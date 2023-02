Cuando una persona habla de WhatsApp, lo normal es pensar en la aplicación para móviles. Al fin y al cabo, es la versión principal de esta app de mensajería, la que más usuarios tiene y la que más novedades recibe. Sin embargo, seguro que también sabes que existen WhatsApp Web y una app nativa para ordenadores con Windows y MacOS.

Estas ediciones eran bastante sencillas hace algunos años, pero en los últimos meses el equipo desarrollador las volvió más completas. Hoy son una alternativa excelente para usar WhatsApp sin necesidad de coger tu móvil, pero puedes explotarlas más allá de lo que crees. ¿Cómo? A través del montón de atajos que esconden ambas apps. ¿Quieres conocerlos? Te mostramos todos los atajos del teclado para WhatsApp Web y PC con Windows o Mac. Guarda las tablas que te mostraremos, porque son un verdadero tesoro.

Si eres de utilizar frecuentemente WhatsApp en tu ordenador con Windows, estas 19 combinaciones de teclas te harán la vida mucho más fácil:

Ahora bien, si eres alguien que adora el ecosistema de Apple y tienes un ordenador Mac, también puedes disfrutar de un montón de atajos para las apps de WhatsApp en MacOS. En total son 18 atajos, así que apréndetelos todos:

Acción WhatsApp Web

Cliente para Windows

Marcar como leído

Cmd + Ctrl + Shift + U Cmd + Shift + U Silenciar Cmd + Ctrl + Shift + M Cmd + Shift + M Archivar chat Cmd + Ctrl + Shift + E Cmd + Shift + E Borrar chat Cmd + Ctrl + Backspace Cmd + Shift + D Fijar chat Cmd + Ctrl + Shift + P Cmd + Shift + P Buscar Cmd + Ctrl + / Cmd + F Buscar chat Cmd + Ctrl + Shift + F Cmd + Shift + F Nuevo chat Cmd + Ctrl + N Cmd + N Próximo chat Cmd + Ctrl + Tab Ctrl + Tab Chat anterior

Cmd + Ctrl + Shift + Tab Ctrl + Shift + Tab Cerrar chat Escape (Esc) Escape (Esc) Nuevo grupo Cmd + Ctrl + Shift + N Cmd + Shift + N Perfil e información

Cmd + Ctrl + P Cmd + P Ajustes Cmd + Ctrl + , Cmd + , Panel de emojis Cmd + Ctrl + E Cmd + E Panel de GIF Cmd + Ctrl + G Cmd + G Panel de stickers Cmd + Ctrl + S Cmd + S Búsqueda avanzada Cmd + K Cmd + K

¿Alguna vez imaginaste que las apps de WhatsApp para ordenadores eran tan completas? Seguramente no y, como nosotros al principio, te quedabas con los clásicos atajos generales de Copiar (Ctrl + C) y Pegar (Crtl + V). ¡Ya no más! Porque ahora serás el nuevo rey de WhatsApp al usarlo como todo un experto.

Por cierto, ¿sabías que también puedes convertirte en un maestro de Gmail? El cliente de correos electrónicos de Google también tiene decenas de atajos (algunos de ellos totalmente personalizables).