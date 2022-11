Desde hace años, Twitter tiene una característica bastante embarazosa y es el etiquetado de tuits según el dispositivo desde el cual se envía. Básicamente, hablamos de la etiqueta que se agrega a la parte baja de los tuits para indicar qué tipo de dispositivo (o plataforma) se usó al momento de enviar el tuit. Por ejemplo, si hacías un tuit desde la app de Android, en el tuit salía la etiqueta «Twitter for Android». Esto llevó a situaciones bastante vergonzosas de gente defendiendo a Android, pero enviando tuits desde un iPhone, por poner un ejemplo.

La verdad es que estas etiquetas nunca han sido realmente útiles, más que para generar situaciones incómodas, por lo que Twitter (ahora bajo el mandato de Elon Musk) ha decidido eliminarlas de una vez por todas. Ahora, ya podrás tuitear libremente sin miedo a que la gente sepa que estás usando un Android, un iPhone, una app de terceros o la versión web de Twitter.

And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that …

— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022