Una de las mayores dificultades para cambiar el móvil llega cuando tienes que pasar todos tus datos al nuevo terminal. No quieres perder todo el historial de mensajes y archivos, así que buscas la manera para traspasarlo. Resulta que hay una nueva manera de transferir WhatsApp desde iPhone a Android.

No es un tema menor, ya que WhatsApp no cuenta con el mismo mecanismo para ambas plataformas. Si realizas la migración de WhatsApp de un Android a otro, cuentas con tu perfil de Google Drive para almacenar todos esos datos, mientras que en iOS existe la copia de seguridad en iCloud para tal fin.

Por lo tanto hacía falta una herramienta que pudiera facilitar esa transferencia desde un sistema operativo a otro, ya que no hay un servicio en la nube común entre Android y iOS. Ese es el motivo por el que WhatsApp está desarrollando una función que permita migrar tus chats de una manera sencilla.

Es un tema que se lleva rumoreando hace tiempo, pero que va cogiendo forma por estas últimas noticias que han salido a la luz. No obstante, no intentes buscar esta nueva función en desarrollo, puesto que aún no se ha lanzado de manera oficial, ni siquiera en la versión beta de WhatsApp. No obstante, estará disponible para su prueba en futuras actualizaciones.

La cosa no queda expuesta solo en palabras, ya que han facilitado un vídeo en el que puedes ver algunos detalles de esta nueva herramienta para migrar chats. Este breve clip funciona como un tutorial en el que se está grabando la pantalla de un iPhone con la app de WhatsApp abierta.

WhatsApp is developing a feature to migrate your chats between different platforms.

This video shows how chats are migrated from iOS. It's needed a cable: are new tools for PC coming or what?

It'll be available for beta testers in a future update. Follow @WABetaInfo for more 💚 pic.twitter.com/Bu6xGxkpWE

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 2, 2021