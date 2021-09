WhatsApp lleva un tiempo intentando ser algo más que una aplicación de mensajería para poder sacar provecho a sus 2500 millones de usuarios activos en todo el mundo. En algunos países, ya funciona como una plataforma de pagos con WhatsApp Pay. Y con WhatsApp Business, es la mejor forma de contactar con algunas tiendas o comercios. Ahora, se ha revelado que WhatsApp también quiere ser una especie de Google Maps.

Will Cathcart, el jefe de WhatsApp, ha anunciado en su cuenta de Twitter que han comenzado a probar en la app los directorios de negocios locales para ayudar a las personas a encontrar tiendas, cafés y más en su cercanía. Algo así como las Páginas Amarillas, pero dentro de WhatsApp. De momento, estos directorios solamente están disponibles para los usuarios de São Paulo, Brasil.

Así son los directorios de negocios locales que mostrará WhatsApp

Como puedes ver en las capturas, ahora cuando estés buscando un contacto en tu WhatsApp te aparecerá la opción de Negocios cercanos. Al seleccionarla, abrirás un directorio con categorías como restaurantes, pizzerías, educación, centros comerciales, supermercados, ropa, etc. De esa manera, podrás encontrar el negocio cerca de ti que tiene el producto o servicio que necesitas.

WhatsApp no solo te dirá qué tan cerca está de ti, su ubicación exacta y si está abierto o cerrado, sino que también te permitirá chatear con el negocio y ver su perfil, así como una pequeña descripción del mismo. Obviamente, para que esta función sea posible, los negocios tendrán que contar con WhatsApp Business. Los negocios que no lo tengan, posiblemente también aparecerán en el directorio, pero sin opciones de contacto.

Algo muy interesante de esta función es que te dejará ver los directorios de negocios de otras ubicaciones, no precisamente cerca de ti, de forma fácil. Solo tendrás que tocar un botón que dice cambiar ubicación. Esto será muy útil para cuando estés planeando un viaje y quieras saber con qué negocios puedes contar en ese sitio al que vas.

En cuanto a la privacidad de la función, WhatsApp dijo que no guardan la localización de las personas ni su historial de navegación por los directorios.

¿Cuándo llegarán los directorios de negocios locales de WhatsApp a España?

En una entrevista con Reuters, Matt Idema, vicepresidente de mensajería empresarial de Facebook, dijo que la India e Indonesia son probablemente buenos candidatos para ampliar esta función. Sin embargo, si los resultados de las pruebas en Brasil son los esperados, no cabe duda de que WhatsApp también lanzará estos directorios en las principales ciudades del mundo más temprano que tarde.

Aunque todavía estamos esperando que activen WhatsApp Pay de este lado del mundo, esta función de directorios no implica la transacción de dinero entre usuarios por lo que no debería haber grandes complicaciones para implementarla. Así que esperamos que WhatsApp no tarde tanto en lanzar esta función en más países.