplica para WhatsApp, depende de una app propietaria: Samsung Smart Switch, el software de migración de los Galaxy.

Aparte, tampoco es un proceso tan sencillo de seguir, algo que denota que todavía es una idea por pulir, y no puede hacerse en dirección opuesta (de Galaxy a iPhone). No obstante, es un paso genial respecto a la migración de chats de WhatsApp, pues no tendrás que usar herramientas externas y tampoco es un proceso en la nube. ¿Qué cosas podrás transferir? Esto:

Mensajes personales y de tus grupos.

Imágenes, notas de voz y vídeos.

Tu foto de perfil de WhatsApp.

La información y ajustes de tu cuenta.

Tu historial de chats.

¿Algo que se quede fuera? Los mensajes de pagos hechos a través de WhatsApp Pay (allá donde esté disponible esta funcionalidad), ni tu historial de llamadas. ¿Cuáles son los requisitos? Sigue leyendo tras el salto.

Requisitos para transferir tus chats de WhatsApp de iPhone a Samsung

Un Samsung Galaxy con Android 10 o superior.

o superior. Samsung Smart Switch 3.7.22.1 o superior instalada en tu móvil.

o superior instalada en tu móvil. WhatsApp 2.21.160.17 o superior en tu dispositivo Apple.

en tu dispositivo Apple. WhatsApp 2.21.16.20 o superior en tu Samsung Galaxy con Android.

en tu Samsung Galaxy con Android. Un cable USB-C (Android) a Lightning (Apple), o los adaptadores correspondientes.

Tener el mismo número telefónico en el móvil nuevo que en tu antiguo smartphone.

No tener configurado tu Samsung Galaxy previamente (debe estar restablecido de fábrica).

Cómo transferir tus chats de WhatsApp de iPhone a Android (Samsung Galaxy)

Enciende tu móvil tras restablecerlo para abrir la configuración inicial y que Samsung Smart Switch se ejecute. Conecta tu Samsung con tu viejo iPhone por cable cuando se te indique. Sigue las indicaciones de la aplicación Samsung Smart Switch. Con la cámara de tu iPhone, escanea el código QR que muestra la pantalla del Samsung. En el iPhone, pulsa “Comenzar” y espera a que se complete el proceso. Termina de configurar tu Samsung Galaxy. Cuando llegues a la pantalla de inicio, abre WhatsApp e inicia sesión. Toca “Importar” y espera a que se complete el proceso. Una vez la migración finalice, ya podrás disfrutar de todos tus chats en el Samsung Galaxy.

Como verás, es un proceso sencillo, aunque molesto porque tu Samsung debe estar como recién salido de la caja para poder migrar los chats. No entendemos el por qué detrás de este requisito, pero es lo que hay y esperamos que pronto la compatibilidad mejore.

¿Ya estás listo para migrar tus chats?