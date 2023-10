Aunque la app para móviles de WhatsApp es el medio más usado para disfrutar de esta plataforma de mensajería, la versión web de este servicio también tiene su buena cantidad de usuarios mensuales. Y es que WhatsApp Web te permite disfrutar de esta app desde un navegador sin tener que instalar nada.

Además, no solo ofrece las funciones que ya conocemos la plataforma, sino que también añade comandos y atajos especiales que solo los usuarios de PC pueden usar. Y ahora se acaba de revelar una nueva función que próximamente llegará a esta versión web. Se trata de la búsqueda de mensajes en fechas específicas del calendario que dentro de poco debería estar disponible en WhatsApp Web.

WhatsApp Web pronto permitirá buscar mensajes por fecha

WABetaInfo, el medio encargado de filtrar todas las novedades que llegarán a la plataforma de mensajería, acaba de revelar la nueva función que recibirá WhatsApp Web. Estamos hablando de la búsqueda de mensajes por fechas que pretende facilitar la tarea de encontrar mensajes en un día específico del calendario.

Como se puede ver en la imagen filtrada por el medio, esta nueva función llegará en forma de botón de calendario al lado de la barra de búsqueda que aparece intentar buscar un mensaje en el chat. Al pulsar sobre este botón, se desplegará un calendario en el que se podrá elegir la fecha exacta del año en la que quieres buscar el mensaje.

Ahora bien, vale la pena mencionar que esta no es la primera vez que dicha función llega a WhatsApp. Y es que la versión para iOS de WhatsApp ya ofrece la búsqueda de mensajes por fecha desde diciembre del año pasado.

De momento, dicha característica no ha llegado a la app para Android y apenas se está comenzado a probar en la versión web de la plataforma de mensajería… ¿Cuándo estará disponible en WhatsApp Web? Pues, por ahora, no hay una fecha de lanzamiento para esta nueva función, aunque se espera que no tarde mucho en llegar.

Y a ti… ¿Te gustaría que esta función también esté disponible en WhatsApp para Android?