El Twitter de Elon Musk se convirtió en la primera plataforma de redes sociales que permite a las empresas de cannabis comercializar sus marcas y productos en los Estados Unidos y Canadá. Los anuncios se publicarán en los estados donde el cannabis es legal, de acuerdo con las pautas federales. Además, las empresas de cannabis deberán tener autorización de Twitter y cumplir con una gran cantidad de requisitos para poder anunciarse.

Anteriormente, la compañía solo había permitido la publicidad de productos tópicos de CBD derivados del cáñamo, mientras que otras plataformas de redes sociales, como Facebook, Instagram y TikTok, siguen con restricciones en cuanto a la publicidad de productos de THC y CBD. Sin embargo, cada vez más estados están permitiendo la venta de cannabis recreativo, lo que representa una buena noticia para Twitter.

¿Por qué ahora Twitter permite anuncios de cannabis?

El propietario de Twitter, Elon Musk, está intentando obtener más ingresos publicitarios después que muchos anunciantes abandonaron la plataforma, en el momento que se hizo cargo de la empresa. Además, esta política relajada de Twitter tiene como objetivo crear más oportunidades para el “marketing responsable del cannabis”.

Estos cambios en las políticas publicitarias de Twitter, son una clara señal de la creciente aceptación del cannabis como una categoría principal de bienestar. Además, se cree que servirá para que otras redes sociales sigan su ejemplo. Twitter apuesta a que la legalización del cannabis en los diferentes estados sea una buena oportunidad, en cuanto a publicidad se refiere.

Después de que se registró aumento de las ventas durante las primeras etapas de la pandemia, la industria del cannabis de EE. UU. mostró signos de desaceleración ante todas las regulaciones y cambios económicos ocurridos, incluida la caída de los precios. Lo que significa, que estos nuevos cambios en Twitter podría impulsar significativamente a la industria del cannabis.

Regulaciones de la política publicitaria de cannabis en Twitter

Los anuncios de cannabis en Twitter tienen algunas restricciones, que están incluidas en su actualización de política publicitaria: los anuncios no pueden usar celebridades, deportistas, personajes, imágenes o iconos que atraigan a menores; los modelos de publicidad no pueden ser menores de edad o mujeres embarazadas; no se puede promover el cannabis como un beneficio para la salud y no se pueden hacer representaciones de personas consumiendo o bajo la influencia de cannabis.

Los anunciantes de EE. UU. y Canadá, deben contar con la licencia de las autoridades correspondientes y la autorización de Twitter. Solo podrán promocionar contenido informativo y no deben dirigirse a un público menor de 21 años. Además, los anuncios solo pueden dirigirse a las jurisdicciones en las que tienen licencia para promocionar este tipo de productos.

Tampoco se pueden promocionar u ofrecer la venta de cannabis y CBD– cannabinoides, excepto los productos tópicos (no ingeribles) de CBD que sean derivados del cáñamo y que contengan un umbral de THC igual o menos del 0,3 % establecido por el gobierno.

De momento, Twitter tendrá que invertir recursos para revisar si los anuncios de cannabis cumplen con sus propias pautas, lo que puede ser difícil de precisar.