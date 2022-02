Muchas personas usan Twitter como su diario personal, con todo lo malo que ello implica. Es cierto que algunos tuits dan pie a hilos muy interesantes, pero es que por cada uno de esos hay otros que son un nido de toxicidad. Y en ocasiones uno sin querer se ve envuelto en estas conversaciones tóxicas de Twitter de las que es difícil salir ileso. Por suerte, Twitter ya está trabajando en una nueva opción que te dejará salir rápidamente de las conversaciones en cuestión de segundos.

Según la reputada filtradora Jane Manchun Wong, la red social lanzará una herramienta con la que podrás dejar de recibir notificaciones y menciones en las conversaciones en las que ya no quieres estar. En otras palabras, será posible bloquear por completo tu presencia en los tuits que desees. Prácticamente, será como poner una bomba de humo y escapar sin que los otros usuarios puedan hacer nada.

La opción «Abandonar esta conversación» llegará a Twitter para huir de la toxicidad

La imagen que ha filtrado Wong revela cómo Twitter te dejará escapar de las conversaciones tóxicas. Con solo presionar el botón de Abandonar esta conversación, la plataforma hará lo siguiente:

Impedirá que tu nombre de usuario sea etiquetado : no te podrán etiquetar en el tuit original y ni en todas las respuestas de este. Eso sí, tu nombre de usuario se podrá etiquetar en cualquier otro tuit fuera del que ha generado la conversación tóxica.

: no te podrán etiquetar en el tuit original y ni en todas las respuestas de este. Eso sí, tu nombre de usuario se podrá etiquetar en cualquier otro tuit fuera del que ha generado la conversación tóxica. Bloqueará las menciones hacia ti : nadie podrá mencionarte en la conversación tóxica, ya que no aparecerás disponible para ello.

: nadie podrá mencionarte en la conversación tóxica, ya que no aparecerás disponible para ello. También bloqueará las notificaciones de la conversación tóxica: para que no te enteres de lo que se sigue hablando en esa conversación. Sin embargo, esto no impedirá que veas la conversación cuando desees.

Pero lo más interesante de esta nueva opción es que Twitter no avisará a nadie que has abandonado la conversación. Podrás escapar como un ninja sin que ningún usuario lo detecte. Al momento de escribir estas líneas, la función aún no está disponible, pero es posible que se lance en los próximos meses en fase beta.

Por cierto, si quieres evitar que en tu página de inicio se muestren conversaciones tóxicas, recuerda que Twitter lanzó el dislike con trampa para que puedas influir sobre el algoritmo de la plataforma.