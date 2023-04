Twitter retira las restricciones a los medios estatales de Rusia y China

Los cambios en Twitter con la llegada de Elon Musk como CEO siguen siendo polémicos y dejan mucho qué desear. Ahora se sabe que todas las restricciones que antes tenían medios estatales rusos y chinos han sido removidas. Lo que significa que cualquier noticia o información emitida por estos gobiernos recorrerá libremente la red social.

Antes esto no era posible. Tras el conflicto con Ucrania, Twitter tomó un lado y decidió ir restringiendo poco a poco cualquier medio estatal de Rusia en su espacio. Esto significaba que el algoritmo dejaba atrás a propósito los mensajes publicados por estas cuentas, e incluso sepultaba sin mucho disimulo cualquier intento por el gobierno ruso de hacer algún ruido a través de la red social.

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.

All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.

— Harry Bōlz (@elonmusk) April 9, 2023