Si estás intentando entrar a WhatsApp Web, recibir mensajes de WhatsApp, entrar a Facebook en cualquiera de sus variantes o acceder a Instagram no te desesperes. Los servidores de Facebook no funcionan, parece que el problema está afectando principalmente a España aunque tampoco no descartamos que esté pasando en otras partes del mundo.

Los servidores de Facebook parecen haberse caído en su totalidad y de momento el equipo de Facebook no ha hecho ninguna aclaración al respecto. Lo único que puedes hacer ante esta caída es esperar a que los servidores vuelvan a funcionar. O bien usar alguna alternativa para comunicarte como Telegram.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha caído Facebook?

De momento la empresa no ha hecho ninguna declaración al respecto, es posible que se trate de un error temporal o dure unas horas. Los servidores parecen haberse caído sobre las 14.00 (hora en España) y seguimos a la espera.

Se podría tratar de algún error en el código de los servidores o un ataque de hackers, actualizaremos el artículo tan pronto como sepamos algo. Si intentas entrar verás algunas imágenes como las que adjuntamos en este artículo o puede que veas en WhatsApp el clásico mensaje de “Comprobando si hay mensajes leídos“.

Downdetector informa de los numerosos fallos

Como puedes ver en el gráfico de la popular herramienta para saber si WhatsApp está caído, los fallos en las últimas 24 horas han aumentado de repente justo a esta hora. Estamos a la espera de que el equipo de Facebook nos informe acerca del problema y cuánto tardarán en solucionarlo.

ACTUALIZACIÓN: parece que a las 14.45, unos 45 minutos más tarde de la caída, los servicios de Facebook han vuelto a funcionar. Veremos si se mantienen o vuelve a haber caídas.